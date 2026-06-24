Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР

02:49 03.07.2026

"Гонконг", или в официальном китайском чтении "Сянган" (香港, Xiānggǎng), переводится с китайского языка как "Благоухающая гавань".



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В Гонконге отметили 29-летие возвращения в состав Китая



В Гонконге 1 июля прошли торжественные мероприятия по случаю 29-й годовщины возвращения города под суверенитет КНР.



На площади Золотой Баухинии состоялась церемония поднятия государственных флагов КНР и Гонконга.



В мероприятиях приняли участие глава администрации Гонконга Джон Ли, представители центральных властей Китая и различных общественных организаций.



Поздравление участникам также передала с борта китайской космической станции "Тяньгун" первый космонавт из Гонконга Ли Цзяин.



Гонконг входит в состав КНР как специальный административный район. По принципу "одна страна, две системы" региону гарантированы особые права и независимость судебной системы.



