Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану

22:03 04.07.2026

Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет помочь Армении с диверсификацией поставок газа



Эксперт Ваге Давтян считает, что заявления ЕС о поддержке Армении в диверсификации энергопоставок расходятся с реальностью. Он объяснил, почему европейский опыт Молдовы и Украины неприменим к Армении.



ЕРЕВАН, 4 июл - Sputnik. Заявления Евросоюза о готовности оказать Армении поддержку в диверсификации поставок энергоносителей вызывают как минимум когнитивный диссонанс. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил доктор политических наук, профессор, эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 2 июля в Ереване, заявила, что ЕС намерен содействовать Армении в диверсификации поставок энергоносителей. По ее словам, уже на следующей неделе в республику прибудет группа европейских экспертов. Глава Еврокомиссии также отметила, что Украина и Молдова уже прошли через аналогичный процесс и обладают соответствующим опытом.



