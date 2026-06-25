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ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
00:05 04.07.2026

ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к прорыву в город Николаевка. Всплыли плачевные результаты боевого применения новинки Rheinmetall боевого модуля Skynex.



Достаем "наперстки"

Силы 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ ударом со стороны Кривой Луки выбили подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ из села Пискуновка, находящегося на самом берегу реки Северский Донец. Русские войска таким образом создали непосредственную предпосылку к дальнейшим действиям непосредственно против украинского гарнизона в Николаевке, которую будут оборонять 54-я ОМБр, 10-я ОГШБр и подразделения ТрО. Далее за Пискуновкой перед бойцами 3-й гвардейской ОА находится село Стародубовка, прикрывающее Славянскую ТЭС. Угроза прорыва наших сил к этому объекту по береговой дуге через Стародубовку в состоянии сделать положение противника в Николаевке крайне опасным, так как изобилие технических водоемов и канал Северский Донец – Донбасс образуют единственный возможный маршрут отхода для техники в виде "бутылочного горла". В обстоятельствах, когда в распоряжении гарнизона есть лишь один-единственный вариант организованного отступления с техникой и тяжелым вооружением, вопрос обороны становится ребром – либо она будет продолжаться до последнего солдата, либо случится бегство по разным, еще действующим маршрутам во избежание побоища в "бутылочном горле". Таким образом, обозначившаяся угроза в Николаевке в виде возможности прорыва ВС РФ в направлении Славянской ТЭС вынуждает украинские войска существенно усилить состав сил на позициях в Стародубовке и на подступах к дачным поселкам на севере города.

Весь район боевых действий хорошо подготовлен противником к обороне: ВСУ располагают развитой сетью полевых укреплений. Но при дефиците пехоты и появляющихся угрозах неприятель вынужден реагировать усилением одного участка за счет другого. Это обстоятельство открывает для 3-й армии возможность поиграть с украинскими визави в "наперстки". То есть создать все предпосылки для прорыва на одном участке, принудить противника "перелить" силы туда за счет другого и ударить в совсем другом месте. Таким образом сейчас настал период, когда командование ВС РФ демонстрирует "фантомы" для ВСУ, вынуждая их реагировать и метаться. В сложившихся обстоятельствах не реагировать противник не имеет права, пренебрежение появляющимися угрозами автоматически равняется прорыву для русских штурмовиков "в дамки" ввиду возможности атаки в направлении ТЭС.

Что именно предпримут ВС РФ – неизвестно. Игра в "наперстки" может продолжаться некоторое время, а конечный выбор участка прорыва в Николаевку будет сделан явно непосредственно перед ним. Динамика изменения ситуации делает горизонт планирования весьма коротким. Но от этого положение украинских войск становится еще более шатким, дает о себе знать совокупность критической значимости Николаевки при крайне проблемных перспективах неминуемого отхода ВСУ из города с неочевидностью планов ВС РФ. Ко всему этому добавляется и то, что противник сосредоточен на решении задачи по недопущению сближения русской армии с Дружковкой, северным же подступам к Славянско-Краматорской агломерации приходиться полагаться только на себя. Грубо говоря, более тяжелой, неблагодарной и рискованной "головоломки" для украинского командования не было очень давно.

Классическая проблема

Пропагандисты и политики незалежной очень гордятся тем, что страна стала полигоном новых типов вооружения, которые поставляет Запад. Это возводится в ранг очевидного "признания" Украины на международной арене, что выливается в подобные привилегии. Такие нарративы являются одним из "китов", на которых стоит украинская пропаганда вообще.

Но на самом деле что-либо сверхновое, попадающее в незалежную, передают с единственной целью – установить жизнеспособность концепции, реализованной в образце. Грубо говоря, не мусор ли это, а такое можно проверить лишь в боевых условиях. А гордиться тем, что являешься полигоном проверки вооружения на предмет того, является ли оно "тупиком" или прогрессией, это все равно, что радость лабораторной мыши, получающей самые передовые препараты, которые, в свою очередь, могут и убить подопытную особь.

В свете вышесказанного стоит обратить внимание на публикацию издания Stern (немецкий иллюстрированный еженедельный журнал), которая была составлена на основании полученного доступа к закрытому отчету ВСУ. В нем украинские военные констатировали низкую эффективность некогда активно распиаренных боевых модулей Skynex (может быть как стационарным, так и устанавливаться на подвижную платформу) от фирмы Rheinmetall, вооруженных 35-мм автопушкой. В отчете отражен опыт боевого применения 2 батарей (по 4 боевых модуля и 1 РЛС в каждой) при прикрытии объекта на западе Украины в начале апреля этого года. В документе сообщается, что при налете "Гераней" в течение нескольких минут из 8 боевых модулей из строя вышли 3. В отчете названы следующие причины: неисправность гидравлической системы, осуществляющей поворот башни модуля по горизонтали и орудия по вертикали, поломка радара сопровождения цели и заклинивание системы подачи БК. Украинские военные в документе также отразили и то, что заявленные характеристики боевых модулей не соответствуют фактическим. Общий вывод: комплекс ненадежен и к боевому применению непригоден. В свою очередь, фирма-производитель отвергла этот отчет и заявила то, что при полигонных испытаниях модули показали себя хорошо, а провальное боевое применение – вина местных операторов.

Все новые вооружения страдают так называемыми "детскими болезнями", которые "лечатся" долгими и упорными работами по выявлению и устранению выявленных военными замечаний. Но концерн Rheinmetall решил просто отдать "сырую" разработку Украине и заработать "быстрые деньги" на этих поставках, которые, в свою очередь, открывают и другие рынки для компании. Работает принцип, по которому торговым агентам Rheinmetall будет куда проще "впарить" эти изделия, если при переговорах делать уклон на то, что данное вооружение поставлялось незалежной и хорошо себя проявило, к чему присовокупят грамотно выверенные отчеты и публикации в СМИ.

Skynex год назад виделся как нечто потенциально способное эффективно противостоять БПЛА, как-никак, запас авторитета знаменитого немецкого военного концерна солиден. Но сейчас "карета превратилась в тыкву", а производитель из ФРГ сильно рискует своим положением на рынке вооружений из-за вырвавшихся наружу реальных итогов боевого применения.

Вчера, 2 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях к северо-востоку от Харькова.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783112700


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