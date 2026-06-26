|"Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:12 05.07.2026
Китай и Россия проведут совместные военно-морские учения и патрулирование на море
Пекин, 5 июля /Синьхуа/ - Военно-морские силы Китая и России проведут в июле совместные учения "Морское взаимодействие-2026" в морской акватории и воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/. Об этом сообщило в воскресенье Министерство обороны КНР.
По окончании маневров часть военнослужащих с обеих сторон отправится в соответствующую акваторию Тихого океана для проведения совместного морского патрулирования, говорится в заявлении министерства.
Данные совместные учения являются частью ежегодной программы сотрудничества между вооруженными силами Китая и России и направлены на совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности, а также на совместное поддержание регионального мира и стабильности, отметило Минобороны Китая.
Контр-адмирал Синько рассказал о целях учений "Морское взаимодействие"
ЦИНДАО (Китай), 5 июл – РИА Новости. Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие" всегда были направлены на укрепление стратегического партнерства и служили делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в воскресенье руководитель учений "Морское взаимодействие-2026" от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье прибыл на военно-морскую базу Циндао восточной китайской провинции Шаньдун для участия в учениях, которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.
"Важнейшим мероприятием, которое нам вместе предстоит провести, это совместные учения "Морское взаимодействие-2026". Эти учения уже стали традиционными и имеют давнюю историю", - заявил Синько на церемонии встречи отряда кораблей Тихоокеанского флота в городе Циндао.
Он отметил, что с каждым годом масштаб и сложность учений возрастают, включая в себя все новые и новые задачи, но всегда они были направлены на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и служили только делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Уверен, что и в ходе предстоящих совместных встреч и совместных мероприятий мы сможем продолжить славные традиции военно-морского братства, обменяться бесценным профессиональным опытом и еще раз подтвердить нашу общую приверженность делу мира и стабильности на море", - подчеркнул Синько.
От российской стороны в учениях примут участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК - эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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