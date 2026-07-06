Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход

22:22 06.07.2026

Рассмотрены предложения по борьбе с опустыниванием и внедрению принципов "зеленого города"

06.07.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией предложений по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, а также внедрению принципов "зеленого города".



Изменение климата, сокращение водных ресурсов, деградация земель и опустынивание становятся сегодня актуальной экологической проблемой для всего региона. Эти процессы оказывают непосредственное влияние на устойчивость сельского хозяйства, продовольственную безопасность, здоровье населения и экономическое развитие территорий.



Около 80 процентов территории нашей страны составляют пустынные и полупустынные зоны. Засоление земель, перемещение песков, пыльные бури и суховеи представляют серьезную угрозу, особенно для Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Хорезмской областей, а также отдельных районов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей.



Высыхание Аральского моря еще более усилило эти процессы. На высохшем дне сформировалась пустыня Аралкум, а поднимающиеся в воздух соль и пыль распространяются на обширные территории. В связи с этим в Приаралье последовательно продолжаются работы по созданию зеленых покровов, высадке саксаула и других пустынных растений. За последние годы на высохшем дне Аральского моря создано более 2 миллионов гектаров новых лесонасаждений.



Масштабные работы проводятся и в рамках общенационального проекта "Яшил макон". По всей стране высажено более 1 миллиарда саженцев деревьев и кустарников, уровень озеленения вырос с 8 процентов в 2020 году до 14,3 процента в 2025 году.



В ходе презентации рассмотрены предложения по выводу работ по борьбе с опустыниванием на новый этап в 2026-2030 годах. В частности, планируется создать и восстановить леса на площади 1,27 миллиона гектаров, а также заложить 16 тысяч гектаров защитных лесонасаждений в пустынных, горных и предгорных районах.



Предложено создать зеленые покровы на площади 10 тысяч гектаров в Сурхандарьинской области, сформировать 84-километровую "зеленую стену" в приграничных районах Сырдарьинской области, высадить деревья и кустарники террасным способом в горных и предгорных районах, а также испытать современные агротехнологии на деградировавших землях.



Глава нашего государства подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей. В этих целях отмечена важность развития подхода "пустынной экономики", создания устойчивых источников дохода на неосвоенных и засоленных землях, налаживания семеноводства и питомниководства пустынных растений, выращивания галофитов, повышения продуктивности пастбищ, расширения животноводства, экологического туризма и научных исследований.



В этой связи предложено организовать в Каракалпакстане питомники пустынных растений, провести научные экспедиции на высохшее дно Арала, развивать фисташковые плантации на территории Бабатага с применением современных методов, расширить сеть галофитных садов. Также обсуждены вопросы создания регионального банка засухоустойчивых растений и семян, привлечения международных фондов и частных инвестиций.



В ходе презентации особое внимание уделено вопросам укрепления экологического сотрудничества со странами Центральной Азии. Подчеркнуто, что опустынивание и деградация земель являются проблемами, не знающими границ, поэтому в борьбе с ними важны единый региональный подход, научное сотрудничество, обмен данными и трансфер технологий.



В этой связи выдвинуты инициативы по расширению деятельности Центральноазиатского регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, увеличению числа практических проектов в рамках региональной программы "Зеленый щит", а также разработке стратегии по борьбе с опустыниванием до 2040 года.



С учетом историко-культурного наследия Самарканда, его роли на Великом шелковом пути, потенциала как центра международного туризма, стратегического географического положения, а также имеющейся водной и транспортной инфраструктуры предусматривается превращение города в образец экологически устойчивого, адаптированного к климатическим изменениям и современного "зеленого города" Центральной Азии.



В этой связи в ходе презентации рассмотрена модель "Green Samarkand", направленная на обеспечение экологической устойчивости городов.



В рамках данной модели до 2030 года в Самарканде намечено достижение конкретных экологических показателей. В частности, планируется предотвратить выбросы 51,2 тысячи тонн потенциальных загрязняющих веществ в атмосферу, снизить содержание частиц PM2.5 и PM10 на 50 процентов за счет установки пылегазоочистного оборудования на промышленных и энергетических объектах, сократить объем строительной пыли на 80 процентов, объем загрязняющих веществ от транспортных средств - на 50 процентов, уменьшить объем полигонов отходов в 2 раза, а также довести долю "зеленых" зон в населенных пунктах в среднем до 30 процентов.



Для реализации проекта с участием хокимията Самаркандской области и Национального комитета по экологии и изменению климата будет создан проектный офис "Яшил Самарканд". Этот офис будет координировать в единой системе мероприятия, предусмотренные в сферах градостроительства, экологии, транспорта, строительства, туризма, промышленности и коммунального хозяйства.



В Самарканде будет внедрен специальный эколого-градостроительный режим, предусматривающий обязательность требований "зеленого строительства" для новых и реконструируемых объектов. В рамках этих требований будет налажена практика применения энерго- и водосберегающих технологий, внедрения систем сортировки и переработки отходов, повышения ресурсной эффективности, а также недопущения приемки в эксплуатацию объектов, не соответствующих экологическим требованиям.



В транспортной сфере предусмотрен перевод Самарканда на экологически чистую модель передвижения. Для этого будут приобретены 50 современных электробусов большой вместимости, установлены 150 новых светофоров на перекрестках, приняты меры по полному переводу общественного транспорта и такси на электротранспорт к 2030 году. Наряду с этим будет внедрена система "Park & Ride", созданы зеленые туристические зоны с приоритетом пешеходного движения, а въезд личного автотранспорта в центр города будет поэтапно сокращаться.



В целях развития водной и зеленой инфраструктуры в Самарканде будет создано не менее 4 искусственных озер и водоемов, а в районных центрах области - не менее одного в каждом. В Самарканде будут построены 10 новых фонтанов, а инфраструктура существующих фонтанов модернизирована. Кроме того, будет построена и восстановлена система арыков общей протяженностью 319 километров.



В целях формирования защитной зеленой инфраструктуры вокруг города вдоль Новой большой кольцевой дороги будет создан "зеленый пояс" протяженностью 102,7 километра общей площадью 3 532 гектара. Этот пояс направлен на снижение потоков пыли и горячего воздуха, улучшение качества атмосферного воздуха, создание естественной защитной зоны вокруг города и усиление мер климатической адаптации.



В градостроительном направлении предусматривается создание на площади 300 гектаров "Green City Samarkand". На этой территории жилые, офисные, сервисные, туристические и общественные инфраструктурные объекты будут возводиться на основе международных стандартов "зеленого города".



В целях снижения экологического воздействия промышленных объектов на территории "зеленой промышленной зоны" будут поэтапно внедряться наилучшие доступные технологии, системы "Zero Visible Emission" и цифрового экологического мониторинга. Вокруг действующих промышленных зон будут созданы зеленые пояса, а также приняты меры по выводу за пределы города 8 промышленных предприятий I и II категорий, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью населения.



В сфере управления отходами на основе принципа "Zero Waste Samarkand" будет внедрена система сортировки, переработки отходов и сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны. Будет запущена информационная система цифрового картирования и фото- и видеофиксации случаев незаконного выброса отходов.



В направлении климатической политики для Самарканда будут разработаны целевые показатели сокращения углеродных выбросов на 2030 и 2035 годы, а также дорожная карта "Carbon Neutral Samarkand". Кроме того, будут запущены платформа "Green Samarkand Climate Finance Facility" для финансирования зеленых и климатических проектов и цифровая платформа "Green Samarkand Dashboard" для открытой публикации результатов и мониторинга.



В сферах туризма и биоразнообразия будут реализованы бренд "Green Samarkand", рейтинговая система "Green Hotels Samarkand", методология "Samarkand City Biodiversity Index", пилотный проект "Urban Biodiversity Samarkand" и волонтерская программа "Сохраним биоразнообразие". Благодаря этому Самарканд станет центром экологического туризма, зеленых инвестиций и устойчивых градостроительных решений.



В целом в рамках проекта будут созданы организационные, финансовые и практические основы для формирования Самарканда в качестве "Столицы зеленых инвестиций и инноваций Центральной Азии".



Президент нашей страны одобрил предложения и дал ответственным лицам соответствующие поручения по вопросам борьбы с опустыниванием, рационального использования земельных и водных ресурсов, усиления экологических требований в градостроительстве и создания здоровой среды для населения.