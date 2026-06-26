|Казахстан отмечает Национальный день Домбры
13:01 05.07.2026
В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.
Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!
Домбра появилась более 4 000 лет назад у кочевых племен Центральной Азии. Ее прототипами считают древнетюркские инструменты, такие как шертер.
Изначально инструмент вырезали из цельного куска дерева, а струны делали из конского волоса.
Древнейшие археологические свидетельства существования домбры были обнаружены в Алматинской области. На сопке Майтобе ученые нашли наскальные рисунки эпохи неолита, изображающие музыкантов с двухструнным инструментом.
Аналогичные находки встречаются среди артефактов античных городищ, таких как Кой-Крылган-кале, что подтверждает ее использование древними гуннами и саками.
***
Поздравление Президента Касым-Жомарта Токаева с Национальным днем Домбры
Aqorda, 05.07.2026
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Национальным днем Домбры!
Этот священный инструмент – неотъемлемая часть нашей идентичности, бесценное достояние, возвышающее дух народа.
Посредством Домбры на протяжении веков пестовались высокие нравственные идеалы нашего народа, сохранялась связь эпох и поколений.
По сути, Домбра – это голос нации, который проникновенно звучит и в радости, и в испытаниях, укрепляя дух и единство народа. В мелодиях Домбры мы черпаем вдохновение и находим духовные ориентиры уверенного движения вперед.
В эпоху нарастающих глобальных вызовов, размывания традиционных ценностей именно Домбра и связанное с ней богатейшее наследие Великой степи должны стать незыблемой основой казахской культуры.
Наш общенациональный долг – ознакомить международное сообщество с величавыми мелодиями казахской Домбры. Считаю, что неповторимый по образности афоризм выдающегося поэта Қадыр Мырза Әлі "Нағыз қазақ – Домбыра" ("Истинный казах – это Домбра") должен стать путеводной звездой в нашей работе по масштабной популяризации Домбры.
Символично, что в преддверии этого знаменательного дня мы открыли поистине судьбоносную главу в летописи нашей государственности – 1 июля вступила в силу Новая Конституция страны.
Сохранение историко-культурного наследия, поддержка национальной культуры впервые определены в качестве основополагающих принципов поистине Народной Конституции. Это полностью соответствует бытию, целям и интересам нашего народа, устремленного своими помыслами в будущее.
Выражаю сердечную признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом.
Казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана!
Желаю каждому дому мира, счастья и благополучия!
***
ЮНЕСКО поздравило казахстанцев с Национальным днем домбры
Заместитель генедиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Найеф аль-Файез заявил, что домбра является культурным достоянием не только казахского народа, но и всего человечества. Он также отметил, что организация поддерживает внимание, которое Казахстан уделяет сохранению и популяризации этого музыкального наследия.
Традиционное казахское искусство исполнения кюев было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. В 2022 году в штаб-квартире организации в Париже прошло мероприятие, посвященное десятилетию этого события.
Звучание инструмента регулярно можно услышать на культурных мероприятиях с участием казахстанских дипломатов, что повышает интерес зарубежной публики к культуре страны.