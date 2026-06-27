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Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
00:05 06.07.2026

Константиновка наша, ВС РФ идут дальше – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На уходящей неделе российская армия освободила Константиновку. Бои за нее шли с октября 2025 года. Город является важным пройденным шагом на пути к Славянску и Краматорску. Тем временем на других участках фронта ВС РФ продолжают давить на неприятеля. На Харьковском направлении наши войска прорвали оборону ВСУ по реке Польная, а на Запорожском нарастили давление сразу на двух участках.



Взятие Константиновки

Части 3-го армейского корпуса при поддержке сил 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ завершили освобождение города Константиновка. Бывшие в окружении подразделения гарнизона ВСУ частично уничтожены, частично пленены. Те, кому повезло просочиться, отступили в направлении Дружковки. Бои за Константиновку начались в октябре 2025 года, когда первые штурмовые подразделения ВС РФ вошли в восточные районы города. Упорное сопротивление гарнизона потребовало классической связки огня и маневра: охват города с севера и юга разделил оборону ВСУ на два самостоятельных сегмента, а ВКС РФ "вбамбливали" гарнизон на отдельных позициях и разрушали дамбы для затопления маршрутов снабжения.

Поворотным моментом стал прорыв сил 3-го АК в конце марта в промышленный район, обозначивший рассечение гарнизона на две половины. В первой половине мая противника лишили узлов обороны к северу и югу от города, после чего начался этап "мариновки" авиаударами. Войска беспилотных систем обеспечили логистическую изоляцию, из-за чего ВСУ перешли на наземные робокомплексы, но и это не спасло положение. Со второй половины мая ВС РФ ворвались в кварталы многоэтажной застройки с юга, чтобы соединиться с товарищами в "промке", а в конце мая силы 3-го АК начали захлопывать ловушку для войск в северной части города.

В первой половине июня попытки ВСУ завести подкрепления для коридора на выход ни к чему не привели, кроме потерь на подступах. Во второй половине июня, при отсутствии деблокады и на исходе боеприпасов и еды, началась повальная сдача в плен целых подразделений ВСУ, зафиксированная камерами дронов-разведчиков. Противник был истощен, охвачен, раздроблен и добит по классическому принципу работы с укрепленными промышленными городами.

Харьковское направление

Части 44-го армейского корпуса ВС РФ добились значительных успехов в боях на Харьковском направлении. К 30 июня из района сел Волчанские Хутора и Вильча наши штурмовые подразделения рывком вышли на дистанцию порядка 2 км от села Белый Колодезь. По всем признакам неприятель откатывался на оборонительную линию по реке Польная, растянутую цепью населенных пунктов: Сосновый Бор, Украинское, Шевченково, Петропавловка, Новоалександровка, Лозовая. Таким образом, украинские войска объединяли оборонительные контуры Волчанского и Великобурлукского секторов в общую систему, сокращая протяженность линии фронта.

Уже 2 июля русские штурмовые подразделения заняли село Украинское и вынудили неприятеля оставить большую часть соседнего населенного пункта Польная. ВСУ отошли в села Шевченково и Юрченково. Этот успех означает, что западный фланг общей оборонительной линии противника, простирающейся по югу Волчанского и переходящей в Великобурлукский район, прорван, а западный сектор оборонительной системы ВСУ по реке Польная в скором времени может оказаться целиком в руках ВС РФ.

По всей видимости, после занятия Украинского части "северян" продолжили движение как на юг, так и на восток, "плугом" демонтируя оборонительный контур противника, пока плотность боевых порядков ВСУ в секторе ниже, чем станет в перспективе. Южнее реки Польная у ВСУ есть сеть инженерных заграждений в виде рвов и "зубьев дракона", но не столь развитая сеть опорных пунктов. Южнее сельской дороги О-210823 у ВСУ никаких укрепов вплоть до южной оконечности Печенежского водохранилища нет, так что 44-й АК получил шанс пробить "мягкие участки" неприятельских линий и подойти к Великобурлукскому укрепрайону с запада, в то время как 11-й АК ВС РФ угрожает ему с востока.

Запорожское направление (Покровское)

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ существенно нарастили давление на пгт Покровское, являющийся первым райцентром Днепропетровской области, который будет штурмоваться российскими войсками. Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады овладели населенными пунктами Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка. Контроль над ними вкупе с закреплением в селе Добропасово означает уже не теоретическую, а непосредственную угрозу штурма пгт Покровское, причем гарнизон ВСУ в нем относительно слаб: отдельные подразделения 92-й ОШБр, 141-й ОМБр и тероборонщики. ВС РФ практически ничем не скованы в выборе вариантов развития событий.

Задача 29-й армии в резком усугублении положения противника на этом участке связана с находящимся севернее, в районе пгт Просяная, 7-м армейским корпусом ВСУ, корпусом быстрого реагирования. В задачи данного оперативно-тактического соединения входит проведение наступательных и контрнаступательных операций. Его наличие говорит о вероятной задаче перейти в наступление в южном направлении на коммуникации ГрВ "Восток". Угроза штурма Покровского не может игнорироваться украинским командованием: если главком ВСУ Сырский решится ввести в бой 7-й АК для прорыва на юг, он тут же получит штурм Покровского и шквал обоснованной критики, способной похоронить его карьеру.

Запорожское направление

Положение российских штурмовых групп, зацепившихся за восточные окраины села Любицкое, улучшилось после овладения южнее расположенным Лесным. Подразделениям ВС РФ удалось выбить противника из хуторов Ровное и Копани и начать подготовку к штурму села Долинка. В итоге силы 36-й гвардейской ОА вышли широким фронтом к последней подготовленной линии обороны украинских войск, прикрывающей тыловые коммуникации Ореховской группировки. Эта линия обороны представляет собой сложную систему бункеров и других бетонных сооружений, соединенных ходами сообщения и рвами.

За этой линией плотность фортификаций вплоть до трассы Н-08 (Запорожье – Орехов) заметно снижается, но само ее преодоление будет чрезвычайно сложной задачей. Чтобы не дать противнику перебросить силы из Ореховской группировки, части 5-й гвардейской ОА ВС РФ активно давят в направлении сел Егоровка и Омельник, попутно выбив ВСУ из Новоселовки и зачистив окрестности Гуляйпольского. ВС РФ реализуют классическую тактику, вынуждая командование незалежной обороняться теми силами, которые находятся на конкретных участках. Тем не менее даже при благоприятных обстоятельствах прорыв оборонительной полосы по реке Верхняя Терса займет значительное время: систему укреплений нужно обработать силами ВКС и артиллерией, а затем дело завершит пехота.

Славянско-Краматорское направление

Силы 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ ударом со стороны Кривой Луки выбили подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ из села Пискуновка на берегу Северского Донца. Наши войска таким образом создали непосредственную предпосылку к действиям против украинского гарнизона в Николаевке (54-я ОМБр, 10-я ОГШБр, подразделения ТрО). Далее за Пискуновкой лежит село Стародубовка, прикрывающее Славянскую ТЭС. Угроза прорыва к ней по береговой дуге делает положение противника в Николаевке крайне опасным, поскольку изобилие технических водоемов и канал Северский Донец – Донбасс образуют единственный маршрут отхода техники: "бутылочное горло".

При дефиците пехоты неприятель вынужден усиливать один участок за счет другого, что открывает для 3-й армии возможность играть в "наперстки": создавать предпосылки прорыва на одном участке, заставлять противника перебросить туда силы и бить в другом месте. Куда именно ВС РФ ударят в направлении Николаевки, неизвестно, но положение ВСУ становится все более шатким на фоне критической значимости города и неминуемого проблемного отхода.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783285500


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