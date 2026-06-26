"Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море

13:12 05.07.2026

Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения и патрулирование на море



Пекин, 5 июля /Синьхуа/ - Военно-морские силы Китая и России проведут в июле совместные учения "Морское взаимодействие-2026" в морской акватории и воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны КНР.



По окончании маневров часть военнослужащих с обеих сторон отправится в соответствующую акваторию Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования, говорится в заявлении министерства.



Данные совместные учения являются частью ежегодной программы сотрудничества между вооруженными силами Китая и России и направлены на совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности, а также на совместное поддержание регионального мира и стабильности, отметило Минобороны Китая.



