300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова

21:25 03.07.2026

300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси

Визит президента Мирзиеева должен закрепить новый маршрут для национального экспорта



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

02.07.2026



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 2–3 июля посетит Грузию с государственным визитом. В Тбилиси у него запланированы переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Официальная повестка многогранна: политический диалог, межпарламентские и межрегиональные связи, торговля, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм, энергетика, IT. Но ключевым пунктом все же станет транспортная логистика и расширение экспорта узбекской продукции.



