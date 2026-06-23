Дата-центры вместо нефти: спасет ли ИИ экономику Казахстана?

16:11 02.07.2026

Международный опыт показывает, что сколько бы страна ни вкладывала в современные дата-центры, без прикладной науки, развитого рынка венчурного капитала, инженерных кадров и компаний, создающих интеллектуальную собственность, она рискует остаться лишь поставщиком вычислительных мощностей для зарубежных корпораций.



В этом смысле Казахстан может повторить уже знакомую логику сырьевой экономики, экспортируя не нефть и металлы, а вычислительные мощности, производство которых потребует значительных объемов электроэнергии, воды и капитальных вложений, тогда как основная добавленная стоимость, технологии и прибыль будут создаваться за пределами страны.



Экономист Рахимбек Абдрахманов рассказывает, какие возможности и риски несет для Казахстана соглашение с NVIDIA и Firebird по созданию в стране крупной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.



