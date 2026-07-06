 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
14:56  Центральная Азия: исторические мифы и политическая реальность
13:05  Чем опасен ИИ: Научная группа ООН представила свой первый доклад
12:51  Европа и Центральная Азия: 60 млн человек не могут позволить себе здоровое питание
02:49  Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля
Четверг, 02.07.2026
22:58  Кавказский базар Урсулы: Брюссель торгует воздухом
16:11  Дата-центры вместо нефти: спасет ли ИИ экономику Казахстана?
16:01  Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
12:02  Шесть ворот для трех коридоров: Узбекистан запускает логистический мегапроект на миллиарды долларов
11:19  В Киргизии пишут историю: комиссия обсудила 8–10 тома 16-томного издания "История кыргызов"
11:10  Совбез Туркменистана подвел итоги работы военных и правоохранителей за первое полугодие 2026
05:05  Взгляд: Как ИИ лишает смысла деструктивный языковой популизм
04:54  Многостулье на грани фола: Эрдоган к саммиту НАТО примеряет роль главного миротворца
03:12  Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи
02:26  Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку
01:42  НГ: Бишкек предлагает ШОС иммунитет от биоугроз
00:05  ВС РФ вышли широким фронтом к последней линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Среда, 01.07.2026
22:51  Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией
16:18  Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу
12:25  ФСК: Казахстан и Грузия подписали историческую декларацию о партнерстве
01:35  Кыргызстан. Максат Асаналиев назначен и.о. председателя ГКНБ, Малик Бектурганов - генпрокурором
00:05  ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Вторник, 30.06.2026
22:00  МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"
15:47  В поисках казахской Монголии
11:41  Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики
10:56  10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
03:07  Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
Понедельник, 29.06.2026
18:29  Визит Лукашенко в Пекин: Китай поддержит Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности
11:34  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра
04:55  Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
03:46  Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
01:28  Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
00:05  ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 28.06.2026
23:02  В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
21:16  НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
18:56  Завтра: Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?
16:44  Турция и Азербайджан хотят внести пахлаву в список ЮНЕСКО, чтобы сладость не досталась Греции
14:47  Таджикистан отмечает древнейший праздник арийских народов – Тиргон
01:32  Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Тихом океане
Суббота, 27.06.2026
19:13  Армения и Иран запускают стройку Каджаранского тоннеля для коридора "Север - Юг"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
22:22 06.07.2026

Рассмотрены предложения по борьбе с опустыниванием и внедрению принципов "зеленого города"
06.07.2026

Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией предложений по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, а также внедрению принципов "зеленого города".

Изменение климата, сокращение водных ресурсов, деградация земель и опустынивание становятся сегодня актуальной экологической проблемой для всего региона. Эти процессы оказывают непосредственное влияние на устойчивость сельского хозяйства, продовольственную безопасность, здоровье населения и экономическое развитие территорий.

Около 80 процентов территории нашей страны составляют пустынные и полупустынные зоны. Засоление земель, перемещение песков, пыльные бури и суховеи представляют серьезную угрозу, особенно для Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Хорезмской областей, а также отдельных районов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей.

Высыхание Аральского моря еще более усилило эти процессы. На высохшем дне сформировалась пустыня Аралкум, а поднимающиеся в воздух соль и пыль распространяются на обширные территории. В связи с этим в Приаралье последовательно продолжаются работы по созданию зеленых покровов, высадке саксаула и других пустынных растений. За последние годы на высохшем дне Аральского моря создано более 2 миллионов гектаров новых лесонасаждений.

Масштабные работы проводятся и в рамках общенационального проекта "Яшил макон". По всей стране высажено более 1 миллиарда саженцев деревьев и кустарников, уровень озеленения вырос с 8 процентов в 2020 году до 14,3 процента в 2025 году.

В ходе презентации рассмотрены предложения по выводу работ по борьбе с опустыниванием на новый этап в 2026-2030 годах. В частности, планируется создать и восстановить леса на площади 1,27 миллиона гектаров, а также заложить 16 тысяч гектаров защитных лесонасаждений в пустынных, горных и предгорных районах.

Предложено создать зеленые покровы на площади 10 тысяч гектаров в Сурхандарьинской области, сформировать 84-километровую "зеленую стену" в приграничных районах Сырдарьинской области, высадить деревья и кустарники террасным способом в горных и предгорных районах, а также испытать современные агротехнологии на деградировавших землях.

Глава нашего государства подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей. В этих целях отмечена важность развития подхода "пустынной экономики", создания устойчивых источников дохода на неосвоенных и засоленных землях, налаживания семеноводства и питомниководства пустынных растений, выращивания галофитов, повышения продуктивности пастбищ, расширения животноводства, экологического туризма и научных исследований.

В этой связи предложено организовать в Каракалпакстане питомники пустынных растений, провести научные экспедиции на высохшее дно Арала, развивать фисташковые плантации на территории Бабатага с применением современных методов, расширить сеть галофитных садов. Также обсуждены вопросы создания регионального банка засухоустойчивых растений и семян, привлечения международных фондов и частных инвестиций.

В ходе презентации особое внимание уделено вопросам укрепления экологического сотрудничества со странами Центральной Азии. Подчеркнуто, что опустынивание и деградация земель являются проблемами, не знающими границ, поэтому в борьбе с ними важны единый региональный подход, научное сотрудничество, обмен данными и трансфер технологий.

В этой связи выдвинуты инициативы по расширению деятельности Центральноазиатского регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, увеличению числа практических проектов в рамках региональной программы "Зеленый щит", а также разработке стратегии по борьбе с опустыниванием до 2040 года.

С учетом историко-культурного наследия Самарканда, его роли на Великом шелковом пути, потенциала как центра международного туризма, стратегического географического положения, а также имеющейся водной и транспортной инфраструктуры предусматривается превращение города в образец экологически устойчивого, адаптированного к климатическим изменениям и современного "зеленого города" Центральной Азии.

В этой связи в ходе презентации рассмотрена модель "Green Samarkand", направленная на обеспечение экологической устойчивости городов.

В рамках данной модели до 2030 года в Самарканде намечено достижение конкретных экологических показателей. В частности, планируется предотвратить выбросы 51,2 тысячи тонн потенциальных загрязняющих веществ в атмосферу, снизить содержание частиц PM2.5 и PM10 на 50 процентов за счет установки пылегазоочистного оборудования на промышленных и энергетических объектах, сократить объем строительной пыли на 80 процентов, объем загрязняющих веществ от транспортных средств - на 50 процентов, уменьшить объем полигонов отходов в 2 раза, а также довести долю "зеленых" зон в населенных пунктах в среднем до 30 процентов.

Для реализации проекта с участием хокимията Самаркандской области и Национального комитета по экологии и изменению климата будет создан проектный офис "Яшил Самарканд". Этот офис будет координировать в единой системе мероприятия, предусмотренные в сферах градостроительства, экологии, транспорта, строительства, туризма, промышленности и коммунального хозяйства.

В Самарканде будет внедрен специальный эколого-градостроительный режим, предусматривающий обязательность требований "зеленого строительства" для новых и реконструируемых объектов. В рамках этих требований будет налажена практика применения энерго- и водосберегающих технологий, внедрения систем сортировки и переработки отходов, повышения ресурсной эффективности, а также недопущения приемки в эксплуатацию объектов, не соответствующих экологическим требованиям.

В транспортной сфере предусмотрен перевод Самарканда на экологически чистую модель передвижения. Для этого будут приобретены 50 современных электробусов большой вместимости, установлены 150 новых светофоров на перекрестках, приняты меры по полному переводу общественного транспорта и такси на электротранспорт к 2030 году. Наряду с этим будет внедрена система "Park & Ride", созданы зеленые туристические зоны с приоритетом пешеходного движения, а въезд личного автотранспорта в центр города будет поэтапно сокращаться.

В целях развития водной и зеленой инфраструктуры в Самарканде будет создано не менее 4 искусственных озер и водоемов, а в районных центрах области - не менее одного в каждом. В Самарканде будут построены 10 новых фонтанов, а инфраструктура существующих фонтанов модернизирована. Кроме того, будет построена и восстановлена система арыков общей протяженностью 319 километров.

В целях формирования защитной зеленой инфраструктуры вокруг города вдоль Новой большой кольцевой дороги будет создан "зеленый пояс" протяженностью 102,7 километра общей площадью 3 532 гектара. Этот пояс направлен на снижение потоков пыли и горячего воздуха, улучшение качества атмосферного воздуха, создание естественной защитной зоны вокруг города и усиление мер климатической адаптации.

В градостроительном направлении предусматривается создание на площади 300 гектаров "Green City Samarkand". На этой территории жилые, офисные, сервисные, туристические и общественные инфраструктурные объекты будут возводиться на основе международных стандартов "зеленого города".

В целях снижения экологического воздействия промышленных объектов на территории "зеленой промышленной зоны" будут поэтапно внедряться наилучшие доступные технологии, системы "Zero Visible Emission" и цифрового экологического мониторинга. Вокруг действующих промышленных зон будут созданы зеленые пояса, а также приняты меры по выводу за пределы города 8 промышленных предприятий I и II категорий, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью населения.

В сфере управления отходами на основе принципа "Zero Waste Samarkand" будет внедрена система сортировки, переработки отходов и сокращения объемов отходов, направляемых на полигоны. Будет запущена информационная система цифрового картирования и фото- и видеофиксации случаев незаконного выброса отходов.

В направлении климатической политики для Самарканда будут разработаны целевые показатели сокращения углеродных выбросов на 2030 и 2035 годы, а также дорожная карта "Carbon Neutral Samarkand". Кроме того, будут запущены платформа "Green Samarkand Climate Finance Facility" для финансирования зеленых и климатических проектов и цифровая платформа "Green Samarkand Dashboard" для открытой публикации результатов и мониторинга.

В сферах туризма и биоразнообразия будут реализованы бренд "Green Samarkand", рейтинговая система "Green Hotels Samarkand", методология "Samarkand City Biodiversity Index", пилотный проект "Urban Biodiversity Samarkand" и волонтерская программа "Сохраним биоразнообразие". Благодаря этому Самарканд станет центром экологического туризма, зеленых инвестиций и устойчивых градостроительных решений.

В целом в рамках проекта будут созданы организационные, финансовые и практические основы для формирования Самарканда в качестве "Столицы зеленых инвестиций и инноваций Центральной Азии".

Президент нашей страны одобрил предложения и дал ответственным лицам соответствующие поручения по вопросам борьбы с опустыниванием, рационального использования земельных и водных ресурсов, усиления экологических требований в градостроительстве и создания здоровой среды для населения.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783365720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №1337
- Олжас Бектенов принял участие в промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге
- Партия "Ауыл" утвердила предвыборную программу, список кандидатов в депутаты Курултая и новый состав Политического совета
- Рабочий график главы государства
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан" реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции - Олжас Бектенов
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручения Президента по развитию Казахского национального университета спорта
- Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации: уровни воды – в пределах нормы, организован круглосуточный мониторинг
- Эпоха Назарбаева
- Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  