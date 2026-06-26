Казахстан отмечает Национальный день Домбры

13:01 05.07.2026

В звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.



Пусть ее светлые мелодии наполняют каждый дом!



Домбра появилась более 4 000 лет назад у кочевых племен Центральной Азии. Ее прототипами считают древнетюркские инструменты, такие как шертер.



Изначально инструмент вырезали из цельного куска дерева, а струны делали из конского волоса.



Древнейшие археологические свидетельства существования домбры были обнаружены в Алматинской области. На сопке Майтобе ученые нашли наскальные рисунки эпохи неолита, изображающие музыкантов с двухструнным инструментом.



Аналогичные находки встречаются среди артефактов античных городищ, таких как Кой-Крылган-кале, что подтверждает ее использование древними гуннами и саками.



