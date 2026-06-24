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Чем опасен ИИ: Научная группа ООН представила свой первый доклад
13:05 03.07.2026

Чем опасен ИИ: Независимая научная группа представила свой первый доклад

1 июля 2026 Экономическое развитие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства не откладывать разработку международных правил в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Поводом стала публикация первого доклада Независимой международной научной группы по ИИ, созданной под эгидой Организации Объединенных Наций.

Представляя документ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш отметил, что мир впервые получил независимую научную оценку возможностей и рисков стремительно развивающихся технологий.

"Мы больше не можем говорить, что не знали. Что мы сделаем с этими знаниями – теперь зависит от всех нас", – заявил Генеральный секретарь.

"Не ждите"

Глава ООН напомнил, что несколько месяцев назад объявил о создании Независимой международной научной группы по искусственному интеллекту, в которую вошли 40 ведущих ученых и экспертов со всего мира. По его словам, это первый полностью независимый международный научный орган, призванный восполнить пробел в знаниях об ИИ и дать объективную оценку его влиянию на экономику, общество и безопасность.

"Мы рассчитываем, что группа поможет миру отделять факты от фальсификаций, а науку – от информационного шума", – сказал Генсек.

Он отметил, что первый доклад был подготовлен в рекордно короткие сроки и уже направлен правительствам всех государств-членов ООН, а также опубликован в открытом доступе. Глава ООН подчеркнул, что документ честно говорит как об огромном потенциале искусственного интеллекта, так и о связанных с ним угрозах.

"При правильном использовании искусственный интеллект может стать самым мощным двигателем развития, ускорив прогресс во всем – от здравоохранения и борьбы с голодом до образования и борьбы с изменением климата", – отметил он. Однако, добавил Генсек, доклад столь же откровенно показывает и возможный вред, который могут причинить эти технологии.

Главный вывод, по словам Гутерриша, заключается в том, что чем быстрее развивается искусственный интеллект без общих правил, тем меньше у правительств и общества остается возможностей влиять на его будущее.

"Поэтому мой призыв к правительствам прост: не ждите", – заявил он.

От науки – к международным решениям

Генсек подчеркнул, что опубликованный документ – лишь первый этап работы. По мере развития технологий группа будет регулярно готовить новые оценки и тематические исследования.

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Следующим шагом станет первый Глобальный диалог по вопросам управления искусственным интеллектом, который пройдет 6–7 июля в Женеве. По словам Гутерриша, его цель – превратить научные выводы в согласованные международные действия с участием всех государств.

Что говорится в докладе

Предварительный доклад охватывает семь ключевых направлений: развитие технологий ИИ, их применение в здравоохранении, науке, образовании и сельском хозяйстве, влияние на экономику, безопасность, окружающую среду, права человека, демократические институты, культуру, защиту детей, а также вопросы управления и надежности систем искусственного интеллекта.

Выступая на пресс-конференции, сопредседатель группы, ученый Йошуа Бенджио отметил, что возможности ИИ растут быстрее, чем научное понимание этих систем и способность государств адаптироваться к новым вызовам.

"Появляется все больше свидетельств того, что системы искусственного интеллекта способны обманывать. Современная наука пока не может гарантировать, что по мере роста их возможностей их использование не приведет к катастрофическим последствиям – самостоятельно или в результате злонамеренного использования", – предупредил он.

По словам Бенджио, именно поэтому политикам необходима независимая научная база, которая позволит принимать обоснованные решения.

Сопредседатель группы, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса подчеркнула, что нынешняя траектория развития искусственного интеллекта не гарантирует, что человечество сможет воспользоваться всеми преимуществами новой технологии.

"Риски для общества, безопасности и самого человечества слишком велики, а силы, которые сегодня двигают развитие ИИ, – это не те силы, которые обеспечат преимущества для всех", – заявила она.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по цифровым и новым технологиям Амандип Сингх Гилл отметил, что искусственный интеллект сам по себе не устранит существующее неравенство.

По его словам, преимущества новой технологии получают прежде всего страны и сообщества, где уже существуют необходимые институты, квалифицированные специалисты и данные. В других случаях ИИ может привести к потере рабочих мест, усилению социального неравенства и росту зависимости от технологий, разработанных без учета местных потребностей.

Источник - Новости ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783073100


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