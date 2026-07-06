Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин

13:01 06.07.2026

Футбол как зеркало революции

Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных



06.07.2026 | Платон БЕСЕДИН



Да что там футбол? 22 человека бегают по зеленому полю за мячом – вот и весь сказ. Сколько раз мы слышали подобное? Тут, кстати, сразу поправка: не 22 человека бегают, а 20 – ведь двое стоят в воротах. Но, так или иначе, это несколько упрощенный, если не сказать, примитивный взгляд на футбол. Меж тем он есть не только большие деньги, ярчайшие эмоции, но и, конечно, симуляция чего-то бесконечно большего.



Очень хорошо это дал понять Марадона, когда после знаменитой победы аргентинцев над англичанами (сам Диего Армандо забил тогда легендарный гол – "рукой Бога") заявил: "Аргентина победила не на поле боя, но на футбольном поле". Это была "ответка" за Фолклендские острова. Футбол – это разновидность войны. Футбол – это форма политики. Футбол – это религия. Кто так не считает, попробуйте втолковать это болельщикам белградских "Црвены звезды" и "Партизана" одновременно. Можно еще провести беседу с фанатами "Селтика" и "Рейнджерс" в Глазго. Но берегите себя.



Футбол – это зеркало всех международных процессов. И каждый чемпионат мира в данном контексте сверхпоказателен. Мы еще поговорим об этом, когда я стану подводить итоги мундиаля этого года, проходящего в США, Мексике и Канаде. Сейчас же констатируем очевидное: этот чемпионат мира стал торжеством африканских сборных. Да, вероятно, никто из них не выиграет в итоге, не завоюет золотые медали, но факт, бьющий как Майк Тайсон в лучшие годы: 9 африканских сборных вышли из своих групп в плей-офф. Это рекорд.



Более того, эти сборные явно не отбывали номера в матчах на выбывание. Марокко, завоевавший бронзу на чемпионате мира 2022 года с лучшим правым защитником Хакими во главе, раз за разом выбивают соперников. Или другой пример – крошечная Кабо-Верде с сорокалетним вратарем Возиньей не только вышла в плей-офф, но и дала там шедевральный бой Аргентине, у которой есть, вероятно, лучший футболист за всю историю – да, я, конечно, о Месси. Сенегал по идиотской случайности уступил Бельгии, в которой тоже полно африканцев (здравствуй, Лукаку). Египет хорош и крепок, а Мохаммед Салах молод не только духом, но и, судя по игре, телом. Африканские сборные хороши.



Как так вышло? Это колониальная политика наоборот. Долгие годы – столетиями – Европа выкачивала из Африки разнообразные ресурсы. В том числе и для футбольных нужд. Апофеозом этого использования "рабочей силы" стала победа сборной Франции на чемпионате мира 1998 года. Вспомните, кто выступал за ту команду. Марсель Десайи родился в Гане, Патрик Вийера – в Сенегале, у Зинедина Зидана – алжирские корни. Важен и тихоокеанский след: он есть у французов Карамбе, Тюрама, Анри. Сейчас тенденция нефранцузов во французской сборной стала доминантой. Попробуй-ка отыщи там реального француза. Привет, Рабьо.



Однако это улица с двусторонним движением. Массовый отток населения из Африки в Европу привел к колоссальным сдвигам и масштабнейшим изменениям. Эти переселенцы селятся во Франции, Германии, Англии, Испании, рожают детей, которые проходят европейские футбольные школы, начинают играть за европейские клубы, а вот за какую сборную им выступать – тут уже выбор. Отец – марокканец, мать – из Ганы, родился во Франции – примерно такая картинка. Поэтому игроки африканских сборных по большей части родились уже в Европе. Там они возмужали, там они проявили себя. Африканцы они лишь по предкам. Исключение, пожалуй, только сборная ЮАР, где большинство игроков выступает на родине.



Добавляем сюда приятное наследие колониальной политики. Она оставила на Черном континенте спортивную инфраструктуру. Не везде, конечно, но в некоторых странах. Кто-то из правителей, как в Марокко, подхватил это знамя, не забросил, развил старые школы, открыл новые – и вот результат: прямо сейчас марокканская юношеская сборная – лучшая в мире. Развитие идет ускоренными темпами. И пройдет еще десять лет, и мы не станем считать, сколько африканских сборных оказались в плей-офф. Мы будем размышлять, почему там так мало команд из Старого и Нового Света.



Где новые Линекеры. Платини, Беккенбауэры? Их нет. Лицо современного футбола прямо сейчас – это Ламин Ямаль, родившийся в Испании в семье марокканца и экваторогвинейки и выступающий за Испанию. Второе лицо футбола (по уровню игры первое) – это француз Киллиан Мбаппе, в жилах которого течет камерунская и алжирская кровь. Да, у Англии есть Гарри Кейн и Деклан Райс, но остальные ребята – это люди африканских кровей. И так – в каждой сборной. Даже в Швейцарии, которая до этого ограничивалась в основном албанцами. Разве что среди балканских команд мало футболистов из переселенцев. Почему? Невыгодно ехать в Хорватию или Боснию и Герцеговину – лучше перебраться в Германию.



Месси уходит в закат. Роналду уже ушел. Этот чемпионат мира принадлежит черным ребятам. Марокко обыгрывает африканцев с канадским гражданством. Белые парни мало на что способны. Африка уже почти полностью захватила футбол. Осталось, чтобы африканская сборная впервые в истории выиграла чемпионат мира. И это произойдет; довольно скоро. Хотя, по сути, африканцы уже побеждают; просто у них подданства другие. Определенно футбол деколонизирован. Без оценок. Просто как факт.



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Фолклендский (Мальвинский) конфликт: историко-правовая справка



1. Стратегическое значение и взаимосвязь базы и населения

Современный статус островов опирается на баланс военной силы, геополитических интересов и демографической легитимности:

- Острова находятся в 500 км от Аргентины и в 13 000 км от Британии.

- Военная база "Маунт-Плезант": Британия содержит на островах крупный военный контингент (около 1000–1200 военнослужащих, истребители, системы ПВО и боевые корабли), полностью оплачиваемый из оборонного бюджета Лондона. База является ключевым опорным пунктом для контроля судоходства в Южной Атлантике и доступа к Антарктике.

- Фактор гражданского населения: Присутствие 3500 мирных жителей создает международную легитимность для этой военной базы. Без гражданской общины объект выглядел бы исключительно как удаленный военный аванпост на чужом континентальном шельфе. Наличие постоянного населения позволяет Лондону переводить вопрос в гуманитарную плоскость, обосновывая содержание базы необходимостью защиты прав и безопасности местных жителей.



2. Проблема "импортированного населения" и экономика

Конфликт обнажает столкновение принципа территориальной целостности государства и права народов на самоопределение:

- Критика Аргентины: Буэнос-Айрес заявляет, что Британия в 1833 году силой изгнала аргентинцев и искусственно заселила острова своими гражданами. С этой позиции нынешних жителей нельзя считать коренным народом, имеющим право решать судьбу территории.

- Контраргумент Британии: Лондон указывает, что до прихода европейцев острова были необитаемы, а за последние 190 лет здесь сменилось более девяти поколений британцев, у которых нет другой родины.



3. Юридические позиции сторон

- Аргентина: Основывает права на географической близости (острова находятся на ее континентальном шельфе) и исторической преемственности, считая себя наследницей Испанской империи, управлявшей этими землями до начала XIX века.

- Британия: Опирается на факт непрерывного владения островами с 1833 года и на волю местного населения, которое на референдумах голосует за сохранение британского суверенитета.



4. Военный конфликт 1982 года

- Причины: В 1982 году военное правительство Аргентины на фоне тяжелого экономического кризиса провело операцию по возвращению островов, чтобы консолидировать общество. Правительство Маргарет Тэтчер ответило отправкой флота, так как сдача территории означала бы потерю геополитического влияния.

- Итог: После 74 дней ожесточенных боев в воздухе, на море и суше аргентинский гарнизон капитулировал. Конфликт унес жизни около 649 аргентинских и 255 британских военных, продемонстрировав решающую роль удаленной логистики и современного ракетного оружия.



Мальвинская война и матч Аргентина - Англия в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года: версия Диего Марадоны



1. Главное событие

Вся история фолклендской "ответки" для Марадоны сосредоточена в одной точке - это матч между сборными Аргентины и Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 22 июня 1986 года в Мехико. Конфликт на островах 1982 года и эта игра были для него неразрывны.



2. Кто пострадал на самом деле?

- Гибель аргентинских парней: Война 1982 года - это трагедия, в которой англичане убили множество молодых аргентинских ребят ("соседских мальчишек", как называл их Диего). Они поехали защищать свою землю и не вернулись.

- Заявления: Перед четвертьфиналом ЧМ-1986 футболисты сборной Аргентины официально заявляли прессе, что "спорт вне политики". Марадона открыто признавал в мемуарах: "Это была чистая ложь. Мы ни о чем другом думать не могли. Это была наша месть за Мальвины".



3. Суть противостояния на поле

- Суррогат реальной войны: Обыграть Англию в этом четвертьфинале было делом чести. Аргентинские игроки подсознательно винили английских футболистов за страдания своего народа. Победа над ними ощущалась не как выигрыш у спортивной команды, а как разгром целой страны, которая обидела Аргентину.



4. Сакральный смысл двух голов в матче

- "Рука Бога" как высшая справедливость: Англичане всегда считали первый гол Марадоны кулаком жульничеством. Но для Диего это было актом исторической справедливости. Он сравнивал этот гол с тем, как будто у заносчивого англичанина незаметно вытащили кошелек из кармана. Если британцы силой забрали острова, то Аргентина имела полное моральное право перехитрить их на поле.

- "Гол столетия" как доказательство превосходства: Пробежать через всю оборону англичан, обыграть шестерых и забить чистый второй мяч - это было демонстрацией того, что дух, талант и страсть обычного аргентинского парня сильнее всей системной мощи Британской империи.



5. Итог конфликта глазами Диего

- Войну 1982 года Аргентина проиграла. Но в четвертьфинале 1986 года Марадона вернул долг за свою страну и заставил плакать тех, кто праздновал военную победу. Для него этот конкретный матч против Англии был священной защитой национального флага и памяти погибших солдат. Матч Аргентина - Англия в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года закончился со счетом 2:1.