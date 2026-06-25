|Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
22:03 04.07.2026
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет помочь Армении с диверсификацией поставок газа
Эксперт Ваге Давтян считает, что заявления ЕС о поддержке Армении в диверсификации энергопоставок расходятся с реальностью. Он объяснил, почему европейский опыт Молдовы и Украины неприменим к Армении.
ЕРЕВАН, 4 июл - Sputnik. Заявления Евросоюза о готовности оказать Армении поддержку в диверсификации поставок энергоносителей вызывают как минимум когнитивный диссонанс. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил доктор политических наук, профессор, эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 2 июля в Ереване, заявила, что ЕС намерен содействовать Армении в диверсификации поставок энергоносителей. По ее словам, уже на следующей неделе в республику прибудет группа европейских экспертов. Глава Еврокомиссии также отметила, что Украина и Молдова уже прошли через аналогичный процесс и обладают соответствующим опытом.
По словам Давтяна, сам Евросоюз находится в непростой энергетической ситуации.
"Газохранилища ЕС сейчас заполнены лишь на 75-76%. Это самый низкий показатель за последние 10-15 лет. При этом ряд европейских институтов предупреждает о риске углубления энергетического кризиса с учетом полного прекращения поставок российского газа с 1 января 2027 года", - отметил специалист.
По его мнению, сравнение Армении с этими странами не выдерживает никакой критики.
"Прежде всего необходимо учитывать географию. Молдова получает газ из Румынии, которая сама является его экспортером. Украина с 2022 года обеспечивает свои потребности за счет реверсных поставок с европейского рынка. Географическое положение позволяет Евросоюзу поддерживать эти страны. Применить аналогичную модель в случае Армении невозможно", - считает эксперт.
По мнению Давтяна, единственным реалистичным вариантом диверсификации газовых поставок при участии ЕС остается импорт газа из Азербайджана.
Эксперт считает неслучайным, что одной из центральных тем переговоров европейских представителей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало именно энергетическое сотрудничество.
Политических заявлений недостаточно для реализации подобных инициатив. Необходима соответствующая инфраструктура, которой сегодня не существует: прямое газотранспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном отсутствует.
"Теоретически можно рассматривать восстановление газопровода Иджеван-Казах, действовавшего в советский период. Однако этот вопрос отсутствует в повестке армяно-азербайджанских переговоров. Другой обсуждаемый вариант - строительство газопровода в рамках проекта TRIPP с подключением к газотранспортной системе Армении. Однако остается открытым вопрос, сможет ли такой маршрут обеспечить годовую потребность страны в 2,5 млрд кубометров газа", - отметил Давтян.
Согласно международной практике, объем поставок по газопроводам, интегрированным в международные транспортные коридоры, обычно не превышает 10-15% общего объема транзита. По оценке эксперта, этого явно недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса Армении.
Говоря о визите европейской экспертной группы, Давтян сообщил, что работа будет сосредоточена на двух направлениях - возобновляемой и атомной энергетике.
"Зеленая" энергетика, несмотря на активное продвижение, не способна обеспечить национальный спрос в полном объеме и, следовательно, не может рассматриваться как основа энергетической безопасности страны, считает эксперт.
Что касается атомной энергетики, речь, по словам Давтяна, идет не о ее развитии, а о дальнейшей судьбе второго энергоблока Армянской АЭС. Подписанная в мае декларация предусматривает обсуждение его последующей консервации.
Армянская АЭС обеспечивает около трети выработки электроэнергии в стране. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980-го. После модернизации при участии специалистов "Росатома" срок эксплуатации второго энергоблока был продлен сначала до 2026 года, а в декабре 2023 года "Росатом Сервис" и ЗАО "Армянская АЭС" подписали рамочное соглашение о реализации комплекса мероприятий, направленных на продление его эксплуатации до 2036 года.