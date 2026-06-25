Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества

15:00 04.07.2026

Дональду Трампу, Президенту Соединенных Штатов Америки



4 июля 2026 года 09:00 Поздравления



Уважаемый господин Президент,



дорогой Дональд,



прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.



Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.



За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.



Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.



Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания.



С уважением,

Владимир Путин



