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Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР
02:49 03.07.2026

"Гонконг", или в официальном китайском чтении "Сянган" (香港, Xiānggǎng), переводится с китайского языка как "Благоухающая гавань".

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В Гонконге отметили 29-летие возвращения в состав Китая

В Гонконге 1 июля прошли торжественные мероприятия по случаю 29-й годовщины возвращения города под суверенитет КНР.

На площади Золотой Баухинии состоялась церемония поднятия государственных флагов КНР и Гонконга.

В мероприятиях приняли участие глава администрации Гонконга Джон Ли, представители центральных властей Китая и различных общественных организаций.

Поздравление участникам также передала с борта китайской космической станции "Тяньгун" первый космонавт из Гонконга Ли Цзяин.

Гонконг входит в состав КНР как специальный административный район. По принципу "одна страна, две системы" региону гарантированы особые права и независимость судебной системы.



В Сянгане отмечают 29-ю годовщину перехода особого административного района под юрисдикцию Китая

CGTN, 01-Jul-2026

В Сянгане отметили 29-ю годовщину возвращения особого административного района под юрисдикцию Китая. В честь юбилейной даты перед зданием Сянганского конгрессно-выставочного центра прошла торжественная церемония поднятия флагов КНР и ОАР Сянган. В ней участвовали глава администрации Сянгана Ли Цзя--чао, а также другие высокопоставленные чиновники. Кроме того, в городе пройдет серия торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Житель Сянгана Чэнь Чжичэн: "Я рад, что Сянган вот уже 29 лет как вернулся в лоно Родины. Мы все были свидетелями изменений и развития, которые произошли в Сянгане за эти годы. Учитывая, что за нами стоит наша сильная Родина, а также интеграцию района Большого залива, я уверен, что до тех пор, пока мы будем продолжать стремиться к совершенству и оставаться гибкими, Сянган ждет еще более светлое будущее".

Житель Сянгана Инь Чжэньцян: "Благодаря поддержке страны и в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" Сянган за последние 29 лет стал сильнее. Я уверен, что благодаря сотрудничеству с администрацией района Большого залива и другим национальным инициативам город продолжит процветать. Я также желаю нашей стране дальнейшего процветания".

Источник - Новости Китая | ЭКД
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