|ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля
00:05 03.07.2026
ВС РФ обвалили оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июля в разрезе СВО. Русские войска прорвали оборону ВСУ, выстроенную по реке Польная. ВС РФ в ночь на 2 июля массированным комбинированным ударом нанесли громадный урон военно-промышленному потенциалу противника. Украинский пропагандистский источник "похвалился" тем, что коэффициент полезного действия армии незалежной равняется нулю.
Когда скорость решает
Части 44-го армейского корпуса ГрВ "Север" ВС РФ сумели добиться значительного успеха в боях к югу от Волчанска. Русским штурмовым подразделениям удалось занять село Украинское и вынудить неприятеля оставить большую часть соседнего населенного пункта Польная, ВСУ отошли в села Шевченково и Юрченково. Этот успех означает, что западный фланг общей оборонительной линии противника, простирающейся по югу Волчанского и переходящей в Великобурлукский район Харьковской области прорван. Западный сектор оборонительной системы ВСУ по реке Польная в скором времени может оказаться целиком в руках наших войск.
Судя по всему, силы 44-го АК ВС РФ, ранее вплотную подошедшие к селу Белый Колодезь, которое некогда было ключевым украинским логистическим узлом в Волчанском районе Харьковской области, начали форсировать события и ликвидировать оборонительную систему ВСУ по реке Польная целиком. По всей видимости, после занятия Украинского части "северян" продолжат движение как на юг, так и на восток, "плугом" демонтируя оборонительный контур противника. 44-й АК ВС РФ демонстрирует солидный темп продвижения, и у этого может быть конкретная причина. Сам факт того, что ВС РФ сумели быстро приблизиться к Белому Колодезю, говорит о том, что ВСУ откатываются в большей части Волчанского района на новые оборонительные рубежи. Они пролегают по реке Польная и далее переходят в оборонительный контур, обращенный на восток в сторону государственной границы – там в приграничье действуют силы 11-го армейского корпуса ВС РФ. Учитывая то, что неприятелю требуется время на отвод всех своих подразделений с пространств к северу и северо-востоку от Белого Колодезя, русской армии необходимо спешить, пока противник не успел уплотнить оборонительные порядки и полноценно встать всеми наличными силами по новым оборонительным рубежам. Пока плотность боевых порядков ВСУ в секторе ниже, чем станет в перспективе, нашим войскам нужно сделать оборонительный контур бесполезным для неприятеля, нарушив его целостность. Важно отдельно отметить, что южнее реки Польная у ВСУ есть сеть инженерных заграждений в виде рвов и "зубьев дракона" (бетонные противотанковые надолбы), но столь развитой сети опорных пунктов, как по реке Польная, нет. Следовательно, ВС РФ получают возможность маневра для обхода имеющихся украинских земляных укреплений. А вот южнее сельской дороги О-210823 у ВСУ никаких укрепов вплоть до южной оконечности Печенежского водохранилища нет.
Нетрудно догадаться, что 44-й АК ВС РФ заполучил в свои руки замечательный шанс пробить "мягкие участки" неприятельских оборонительных линий и подойти к Великобурлукскому укрепрайону ВСУ с запада. Учитывая то, что 11-й АК ВС РФ угрожает ему с востока, появление наших сил и к западу от этого райцентра означает скорый конец обороны украинских войск во всей северо-восточной части Харьковской области.
Все имеет значение
Сегодня ВС РФ нанесли массированный удар по широчайшему спектру военно-промышленных объектов и топливно-энергетическому комплексу противника во многих областях Украины. Среди пораженных целей завод "Радионикс" в Киеве (улица Гарматная, 2). С 2006 года это предприятие занимается разработкой и производством широкого спектра наукоемких изделий военного назначения. В настоящее время на его мощностях ведутся сборка и производство отдельных узлов для ракетного вооружения британского происхождения, выдаваемое за украинское при помощи фирмы-прокладки FirePoint. Делают там и оптические приборы для БПЛА. Кроме того, был поражен и складской кластер "МЛП-Чайка", видео и фото громадного пожара именно на его территории разлетелись в интернете. Ряд отечественных источников сообщил, что "МЛП-Чайка" был базой хранения разного военного имущества: БПЛА различных типов, боеприпасов, взрывчатых веществ и много чего другого. Грубо говоря, русская армия знатно "зарядила" по военно-промышленному потенциалу, накопленным вооружениям и ТЭК противника.
Но важно обратить внимание не только на "огненную ночь" 2 июля, но и на то, что происходит уже ежедневно – ликвидация АЗС в тылах и прифронтовой полосе ВСУ. Ведется уничтожение заправок, хранилищ топлива и автоцистерн. Все это не только максимально осложняет логистику противника, которому негде заправляться на маршрутах следования. Вышибание АЗС сильно влияет еще на одну крайне важную составляющую боеспособности неприятеля. А именно на механизацию труда при возведении оборонительных сооружений и инженерных заграждений. Без топлива инженерные подразделения ВСУ не могут использовать манипуляторы, ковши, коперы и прочую остро необходимую технику для создания сложных фортификационных систем. В этих условиях, как говорится, украинским инженерам приходится "работать ручками". Наступившая же в незалежной аномальная жара высокой производительности ручного труда явно не способствует. Опоздание по срокам сдачи объектов фортификации или же полный срыв их строительства в перспективе будет иметь тяжелейшие последствия для неприятельских фронтовых частей.
"У нас хороший КПД, он равен 0"
Украинский военный блогер Станислав Бунятов (позывной "Осман" в ВСУ) опубликовал пост в своем Telegram-канале, который тянет на премию "лучшая шутка месяца".
"В прошлом месяце площадь территорий, захваченных противником, равнялась площади территорий, освобожденных силами обороны Украины", – написал он.
Разумеется, подсчет велся на основании предельно ангажированного источника Deep State, который является "информационным эскортом" министерства обороны незалежной. Но даже при максимально выгодном для Украины жульническом подсчете на данных, не имеющих никакого отношения к реальному положению дел, эффект равен 0. То есть для противника нулевой КПД ведения боев считается "хорошим показателем". Какие-либо комментарии излишни. Но стоит сказать, что боевые действия – это не игра на бирже, где "выход в 0" можно считать приемлемым результатом в неблагоприятных условиях. В ходе боевых действий для армии, у которой все якобы "хорошо", такой показатель должен вызвать множество вопросов с точки зрения качества командования и адекватности целеполагания при принятии решений.
Нулевой КПД, принятый неприятелем за показатель "хорошей эффективности" действий войск, оплачен не временем, а горой солдатских трупов и грудами сгоревшей техники. Но, отходя от небылиц украинских источников, реальная картина для Банковой настолько плачевна, что сообщение с подобным посылом считается не шуткой, а полноценным антикризисным постом.
Вчера, 1 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Запорожском направлении.