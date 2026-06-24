ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля

00:05 03.07.2026

ВС РФ обвалили оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 2 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июля в разрезе СВО. Русские войска прорвали оборону ВСУ, выстроенную по реке Польная. ВС РФ в ночь на 2 июля массированным комбинированным ударом нанесли громадный урон военно-промышленному потенциалу противника. Украинский пропагандистский источник "похвалился" тем, что коэффициент полезного действия армии незалежной равняется нулю.



