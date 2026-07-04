Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов

12:19 05.07.2026 Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности

Трамп подписал указ, в котором говорится, что наиболее мощные ИИ-модели могут создавать угрозу национальной безопасности



04.07.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



В мире искусственного интеллекта (ИИ) сегодня два очевидных лидера – США и Китай. Разработкой новых технологий ИИ и продвижением этих технологий к пользователям занимался и продолжает заниматься частный бизнес. В Китае с самого начала в создании ИИ и доведении сервисов ИИ до конечных пользователей участвовали и частный бизнес, и государство. Американские частные компании, работающие в ИИ-индустрии, с самого начала были заточены на коммерческие результаты. А именно на максимизацию продаж (оборотов), прибыли, капитализации и захват как можно большей части рынка ИИ. Конечно, на рынке ИИ шла и продолжает идти острейшая конкурентная борьба. На первом месте – установление контроля над максимально большой частью рынка (не только национального, но и мирового). На втором месте – капитализация бизнеса. Прибыль пока на третьем месте.



Лидеры американкой ИИ-индустрии: NVIDIA, Microsoft, Anthropic, OpenAI, Alphabet (Google), IBM, Amazon, xAI и другие. Они сегодня все напрягаются, инвестируя ежегодно многие десятки миллиардов долларов в новые проекты и стартапы. А деньги добывают путем получения банковских кредитов, размещения корпоративных бумаг на фондовом рынке, привлекая средства фондов венчурного финансирования и т. п. Но при этом у многих из них на сегодняшний день прибыли нет, а есть убытки. Но ставка делается на то, что завтра будут гигантские продажи и прибыли, которые с лихвой покроют сегодняшние финансовые минусы.



Власти США смотрели на эту гонку американских бизнесов с удовлетворением. Рассчитывая, что такая гонка обеспечит первенство в сфере ИИ не только отдельным американским корпорациям, но в конечном счете и всей Америке. В Америке уже более семи десятков лет популярным является выражение "Что хорошо для General Motors, хорошо для Америки" (ее в 1953 году на слушаниях в Сенате США произнес президент General Motors Чарльз Вильсон). В разные времена эту фразу прикладывали к разным американским корпорациям разных отраслей экономики. Дональд Трамп еще в первый срок своего пребывания в Белом доме всячески поощрял развитие ИИ-бизнеса. Придя вновь в Белый дом в 2025 году, он продолжил поддержку американского ИИ-бизнеса. По сути, он исходил из догмата: "Что хорошо американскому ИИ-бизнесу, то хорошо и Америке".



Поддержка Трампа была не только моральная. Он всячески выступал против разных норм, ограничивающих развитие ИИ-индустрии. Трамп считал, что победителей не судят. Главное, чтобы Америка не уступила первенства Китаю. И, наоборот, чтобы она окончательно победила Китай в этой конкуренции. А вот когда она станет абсолютным и недосягаемым мировым лидером ИИ, тогда можно будет подправить какие-то перекосы и минимизировать какие-то издержки, накопившиеся в ходе гонки ИИ. Одним из первых действий 47-го президента США стало подписание указа "Об устранении барьеров на пути к лидерству США в области искусственного интеллекта". В том числе (и в первую очередь) устранялись разные регуляторные барьеры. В июле 2025 года было подписано еще три президентских указа по вопросам ИИ В это же время администрация президента обнародовала документ "План действий в области искусственного интеллекта" (AI Action Plan). Этот план вместе с президентскими указами, по сути, стал цельной американской доктриной в сфере ИИ, выложенной на правительственном портале. Американский ИИ-бизнес получает от государства режим наибольшего благоприятствования (ускоренная выдача разных лицензий, отвод земельных участков под строительство дата-центров, подключение к энергосетям, налоговые льготы, субсидии и др.). На внешних рынках государство берет на себя обязательства оказывать содействие в продвижении продуктов американской ИИ-индустрии (как "железа", так и сервисов).



Примечательно, что государство берет на себя обязательство воздерживаться от навязывания американскому ИИ-бизнесу каких-либо ценностных и идеологических установок в ИИ-продуктах. Вот, мол, китайские ИИ-корпорации находятся под идеологическим прессом своего государства и коммунистической партии, и это находит отражение в ИИ. Мол, китайский искусственный интеллект "коммунистический" и "националистический", а вот американский ИИ "беспристрастен". Он вне политики и идеологии. А потому, мол, будет пользоваться большим доверием и спросом во всем мире.



По сути, Вашингтон определил свою доктрину в сфере ИИ следующим образом: надо, чтобы мировой рынок ИИ принадлежал исключительно американскому бизнесу. И если это будет так, то Америка восстановит свою пошатнувшуюся мировую гегемонию во всех сферах: военной, политической, экономической, финансовой, информационной, культурной. Американский доллар как средство американской мировой гегемонии слабеет. А потому ему на помощь должен прийти американский ИИ. Сначала подставить плечо доллару, а затем его полностью заменить.



Американский ИИ-бизнес получил идеальные условия для своего развития: полную свободу рынка, а "невидимая рука" государства этому бизнесу незаметно помогает.



Однако это идеальная модель ИИ-бизнеса просуществовала недолго. В 2026 году гонка ИИ, кажется, перешла в ту фазу, когда администрации Дональда Трампа пришлось задуматься о серьезных издержках полной либерализации американской ИИ-индустрии. Ее продукция, оказавшись на мировом рынке, может попасть в руки конкурентов и откровенных недругов. И последние могут использовать ее во вред Америке. В том числе создать серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов.



Полная аналогия с производством оружия. Представим, что американские корпорации создают новые виды оружия и продают его направо и налево, кому попало. А через некоторое время некоторые сомнительные покупатели направят это оружие против Америки и ее ближайших союзников. Но такого беспредела, к счастью для американцев, нет. В Америке экспорт оружия находится под контролем государства. Для поставок оружия в другие страны нужна лицензия. И с продажей ИИ (в виде "железа" и в виде сервисов) должно быть тоже самое. Особенно если конечным покупателем (пользователем) американского ИИ станут китайцы.



В начале лета произошла первая подвижка и в позиции президента Трампа, который до сих пор безоговорочно поддерживал свободу действий американских ИИ-компаний. 3 июня президент США подписал указ, в котором говорится, что наиболее мощные ИИ-модели могут создавать угрозу национальной безопасности страны, а компании-разработчики ИИ призываются в добровольном порядке передавать свои новые продукты на проверку госструктурами США как минимум за месяц до планируемого их вывода на рынок.



А спустя несколько дней (12 июня) произошел первый случай, когда правительство США притормозило выведение на внешний рынок американского ИИ. Американской корпорации Anthropic Министерством торговли США был введен запрет на экспорт моделей Fable 5 и Mythos 5. Вашингтон всерьез опасается, что продукция Anthropic (впрочем, и других американских ИИ-корпораций) может быть использована против США. В частности, искусственный интеллект Mythos 5 назван обоюдоострым инструментом. Он очень помогает находить уязвимые места в программном обеспечении, полезный инструмент для защиты компьютерных систем. Но если этот инструмент попадает в плохие руки, то может стать опасным кибернетическим оружием. Реакция в Америке на решение о запрете экспорта моделей корпорации Anthropic была неоднозначной. Кто-то посчитал, что это осложняет конкурентную борьбу между США и Китаем в пользу последнего. Кто-то, наоборот, приветствовал инициативу, считая, что наконец-то Америка в пылу наступления вспомнила, что оборона также необходима.



Известный предприниматель и инвестор Мартин Варшавски написал в соцсетях, что "приказ (о запрете на экспорт. – В. К.) не просто наказывает Anthropic, а меняет правила для всей отрасли". А исследователь ИИ профессор Нью-Йоркского университета Гэри Маркус добавил, что если до пятницы (12 июня) США и Китай "боролись за равенство в гонке ИИ", то своим решением администрация Трампа "нанесла американским компаниям удар в спину".



И вот спустя две недели новый случай. Власти США 26 июня попросили компанию OpenAI отложить публичный релиз новой ее модели ИИ GPT-5.6. Доступ к ней должны получать американские компании и организации, включенные в список, согласованный с Белым домом. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил ситуацию сотрудникам в служебной записке: власти будут "одобрять доступ клиент за клиентом". Все это соответствует тому режиму проверки, который предусмотрен президентским указом от 2 июня.



Между государственными властями и ИИ-бизнесом США начинают выстраиваться новые отношения с учетом корректировки целей и приоритетов ИИ-индустрии. И об этих новых отношениях на прошлой неделе громогласно заявил глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг. На годовом собрании акционеров он сказал, что в случае если коммерческие интересы компании будут вступать в конфликт с национальными интересами и национальной безопасностью США, то компания сделает выбор в пользу вторых. Американские СМИ разнесли ключевую фразу Дженсена Хуанга: "Национальная безопасность прежде всего". Наблюдатели считают, что этими словами он поддержал администрацию Трампа, которая решила контролировать экспорт ИИ.



И на этот разворот в позиции Nvidia обращают внимание на то, что до этого глава корпорации Дженсен Хуанг был против экспортного контроля, считая, что такой контроль лишь даст дополнительный толчок Китаю в деле разработки собственных ИИ-чипов. Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что разворот Хуанга обусловлен не давлением на него Белого дома и искренней заботой о национальной безопасности США, а тем, что Китай, согласно решениям Пекина, сам стал сворачивать импорт ИИ-чипов и другой ИИ-продукции Nvidia. Т. е. в этой истории первичен китайский контроль импорта ИИ. А поддержка корпорацией Nvidia инициатив Белого дома по контролю ИИ вторична. Такую поддержку можно назвать "хорошей миной при плохой игре".



Все больше политиков в Америке воспринимает ИИ как оружие в борьбе с Китаем и как средство восстановления и укрепления американской гегемонии в мире. Особенно учитывая, что американская гегемония в мире может рухнуть из-за ослабления доллара, получившего статус мировой валюты на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Понятно, что при таком подходе к ИИ коммерция должна уступить место национальной безопасности.



Но что означает такая перестановка приоритетов для американского бизнеса в сфере ИИ? Nvidia, Microsoft, Anthropic, OpenAI и другие американские гиганты ИИ-индустрии готовы отказаться от зарабатывания миллиардов на свободном рынке, если государством бизнесу ИИ будет предложена альтернатива.



И самая понятная альтернатива – создание тесного альянса государства и ИИ-бизнеса по типу военно-промышленного комплекса (ВПК). Такой ВПК начал в США складываться еще в годы Первой мировой войны. А начало периода зрелого ВПК обычно датируется 1950 годами. Сам термин "военно-промышленный комплекс" был введен в оборот президентом Д. Эйзенхауэром в его речи 17 января 1961 года. В рамках ВПК крупнейшие военные корпорации США были и до сих пор остаются частными. Такие гиганты, как General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin и другие. А прибыли эти гиганты получают за счет щедрых государственных заказов, оплачиваемых из федерального бюджета. Вот такая удивительная схема, в которой уживаются коммерция и национальная безопасность Америки. Что-то похожее предлагается создать и для ИИ-корпораций. IT-компании Anthropic, OpenAI, Google и xAI уже заключили контракты с Министерством обороны США. Но суммы контрактов пока скромные, измеряются сотнями миллионов долларов. А, по мнению приверженцев схемы ВПК, должны измеряться десятками миллиардов долларов. В своих бюджетных запросах на 2027 финансовый год заложил около 46 миллиардов долларов на создание единой ИИ-инфраструктуры. Из них примерно 29,5 млрд на закупку суперкомпьютеров и специализированных чипов, 12,3 млрд на строительство и модернизацию дата-центров. Еще были отдельные статьи: 4,2 млрд на сопутствующее оборудование, 2,4 млрд на засекреченные программы "ИИ-сдерживания" и 500 млн на приоритетные военные проекты (киберпространство, разведка, производство).



Но есть еще другая, более радикальная схема, которая позволит совмещать коммерцию и национальную безопасность в ИИ-индустрии. Ее даже не применяли в отношении американских корпораций, производящих оружие. Речь идет о частичной национализации американских ИИ-корпораций. Американский сенатор Берни Сандерс выступил с инициативой приобретения государством 50% капитала ведущих американских компаний в сфере ИИ. Вторая половина капитала может оставаться в частной собственности и обеспечивать инвесторам (владельцам) дивиденды. Как говорится, "и волки сыты, и овца целы". Генеральный директор Palantir Алекс Карп считает, что в ближайшие два года такая национализация будет проведена. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783243140





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2026 года №1343

- Олжас Бектенов обсудил с руководством ЕБРР, ExxonMobil и Marubeni вопросы инвестиционного сотрудничества

- Инициатива Президента "Таза Қазақстан" реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции - Олжас Бектенов

- Непрозрачные грань прогресса

- Заявление Демократической партии "Ак жол"

- Кадровые перестановки

- МВД: С начала года возбуждено 38 уголовных дел против ОПГ

- Экстрадирована гражданка Казахстана, скрывавшаяся от исполнения приговора

- МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге

