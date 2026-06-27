СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона

13:49 06.07.2026

Травмы прошлого не дают покоя британским кукловодам



Пресс-бюро СВР России, 6 Июля



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне с.г. был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.



Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города в период Крымской войны 1853 - 1856 гг.? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России.



Музей же - это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства. В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата.



Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить.