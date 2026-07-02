|300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
21:25 03.07.2026
300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси
Визит президента Мирзиеева должен закрепить новый маршрут для национального экспорта
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.07.2026
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2–3 июля посетит Грузию с государственным визитом. В Тбилиси у него запланированы переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Официальная повестка многогранна: политический диалог, межпарламентские и межрегиональные связи, торговля, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм, энергетика, IT. Но ключевым пунктом все же станет транспортная логистика и расширение экспорта узбекской продукции.
Для Ташкента Грузия все меньше похожа на просто дружественную страну Южного Кавказа и все больше – на практический выход к Черному морю. Узбекистан, не имеющий выхода к морю, давно ищет дополнительные маршруты для торговли с Европой и Турцией. После изменения евразийской логистики на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине и санкционного давления эта задача стала для стран Центральной Азии особенно чувствительной. Речь идет уже не только о цене перевозок, но и о политической устойчивости маршрутов.
Нынешний визит Мирзиеева – первый за последние 23 года и продолжает линию, обозначенную еще в марте прошлого года, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе побывал в Ташкенте. Тогда, как писала "НГ" (см. номер от 05.03.25), стороны обсуждали не только торговлю и промышленную кооперацию, но прежде всего использование грузинских портов Поти и Батуми для узбекских грузов. Особое внимание уделялось строительству узбекского мультифункционального терминала в свободной индустриальной зоне Поти и транспортному коридору Баку–Тбилиси–Карс. Теперь эта повестка возвращается уже на президентском уровне.
Фактически Ташкент пытается закрепиться на маршруте, который связывает Центральную Азию с Каспием, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Европой – Срединном коридоре. Для Грузии он означает шанс усилить собственную роль транзитного узла. Для Узбекистана – возможность получить западное окно, не ограничиваясь традиционными направлениями через Россию или южными маршрутами.
Визит Мирзиеева был подготовлен и деловой частью. Накануне в Тбилиси стартовал бизнес-форум "Узбекистан–Грузия", где обсуждались инвестиции, совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности и производстве строительных материалов. По данным, прозвучавшим в сообщениях о форуме, товарооборот между двумя странами вырос с 89 млн долл. в 2017 году до 267,6 млн долл. в 2025-м. Для крупной региональной экономики это пока не рекордные показатели, но динамика показывает: отношения переходят из режима дипломатической вежливости в режим практического расчета. Поэтому стороны договорились довести взаимный товарооборот до 1 млрд долл.
В бизнес-форуме приняла участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и еще 300 предпринимателей. "Для меня большая честь, что в рамках этого визита мы совместно подпишем годовой план развития, который определит связанность наших стран. Значительная часть этого плана посвящена тому, как увеличить торговлю, укрепить транспортно-логистический сектор, развивать сектор гостеприимства и поощрять другие виды инвестиций в соответствующие области", – сказала Квривишвили. Она также рассказала о региональной связанности и важности развития транспортно-логистического сектора в этом контексте. Министр подробно ознакомила представителей делового сектора двух стран с реализуемыми в Грузии стратегическими проектами в области транспорта и инфраструктуры.
Одновременно рабочая группа во главе с первым заместителем министра транспорта Маманбием Омаровым провела встречи с руководителями свободной экономической зоны Поти, оператора контейнерных терминалов APM Terminals, а также компаний Poti New Sea Port и Pace Group, сообщил ресурс Yuz.uz. Узбекская делегация изучила возможности ознакомиться с терминальной и складской инфраструктурой портов Поти и Батуми, включая хранение, обработку, контейнеризацию, перевалку и консолидацию грузов. Отдельно обсуждались использование крытых и открытых складских площадей, организация временного хранения, оформление контейнеров и развитие мультимодальных перевозок. По сути, речь идет уже не о декларациях, а о практической настройке маршрута для экспорта, импорта и транзита узбекских грузов через грузинские порты.
Промышленной составляющей Ташкент также уделяет особое внимание, стараясь продвигать на внешние рынки не только сырье, но и готовую продукцию: текстиль, продовольствие, фармацевтику, стройматериалы, технику и комплектующие. Грузия в этой схеме может быть не столько конечным рынком, сколько логистической площадкой – со складами, терминалами, перевалкой, переработкой и дальнейшим движением товаров в сторону Турции и Европы. Ее соглашения о свободной торговле с рядом партнеров делают эту роль еще более привлекательной. Есть и обратный интерес. Тбилиси сам ищет новые экономические опоры и дополнительные грузопотоки. На фоне сложных отношений с Западом и внутренних политических споров грузинским властям важно показать, что страна сохраняет значение как транспортный и торговый узел. Центральная Азия для этого подходит почти идеально: растущие рынки, новые маршруты, понятная риторика о Шелковом пути и соединении Востока с Западом.
При этом маршрут через Каспий и Южный Кавказ остается сложным: грузы зависят от портовой инфраструктуры, железных дорог согласованности таможенных процедур. Тем не менее политический смысл визита очевиден. В марте Грузия предлагала Узбекистану свои порты. В июле Узбекистан закрепит это на высшем уровне.