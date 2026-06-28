|ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
00:05 07.07.2026
ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к преодолению внешнего контура Добропольского оборонительного района ВСУ на ключевых участках. Редакция Readovka разоблачила украинскую пропаганду, снова обвинившую ВС РФ в целенаправленных ударах по жилым домам в Киеве. В незалежной отмечен очередной всплеск наполнения черного рынка тяжелым вооружением, что представляет для режима Зеленского непосредственную опасность.
Внутри контура
Частям 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ удалось добиться значительных успехов практически во всех секторах своей зоны ответственности (Добропольское направление). Непосредственно у города Доброполья русским передовым подразделениям удалось занять дачный поселок на северном берегу реки Бык у Анновской плотины. Далее за дачным поселком располагаются село Анновка, переходящее в сам город Доброполье, и угольная шахта "Добропольская" с ее терриконом.
Чуть южнее силам 51-й гвардейской ОА удалось плотно "обложить" гарнизон ВСУ в городе Белицкое, сильно сократив дистанцию с его восточными и северными окраинами, попутно выйдя к подножию террикона шахты "Белицкая". Это стало возможным благодаря тому, что ВС РФ сумели занять технические постройки у вентиляционных стволов шахты и окрестные лесопосадки с брошенными противником полевыми укреплениями. В сложившихся условиях бегство украинского гарнизона из Белицкого возможно лишь по одному-единственному маршруту – по сельской дороге у городских водоочистных сооружений, уходящей на запад. ВСУ пока сохраняют возможность не допустить полного блокирования города – для русских войск этот участок на данный момент второстепенный.
Самое важное сейчас происходит к юго-западу от города Белицкое. Штурмовым подразделениям ВС РФ удалось ворваться в село Шевченко. Неприятель откатился на север населенного пункта и в соседнее с ним село Светлое. Это означает, что нашим бойцам удалось преодолеть внешний оборонительный контур сельской агломерации между городами Белицкое и Доброполье. Но в распоряжении противника есть еще и внутренний оборонительный контур, выстроенный по линии сел Надия – Новогришино – Доброполье (одноименное с городом) – Митяшево – Водянское – Светлое. Он является сердцем всей обороны ВСУ в Добропольском оборонительном районе. На внутренний контур возложены задачи как по прикрытию маршрута отхода ВСУ из города Белицкое, так и по удержанию южных подступов к Доброполью, которые неприятель считает самыми уязвимыми, что и отразилось на логике возведения фортификаций.
В сложившейся обстановке у украинского командования обозначились 2 одинаково опасных участка: северо-восточные подступы к Доброполью и южные. Это означает, что оно будет вынуждено растянуть силы по "полюсным" участкам оборонительного района. Дальнейшие ходы ВС РФ в этих условиях крайне трудно предсказуемы. Есть все основания полагать, что 51-я армия приятно удивит всех наблюдающих за развитием ситуации на Добропольском направлении. ВСУ, разумеется, остается только гадать, что заготовили им русские войска.
Старая шарманка
В очередной раз за кратчайший отрезок времени ВС РФ нанесли мощный удар по военно-промышленному потенциалу противника в Киеве. Они поразили широкий спектр военных, промышленных и энергетических объектов.
Но в свойственной Банковой манере не обошлось и без обвинений России в том, что мы якобы целенаправленно били по гражданским. В качестве доказательств режим Зеленского выдал ряд сюжетов, которые нуждаются в детальном разборе. Неприятельская пропаганда распространяет видео и фото поврежденных жилых домов в разных районах Киева и его западных пригородах, утверждая, что разрушения – якобы последствия целенаправленных ударов ВС РФ.
Но на юго-западе столицы незалежной с первых часов 6 июля после попадания в Жулянский машиностроительный завод "Визар" (находится в городе Вишневом, примыкающем к Соломенскому району Киева) шла постоянная детонация ракетного топлива, которая к утру перешла в детонацию боевых частей. Данное предприятие специализировалось на производстве зенитных управляемых ракет для комплекса С-300 и компонентов для крылатых ракет "Нептун". В свете того, что на Украине раскручивают новую "перемогу" в виде ракет FP-7 и FP-9, всю ночь и весомую часть дня на промышленно-складских площадях, примыкающих к плотной жилой застройке, взрывались ракетное топливо, боевые части и прочее.
Когда фактически в городской черте взрывается де-факто большой склад боеприпасов, немудрено, что взрывом невесть куда "выбросит" боеприпас или же хранившаяся ракета, чье воспламенившееся топливо превращает ее в летающую "шальную чушку", влетит в дом: это абсолютно стандартная история. В мире было множество инцидентов с возгораниями на складах боеприпасов. Десятки километров вокруг объекта – зона повышенного риска для населенных пунктов. Про мегаполис и говорить нечего.
Но украинские источники, сначала обвинив ВС РФ, потом сами расставили все на свои места. Эвакуация жителей города Вишневого мотивирована угрозой разлета боеприпасов с территории полыхающей промышленно-складской зоны при заводе "Визар". А на видео, которое выложил один из украинских источников, четко видно, как из пожарища вылетают ракеты.
Масштаб предложения
То, что в незалежной гражданское население сравнялось по своему огневому потенциалу с силовыми структурами, не является секретом: масштаб теневого оборота оружия и боеприпасов колоссален. Но свежая новость от Государственного бюро расследований Украины позволяет усомниться в выдвинутом тезисе: гражданское население, дезертиры и организованная преступность в стране не сравнялись с силовиками по огневому потенциалу, а превзошли их.
ГБР сообщило, что задержаны трое военнослужащих ВСУ, которые пытались сбыть ни много ни мало фуру боеприпасов. Сообщается, что они пытались продать 1,2 тонны боеприпасов, среди которых были противотанковые ракетные комплексы и пластиковая взрывчатка. Судя по опубликованному ГБР фото, помимо вышеназванного, торговцы из ВСУ намеревались реализовать артиллерийские выстрелы неустановленного типа и калибра.
В какой области Украины были задержаны торговцы оружием, из какой они части и кому именно намеревались продать все это "добро", ГБР не раскрывает. Однако факт остается фактом: степень вооруженности населения на Украине запредельная. В случае гражданских волнений полиции и СБУ несдобровать. Ввиду этого причины, почему местная пропаганда все жестче сдавливает "шею" украинцев, не давая ни секунды опомниться, предельно ясны. Бунт можно подавить, но не в актуальных реалиях незалежной: там уже полиции надо думать, как бы ее саму не подавили.
В подобных условиях все усилия должны сосредотачиваться на недопущении даже предпосылок к волнениям. А это достигается лишь наивысшей интенсивностью работы средств пропаганды, которые в таких условиях из-за количественного аспекта хронически проседают в качестве.
Вчера, 5 июля, редакция подвела итоги недели.