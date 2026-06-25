ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля

00:05 04.07.2026

ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к прорыву в город Николаевка. Всплыли плачевные результаты боевого применения новинки Rheinmetall боевого модуля Skynex.



