ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля

00:05 07.07.2026

ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к преодолению внешнего контура Добропольского оборонительного района ВСУ на ключевых участках. Редакция Readovka разоблачила украинскую пропаганду, снова обвинившую ВС РФ в целенаправленных ударах по жилым домам в Киеве. В незалежной отмечен очередной всплеск наполнения черного рынка тяжелым вооружением, что представляет для режима Зеленского непосредственную опасность.



