Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре

12:33 05.07.2026 Прорывная волна: как освобождение Константиновки меняет карту СВО

Визит Путина в пункт управления Объединенной группировки войск зафиксировал стратегический перелом накануне саммита НАТО в Анкаре



Юлия Леонова

Алена Нефедова

4 июля 2026



Константиновка перешла под полный контроль российских войск после успешного прорыва городских оборонительных рубежей ВСУ. Об этом стало известно во время визита Владимира Путина во вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где президент провел часовую встречу с руководством Генштаба. По мнению экспертов, падение ключевого укрепрайона не просто открывает прямой путь к Славянско-Краматорской агломерации, но и кардинально меняет расклад сил на международном треке: масштабное наступление ВС РФ зафиксировано накануне саммита НАТО в Анкаре, что лишает Киев и его западных кураторов главных дипломатических козырей.



Ключ к Славянску и Краматорску



Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Глава государства провел встречу с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, которая продолжалась более часа, а также заслушал отчеты командующих ключевыми направлениями.



Центральной темой докладов военных стало завершение операции по освобождению Константиновки. Как сообщили верховному главнокомандующему командиры штурмовых подразделений, украинские силы рассчитывали превратить этот район в непреодолимую крепость.



Однако российским бойцам удалось взломать оборонительные рубежи ВСУ, рассечь группировку противника на изолированные очаги и полностью блокировать сопротивление. Владимиру Путину продемонстрировали прямую трансляцию с беспилотников, подтверждающую контроль над городскими кварталами и бывшими пунктами дислокации украинских формирований.



"Этот важный город полностью перешел под наш контроль. Город был превращен в неприступный, как казалось, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных он полностью освобожден", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО. Как подчеркнул президент, Константиновка выступает крупным транспортным узлом и промышленным центром Донбасса. Ее взятие открывает путь для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, служит ключом к освобождению всей территории ДНР.



Глава государства выразил особую благодарность личному составу 3-й армии под командованием генерала Игоря Кузьменкова и всем военнослужащим, участвовавшим в боях.



"В народе как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с бойцами делаете это исправно и высокопрофессионально", - подчеркнул Владимир Путин.



Президент также отметил отличные результаты 6-й мотострелковой дивизии и похвалил бойцов.



Военное искусство и политический сигнал



По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, штурм Константиновки войдет в учебники. Городские бои в условиях сплошной бетонной застройки требовали колоссального труда - столкновения шли буквально за каждый этаж.



- Тем не менее российские штурмовые подразделения смогли заблокировать в черте города элитные части ВСУ (в середине июня там были окружены подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад, а также группы из соединений "Карпатская сечь", 49-го отдельного батальона и 156-й бригады). Заблокированная группировка была оперативно ликвидирована и пленена, а попытки противника нанести контрудар со стороны Дружковки провалились, - отметил эксперт.



Этот успех можно рассматривать в двух плоскостях, добавил он. Ответ на шантаж Киева. Ранее Владимир Зеленский поставил перед своим командованием задачу активизировать удары, чтобы "принудить Россию к миру". Взятие Константиновки - это наглядный ответ на подобные амбиции. Россия никогда не действует под давлением, добавил он.



- Это также сигнал для НАТО. Продвижение российских войск происходит накануне саммита альянса. Это четкий знак западным спонсорам, что все их усилия бессмысленны, а продолжение конфликта ведет к катастрофе не только киевский режим, но и истощает сам коллективный Запад, - подчеркнул эксперт.



Отработка боевого слаживания военнослужащими 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне СВОФото: РИА Новости/Сергей Бобылев



Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "Известиями" напомнил, что Константиновку называли "южными воротами" к Славянско-Краматорской агломерации - последнему рубежу ВСУ в Донбассе. Теперь российская армия может наступать на этот укрепрайон с юга через Дружковку.



- Самым важным для наших войск было зацепиться за городскую застройку. После обнаружения слабых мест наши бойцы проламывали оборону и быстро вводили в бой штурмовые и разведывательные группы. Они заходили в тыл подразделений ВСУ, отрезая их от основных сил. Зачистка оставшихся очагов сопротивления длилась более полумесяца, - отметил он.



Путин обратил внимание, что в зоне Константиновки находятся мирные жители, и попросил и дальше делать все, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.



Справка "Известий"

До начала боев в Константиновке проживало более 70 тыс. человек. Она известна как "стекольная столица" Донбасса и Украины в целом. В 1934 году именно здесь изобрели сталинит - высокопрочный сорт стекла. В 1937-м на заводе "Автостекло" сварили рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. Технологию разработал ученый Никанор Курочкин. Там же изготовили один из первых хрустальных саркофагов для Мавзолея Ленина.

В советское время в городе были построены заводы черной и цветной металлургии, химические и строительные комбинаты.

В 2014 году ополченцы долго обороняли город. 28 апреля вооруженные активисты без боя заняли городской отдел милиции, горсовет и прокуратуру, подняв флаги ДНР. 3–4 мая у телевышки шли ожесточенные бои с украинским десантом.

В июне ополченцы сняли с постамента танк ИС-3, привели его в боевое состояние и использовали против блокпоста ВСУ. В начале июля, после масштабного наступления украинских силовиков, ополчение оставило город, и он перешел под контроль Киева. Теперь его окончательно освободили российские войска.



Инициатива на всем фронте и темпы продвижения



В докладах высшего командования зафиксирована устойчивая положительная динамика наступления по всей линии боевого соприкосновения. Президент констатировал, что стратегическая инициатива сейчас безраздельно принадлежит российским вооруженным силам. На данный момент территория ЛНР освобождена полностью, а на территории ДНР наблюдается продвижение вглубь обороны противника.



Его масштаб подтверждают и конкретные цифры: только за первый летний месяц под контроль взято 29 населенных пунктов, а с начала года - 133 города и поселка, что позволило очистить более 3 тыс. кв. км территории Донбасса и Новороссии. Высокие темпы наступления фиксируются и на краматорском направлении, где западнее Северска подразделения продвинулись на 22 км, сократив дистанцию до Славянска до 8 км.



Отдельной темой разговора стала защита российских регионов от обстрелов. Владимир Путин констатировал: стремление Киева атаковать мирные объекты вынуждает Москву пропорционально увеличивать контролируемые приграничные рубежи.



"Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем большую зону безопасности России придется создавать на сопредельной территории", - заявил глава государства.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что формирование такого барьера - одна из приоритетных задач СВО. Особую роль в этом процессе Владимир Путин отвел группировке войск "Север", выразив личному составу благодарность за мужество и поручив представить наиболее отличившихся бойцов к государственным наградам.



Путин призвал тщательно оценивать оперативную обстановку. Конкретные результаты этой стратегии на линии боевого соприкосновения привел начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, на ряде участков фронта российские подразделения вышли на новые рубежи. В частности, сейчас завершается зачистка города Красный Лиман и одновременно с этим продолжается планомерное освобождение ДНР.



Как отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, одновременное движение на Дружковку с юга и наступление в районе Красного Лимана с севера означает фактически охват всей группировки противника, что позволяет перерезать ее снабжение.



Российские войска также закрепились в южной части Днепропетровской области, где продолжается создание защитного барьера. Все попытки украинских формирований пробиться вглубь нашей обороны на этом направлении были полностью пресечены, что позволило существенно увеличить полосу безопасности в приграничных районах.



Важнейшим условием снижения боеспособности противника Владимир Путин назвал продолжение массированных ударов по ключевым объектам Украины. Прошедший месяц наглядно продемонстрировал эффективность тактики истощения украинского ВПК. По данным Генерального штаба, только за июнь российская армия нанесла пять комбинированных ударов, поразив 55 критически важных объектов.



Под огонь артиллерии и высокоточного оружия попали десять военных аэродромов, пять крупных объектов топливно-энергетического комплекса, а также пять ключевых предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников и крылатых ракет. В военном ведомстве резюмировали, что возможности украинской промышленности по выпуску дальнобойных вооружений теперь критически подорваны. Это ставит киевский режим в тотальную и прямую зависимость от ритмичности и объемов западных военных поставок.



В перспективе для абсолютной защиты южных рубежей России может встать вопрос об освобождении Николаевской и Одесской областей, что полностью отрежет Киев от Черного моря, считает Виктор Литовкин.



Василий Дандыкин связывает успехи в районе Константиновки и Красного Лимана с системной реализацией планов летней кампании. По его словам, это эффективный ответ на удары противника по Токмаку, Лисичанску и Белгороду непосредственно перед саммитом НАТО в Анкаре. Москва четко дает понять западным кураторам Украины, что любые попытки переломить ситуацию в пользу ВСУ бесперспективны, а внутри самого Североатлантического альянса на этом фоне продолжат нарастать скепсис и разногласия, считает эксперт.



- Если говорить о военных аспектах, то сегодня можно выделить три главных вектора развития ситуации. Первый - формирование санитарного кордона. Создание зоны безопасности - это насущная необходимость для защиты российских приграничных регионов. На сегодня наши подразделения уже закрепились в Харьковской области. Однако в перспективе, по мере высвобождения резервов, аналогичные буферные зоны целесообразно и необходимо создавать на всем протяжении границы - включая сумское и черниговское направления, чтобы полностью обезопасить Курскую и Брянскую области, - объяснил он.



Второй вектор - активизация южного фланга. Крайне важным сигналом стал визит министра обороны РФ на командный пункт Черноморского флота. Подобные инспекции никогда не бывают случайными. Это указывает на подготовку серьезных подвижек на южном оперативном направлении, в частности в зоне действия Днепровской флотилии, напомнил эксперт.



- И третий момент - летне-осенний горизонт планирования. Ближайшие два-три месяца (вплоть до конца сентября) станут определяющими и весьма показательными. Задачи на летний период поставлены четко, и динамика продвижения российских войск позволяет рассчитывать на значительные тактические и стратегические результаты, - объяснил Василий Дандыкин.



Планы на лето и истощение противника



По данным начальника Генштаба Валерия Герасимова, украинские части несут тяжелые потери в живой силе и технике. При этом киевский режим пытается демонстрировать западным спонсорам мнимые успехи, стремясь создать иллюзию перехвата инициативы.



По мнению Владимира Путина, заявления Киева об успехах, которых нет, играют России на руку.



"Эти лицедеи своими действиями дезорганизуют и себя, и своих спонсоров", - подчеркнул президент.



Одновременно глава государства призвал к бдительности.



"Мы должны иметь в виду, что для подкрепления своей лжи противник может предпринять определенные действия, вылазки, хоть и малыми силами, но с большой помпой, с целью подтвердить свои тезисы и мнимые достижения. Нужно к этому быть готовыми", - заявил Путин.



В завершение визита он обсудил с генералитетом оперативные задачи на летний период, предусматривающие активизацию наступательных действий. Президент резюмировал, что командующие ВС РФ должны действовать ритмично, рационально, последовательно. Необходимо делать все возможное для сохранения жизни наших бойцов и обеспечить безусловное выполнение задач в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом ВС РФ.



Реакция Запада на заявления Путина



Визит Путина в военный штаб и его сообщения о масштабном продвижении российских войск мгновенно попали на первые полосы ведущих мировых агентств.



Азиатские и ближневосточные издания рассматривают ситуацию как крупный прорыв в обороне ВСУ и значительное продвижение армии России. Так, индийское агентство The Times of India и гонконгский портал Dimsum Daily делают упор на сводках Министерства обороны РФ, сообщая о серии скоординированных групповых атак по промышленной, энергетической и военной логистике Украины. Они фиксируют переход под контроль группировки "Восток" населенного пункта Александровка и еще десяти городов и сел в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и ДНР всего за одну неделю.



Fox News передал сообщение о взятии Константиновки после недель ожесточенных уличных боев. Однако западные журналисты и здесь не упустили возможность связать это как с массированными атаками Москвы, так и с энергетической ситуацией по всей России, подчеркнув, что "Владимира Путина, похоже, не беспокоят участившиеся нападения Украины на нефтеперерабатывающие заводы страны".



Издание Arab News и турецкое агентство Anadolu прямо называют Константиновку важнейшей фронтовой промышленной "крепостью", битва за которую непрерывно шла с конца 2025 года. Зарубежные аналитики сходятся во мнении, что потеря этого города оголяет последний рубеж украинской обороны в Донбассе.



Как прорыв ВС РФ в зоне СВО скажется на переговорах



Визит верховного главнокомандующего на вспомогательный пункт управления - это не только элемент оперативного контроля, но и жесткий дипломатический маркер, отправленный внешним акторам. Владимир Путин поручил тщательно проанализировать, кто из союзников Киева - подстрекатель продолжения боевых действий, "для возможного принятия ответственных решений в будущем".



"Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях", - сказал он на совещании.



Для западных визави это демонстрация двух тезисов - полного контроля над ситуацией на фронте и оперативной обстановки на местах. На фоне дискуссий в НАТО - лидеры стран соберутся уже через считаные дни, 7–8 июля в Анкаре, где явно обсудят масштабы дальнейшей поддержки Украины, - Москва показывает, что готова к долгосрочному планированию и не намерена отступать от заявленных стратегических целей.



Успех армии на фронте дает сильные козыри России на международном треке, становясь наглядным подтверждением, что ВСУ проигрывают. Впрочем, эксперты сомневаются, что это как-то стимулирует Киев и его западных кураторов к переговорам.



- Для киевского режима весь этот военный конфликт - это единственный способ выживания. И то, что сейчас ему надо, - это передышка. Поэтому те подстрекатели максимум могут предлагать Москве варианты небольшого перерыва, но не с целью достижения мира. ВСУ пытаются компенсировать неудачи на фронте ударами по РФ, по нашим ключевым предприятиям, - сказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.



В том, что от Киева не приходится ждать уступок, уверен и политолог Дмитрий Еловский. Владимир Зеленский не принимает самостоятельных стратегических решений: за него это делают западные элиты, подчеркнул он. А тех, в свою очередь, не беспокоит потеря отдельного укрепрайона, поскольку они намерены воевать до последнего украинца, стараясь как можно дольше затянуть СВО.



- США могут, конечно, вмешаться и надавить на союзников, заставить их пойти на переговоры. Но, скорее всего, это не будет эффективно. Пока евробюрократы сидят на финансовой подпитке своего ВПК, они будут препятствовать мирному процессу, даже несмотря на уже полномасштабный экономический кризис в Европе, - считает Дмитрий Еловский.



Политолог Денис Денисов также уверен, что для Соединенных Штатов это точно не станет какой-то реперной точкой для дальнейшего давления на украинское руководство. "Безусловно, это знаковое событие, но вместе с тем оно вряд ли будет предопределять переговорные процессы", - рассуждает он.



В любом случае обсуждения в кулуарах саммита НАТО в Анкаре теперь будут проходить с оглядкой на то, что российское командование готово к решительным действиям. Прямой контакт президента с командующими группировками подчеркивает: военные цели полностью синхронизированы с политическими, и западным дипломатам придется иметь дело с твердой позицией России. Источник - Известия

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