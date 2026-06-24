 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.07.2026
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
14:56  Центральная Азия: исторические мифы и политическая реальность
13:05  Чем опасен ИИ: Научная группа ООН представила свой первый доклад
12:51  Европа и Центральная Азия: 60 млн человек не могут позволить себе здоровое питание
02:49  Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля
Четверг, 02.07.2026
22:58  Кавказский базар Урсулы: Брюссель торгует воздухом
16:11  Дата-центры вместо нефти: спасет ли ИИ экономику Казахстана?
16:01  Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
12:02  Шесть ворот для трех коридоров: Узбекистан запускает логистический мегапроект на миллиарды долларов
11:19  В Киргизии пишут историю: комиссия обсудила 8–10 тома 16-томного издания "История кыргызов"
11:10  Совбез Туркменистана подвел итоги работы военных и правоохранителей за первое полугодие 2026
05:05  Взгляд: Как ИИ лишает смысла деструктивный языковой популизм
04:54  Многостулье на грани фола: Эрдоган к саммиту НАТО примеряет роль главного миротворца
03:12  Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи
02:26  Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку
01:42  НГ: Бишкек предлагает ШОС иммунитет от биоугроз
00:05  ВС РФ вышли широким фронтом к последней линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Среда, 01.07.2026
22:51  Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией
16:18  Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу
12:25  ФСК: Казахстан и Грузия подписали историческую декларацию о партнерстве
01:35  Кыргызстан. Максат Асаналиев назначен и.о. председателя ГКНБ, Малик Бектурганов - генпрокурором
00:05  ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Вторник, 30.06.2026
22:00  МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"
15:47  В поисках казахской Монголии
11:41  Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики
10:56  10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
03:07  Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
Понедельник, 29.06.2026
18:29  Визит Лукашенко в Пекин: Китай поддержит Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности
11:34  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра
04:55  Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
03:46  Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
01:28  Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
00:05  ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 28.06.2026
23:02  В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
21:16  НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
18:56  Завтра: Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?
16:44  Турция и Азербайджан хотят внести пахлаву в список ЮНЕСКО, чтобы сладость не досталась Греции
14:47  Таджикистан отмечает древнейший праздник арийских народов – Тиргон
01:32  Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Тихом океане
Суббота, 27.06.2026
19:13  Армения и Иран запускают стройку Каджаранского тоннеля для коридора "Север - Юг"
18:54  Конференцию по борьбе с экстремальной жарой в Лондоне отменили из-за жары
15:26  Китай инвестирует $1,5 млрд в углехимический комплекс в Казахстане
10:40  Известия: ЕС резко нарастил импорт обогащенного урана из России. Что это означает
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Пятница, 26.06.2026
21:10  Кыргызстан. Скончался "угольный король" Нурлан Мотуев
12:22  Что делать с Арменией: бороться за нее или "отпустить"? - Дмитрий Родионов
02:33  Россия в ОБСЕ: "О продолжающейся "гибридной войне", развязанной НАТО и ЕС против России"
01:37  НГ: Как Киргизия и Узбекистан обменялись территориями в Ферганской долине
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Четверг, 25.06.2026
23:24  Китай и Туркменистан провели совместное научное обследование пустыни Каракумы
21:55  ФСК: Выборы президента Колумбии - еще один правый поворот в Латинской Америке
15:05  Как Таджикистан за год перекрыл "дыры" на границе с Афганистаном
14:55  Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО, - Кирилл Стрельников
13:24  Перекроет ли Иран Ормузский пролив снова, - Данияр Ашимбаев
01:21  Андижан официально объявлен культурной столицей тюркского мира 2026 года
00:05  ВС РФ начали прорыв линии обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Среда, 24.06.2026
22:55  В КНДР спущен на воду новый эсминец "Чвэ Хен". Поздравительная речь товарища Ким Чен Ына
17:36  Кыргызстан предложил Казахстану совершить обмен землями, чтобы построить дорогу Бишкек - Иссык-Куль
04:31  Синьхуа: На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа и Центральная Азия: 60 млн человек не могут позволить себе здоровое питание
12:51 03.07.2026

30 июня 2026 Цели в области устойчивого развития

Неравенство в сфере питания, рост стоимости продовольствия, распространение ожирения у взрослых и избыточной массы тела у детей – эти и другие проблемы выявили в странах Европы и Центральной Азии авторы нового доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Распространенность недоедания в регионе держится с 2006 года на уровне ниже 2,5 процента, что значительно ниже общемировых показателей в 8,2 процента по состоянию на 2024 год. Центральная Азия – это единственный субрегион, где распространенность недоедания по-прежнему превышает это пороговое значение и составила 2,8 процента как в 2023, так и в 2024 году.

"Страны Европы и Центральной Азии добились значительного прогресса в укреплении продовольственной безопасности; однако проблемы питания и рациона питания еще не полностью решены, – отметил Виорел Гуцу, заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО. – Возросшие затраты, неравномерный доступ к питательным продуктам и сохраняющиеся различия между субрегионами требуют скоординированных усилий в нашем стремлении построить мир без голода".

Здоровое питание

В 2024 году 59,6 миллиона человек в регионе не могли позволить себе здоровый рацион питания, что на 3,1 миллиона человек меньше по сравнению с 2023 годом. В докладе отмечаются значительные различия между субрегионами. Наименее благополучная ситуация сложилась в странах Кавказа, где 15 процентов населения не имеют возможность обеспечить себе здоровое питание. На втором месте – Центральная Азия (14 процентов).

Показатели недоедания

Показатели в сфере питания детей свидетельствуют о неоднозначности картины. Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет оставалась низкой и составила 4,6 процента в 2024 году, что значительно ниже общемирового значения в 23,2 процента. В тех субрегионах, где имелись данные, показатели истощения также находились значительно ниже среднемировых значений.

Ожирение и избыточный вес

При этом распространенность избыточной массы тела среди детей до пяти лет составила 7,5 процента в 2024 году, превысив общемировой показатель в 5,5 процента.

В докладе также говорится о росте масштабов проблемы ожирения среди взрослых. Распространенность ожирения среди взрослых в Европе и Центральной Азии увеличилась с 16,7 процентов в 2000 году до 22,6 процентов в 2022 году, что значительно превышает среднемировой уровень в 15,8 процентов. Почти во всех странах, по которым имеются данные, в 2022 году уровень ожирения среди взрослых был выше, чем десять лет назад.

Анемия

Анемия среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет также требует постоянного внимания. Ее распространенность в регионе выросла с 17,6 процента в 2012 году до 21,3 процента в 2023 году. Распространенность анемии остается ниже среднемирового уровня в 30,7 процентов, но в Центральной Азии и на Кавказе этот показатель немного превысил среднемировое значение.

Рекомендации ФАО

В ФАО подчеркивают, что для достижения второй Цели устойчивого развития к 2030 году необходима непрерывная и скоординированная трансформация агропродовольственных систем. Сюда входит улучшение доступа к здоровым и экономически доступным рационам питания, повышение устойчивости к потрясениям и обеспечение учета в мерах политики интересов уязвимых групп населения, включая мелких фермеров, женщин и молодежь.

Доклад ФАО призван оказать поддержку правительствам и партнерам во всех секторах, включая гражданское общество и частный сектор, в ускорении прогресса на пути к созданию свободного от голода региона.

Источник - Новости ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783072260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2026 года №1343
- Олжас Бектенов обсудил с руководством ЕБРР, ExxonMobil и Marubeni вопросы инвестиционного сотрудничества
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан" реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции - Олжас Бектенов
- Непрозрачные грань прогресса
- Заявление Демократической партии "Ак жол"
- Кадровые перестановки
- МВД: С начала года возбуждено 38 уголовных дел против ОПГ
- Экстрадирована гражданка Казахстана, скрывавшаяся от исполнения приговора
- МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  