Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок

14:00 06.07.2026

Узбекистан, показавший рост на 182%, обошел Кыргызстан. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) связывают этот результат с активными инвестициями в инфраструктуру.



ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Узбекистан стал лидером ЦА по росту авиагрузоперевозок. В период с 2019 по 2024 год объем грузовых авиаперевозок в республике увеличился на 182%, сообщается в аналитическом докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).



По этому показателю Узбекистан обогнал Кыргызстан. В IATA связывают этот результат с активными инвестициями в инфраструктуру.



В этот же период совокупный объем авиагрузоперевозок в Центральной Азии более чем удвоился. Для сравнения: крупнейший мировой грузовой авиационный хаб - Гонконг - сохранил показатели практически на уровне 2019 года, а объемы перевозок через Франкфурт, крупнейший грузовой аэропорт Европы, сократились примерно на 5%.



При этом по абсолютному объему грузовых перевозок лидером региона остается Казахстан (+149% по сравнению с 2019 годом).



Основным фактором роста авиагрузоперевозок в ЦА остается прямой транзит - перевозка грузов через аэропорты региона без таможенного оформления по модели, схожей с исторической технической посадкой в Анкоридже.



Доля такого трафика увеличилась с 59% до примерно 65% общего объема авиагрузов в регионе.



Международные входящие и исходящие грузопотоки также демонстрируют рост, хотя входящий поток по-прежнему существенно превышает исходящий. Вместе с тем резкое увеличение объемов исходящих грузов в 2024 году свидетельствует о постепенном превращении региона в крупный логистический и консолидационный центр на маршрутах между Европой и КНР.



Эксперты IATA отмечают, что изменения в мировой логистике и ограничения воздушного пространства в ряде стран способствовали перераспределению грузовых маршрутов в пользу Центральной Азии. В результате за последние пять лет доля региона по отношению к грузообороту Гонконга выросла примерно с одной десятой до почти одной пятой, а по сравнению с Франкфуртом - с менее чем одной пятой до более чем двух пятых.



Вместе с тем в ассоциации подчеркивают, что прямой транзит сам по себе оказывает ограниченное влияние на экономику. Более значимый эффект обеспечивают рост входящих и исходящих грузопотоков, а также развитие стыковочных перевозок, которые способствуют укреплению аэропортовой инфраструктуры, логистических экосистем и экспортного потенциала региона.



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Аналогия с Анкориджем

В XX веке аэропорт Анкориджа на Аляске был ключевой точкой для рейсов между США и Азией. Самолеты того времени не могли летать на слишком дальние расстояния без дозаправки. Анкоридж служил идеальной "технической остановкой".

Сегодня аэропорты Центральной Азии (например, в Казахстане или Узбекистане) выполняют точно такую же роль для современных трансевразийских маршрутов. Это позволяет авиакомпаниям брать больше коммерческого груза вместо лишнего топлива.