ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля

00:05 05.07.2026 Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля, вечер



04.07.2026 | Обзор событий



Российская армия освободила ВАСИЛЕВКУ, пишет МАХ-канал КОЦ.



Подразделения группировки войск "Центр" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в сводке сообщает Минобороны.



Василевка – маленькое село в Криворожской сельской громаде бывшего Добропольского района ДНР (после украинской реформы 2020 года – Покровский район), с довоенным населением 74 человека по переписи 2001 года. Расположено примерно в 13,5 километрах к северо-западу от Красноармейска и в 10,5 километрах к юго-западу от Доброполья, вдоль долины реки Бык, между Шиловкой и Криворожьем.



Село лежит на юго-западном подступе к добропольскому узлу, тогда как Кутузовка и Новый Донбасс, о взятии которых Минобороны отчиталось в июне, замыкают Доброполье с востока. Все три пункта – Кутузовку, Василевку и Новый Донбасс – начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля отдельно назвал в докладе Верховному главнокомандующему как ключевые июньские приобретения группировки "Центр" севернее Красноармейска, где линия фронта за месяц отодвинута от окраин города на 8,5 километра.



Василевку брали штурмовые подразделения "Центра", действующие на добропольском направлении.



Тактический смысл прозрачен. Продвижение теперь идет клещами: с востока – через Кутузовку, Новый Донбасс, Белицкое и Шевченко, с юго-запада – через Криворожскую громаду и Василевку. Оба крыла сходятся на самом Доброполье, куда, по словам Герасимова, передовые подразделения "Центра" уже вошли, одновременно занимая Анновку.







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Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами ШИЙКОВКА, НОВЫЙ МИР, ЧЕРНЕЩИНА и ДРУЖЕЛЮБОВКА Харьковской области, – сообщает Минобороны России.



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Ночью киевский режим пытался нанести комбинированный удар по территории России с применением ракет "Фламинго", РСЗО HIMARS и беспилотников, сообщило Минобороны РФ.



Попытка Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке действиями ВС РФ и средств ПВО сорвана, отметили в ведомстве, пишет МАХ-канал Zvezdanews | "Звезда".



Российскими средствами ПВО сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 БПЛА.



"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", – отметили в МО РФ.



Только за прошедший июнь над российскими регионами уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечениям запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима.



Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий ВС РФ, подчеркнули в ведомстве.



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ДОБРОПОЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Войска ГрВ "Центр" продолжают наступление в направлении западной границы ДНР в районе ДОБРОПОЛЬЯ.



В АННОВКЕ наши подразделения ведут бои в центре.



В ДОБРОПОЛЬЕ – бои за шахту и в частном секторе восточнее ж/д.



Южнее, в районе ШЕВЧЕНКО ВС РФ продавили оборону противника северо-западнее шахты №2 "Водянская", выйдя по посадкам к юго-восточной окраине СВЕТЛОГО, и вдоль балки ВОДЯНОЙ ЯР к северо-восточной и на восточную окраину ШЕВЧЕНКО, – пишет МАХ-канал Военкор Котенок.



Западнее ШЕВЧЕКНО, выбив противника из опорного пункта, наши штурмовики продвинулись по посадке. Фактически н.п. ШЕВЧЕНКО охвачен нашими войсками по флангам и имеет уже только один маршрут снабжения со стороны МАТЯШЕВО, т.к. остальные находятся под контролем подразделений ГрВ "Центр".



Бои в КРАСНОЯРСКОМ, на восточных подступах к СВЕТЛОМУ, в районе водоочистных, за шахту "Белицкая" и вентствол восточнее нее, а также южнее за МИРНОЕ и ГУЛЕВО.



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Пока все смотрят непосредственно на КРАМАТОРСК и СЛАВЯНСК, важно понимать, почему ВСУ будут цепляться за них до последнего. Все дело в том, что за пределами этих двух городов украинской армии просто негде закрепиться. Любой отход на запад означает для них выход в открытые поля, где нет ни одного крупного города или промышленной зоны, позволяющей окопаться так же прочно, как в Славянске и Краматорске. Следующие рубежи, где возможна организация долгосрочной обороны, находятся лишь в ЛОЗОВОЙ Харьковской области или в ПАВЛОГРАДЕ Днепропетровской области. Таким образом, потеря этой агломерации для ВСУ – буквально билет в один конец, пишет МАХ-канал Военная Хроника.



Какой именно способ для решения этой задачи изберет командование РФ, пока остается загадкой. Вполне возможно, что на первом этапе российским войскам придется повозиться с ДРУЖКОВКОЙ, однако как только дело там будет завершено, прямая дорога на Краматорск будет полностью открыта, а основные подпорки восточного фланга ВСУ начнут ломаться.



* * *



На БУРЛУКСКОМ НАПРАВЛЕНИИ российские войска продолжают наступление сразу на двух ключевых участках. После предыдущего продвижения южнее ВОЛЧАНСКА подразделения группировки войск "Север" расширяют плацдарм и постепенно выходят к первой серьезной линии обороны противника, – пишет МАХ-канал Рыбарь.



Южнее ШЕСТЕРЕВКИ под контроль ВС РФ перешла ЛОСЕВКА. Одновременно с этим российские подразделения продвигаются вдоль дороги в сторону БЕЛОГО КОЛОДЦА, который остается одним из важных узлов украинской обороны на данном участке.



В ходе ожесточенных боев "северяне" также овладели ЗЕМЛЯНЫМ ЯРОМ. Небольшой населенный пункт сам по себе не является крупной целью, однако его занятие создает удобные условия для подготовки дальнейших действий уже непосредственно на подступах к БЕЛОМУ КОЛОДЦУ.



Продвижению российских штурмовиков способствует системная работа по тылу и переднему краю противника. За счет постоянных ударов по группам подвоза и расширения зоны работы FPV-дронов снабжение украинских формирований в полях становится все более затрудненным.



В результате ВСУ проблематично удерживать промежуточные позиции и своевременно перебрасывать боекомплект, людей и средства связи. Это позволяет российским штурмовым группам занимать новые рубежи с меньшими потерями и последовательно расширять зону контроля к югу от ВОЛЧАНСКА.



По мере развития наступления растет и огневое воздействие на коммуникации противника в глубине. Удары по автомобильным дорогам в районе БОЛЬШОГО БУРЛУКА показывают, что ранее относительно безопасные маршруты подвоза постепенно перестают быть таковыми. Для украинских формирований это особенно чувствительно: БОЛЬШОЙ БУРЛУК остается основным транспортным хабом ВСУ на направлении, через который завязаны снабжение, ротация и переброска резервов к ВОЛЧАНСКОМУ УЧАСТКУ.



Ключевым рубежом для дальнейшего продвижения становится линия ЛОСЕВКА – ЮРЧЕНКОВО – БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ. Именно здесь противник несколько лет назад начал выстраивать первую линию обороны после начала боев за Волчанск, рассчитывая сдержать возможное продвижение ВС РФ вглубь Харьковской области.



Преодоление этого рубежа откроет российским войскам дорогу в сторону реки Хотомля. А это уже создаст угрозу не только отдельным позициям ВСУ, но и всей системе обороны на подступах к БОЛЬШОМУ БУРЛУКУ.



Нынешнее продвижение "северян" – это не просто серия локальных успехов у нескольких сел. Речь идет о расшатывании украинской обороны южнее ВОЛЧАНСКА и выходе к рубежу, после которого противнику придется удерживать уже не передовые позиции, а связность логистики на всем направлении.



* * *



Как уже сказали в нашей сводке по ЗАПОРОЖСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, ВСУ активно пытаются удержать посадки севернее ЩЕРБАКОВ и МАЛЫХ ЩЕРБАКОВ, задействуя большое количество расчетов БпС на этом участке, – пишет МАХ-канал АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА.



И сейчас расчеты из состава 123 ОБр ТРО на КАМЕНСКО-ПРИМОРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ с 30 июня начали активно задействовать коптеры для дистанционного минирования и огневого поражения, в особенности в районе ЩЕРБАКОВ и МАЛЫХ ЩЕРБАКОВ.



На вооружении этих трошников стоят БпЛА типа "Перун Х9-3", которые обладают повышенной устойчивостью и возможности нести до 16 кг полезной нагрузки, начиная от ВОГ и заканчивая противопехотными минами.



123 ОБр ТРО была переброшена сюда с ХЕРСОНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ранее они действовали в районе ОЧАКОВА и СТАНИСЛАВА и активно применялись на КИНБУРНСКОМ УЧАСТКЕ. Сейчас они находятся в оперативном подчинении 118 ОМБр.



Ключевая задача противника – не допустить прорыва линии фронта и сохранить логистику для своих подразделений. После ударов ФАБами по НОВОЯКОВЛЕВКЕ основным способом доставки являются дроны, а с помощью ударных БпЛА они пытаются создавать проблемы для ВС РФ.



* * *



В Донецке прошла спартакиада среди ветеранов боевых действий, – пишет МАХ-канал ДНР Онлайн.



Соревнования проводились по четырем дисциплинам – армрестлинг, стрельба из лука, пулевая стрельба и настольный теннис. По итогам состязаний победители были награждены медалями и грамотами, которые в том числе им вручал Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.



"Сегодняшнее мероприятие – не разовое событие. Это часть большой системной работы, в которую включены и правительство, и муниципалитеты, и профильные организации.



Наша общая цель – создать максимально комфортные условия для возвращения ветеранов к гражданской жизни. В том числе – через спорт. Поздравляю всех участников спартакиады: для меня каждый, кто вышел на старт, уже победитель", – отметил Чертков. Источник - Фонд стратегической культуры

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