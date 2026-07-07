ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир

15:57 07.07.2026 ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир

Бельгия в 1/8 финала разгромила США со счетом 4:1, но в центре внимания оказался не футбол, а скандал



Игорь Землянский

7 июля 2026



Матч 1/8 финала чемпионата мира США - Бельгия, завершившийся рано утром по московскому времени убедительной победой "красных дьяволов" 4:1, приковал к себе внимание всего футбольного мира. И вовсе не из-за разгрома, который учинила американцам европейская команда.



В центре внимания оказался скандал, который грозит затмить любое яркое зрелище на этом ЧМ: полузащитник сборной США Фоларин Балогун, получивший красную карточку в матче американской команды против Боснии и Герцеговины, вопреки всем правилам вышел сегодня на поле.



Но это не помогло США: они забили всего один мяч, тогда как бельгийцы провели свой лучший поединок на мундиале, четырежды поразив ворота соперника. Сам Балогун при счете 1:3 имел отличный шанс сократить отставание, но не сумел переиграть Куртуа. Однако результат этой встречи теперь кажется чем-то второстепенным на фоне того, как в одночасье пошатнулись основы футбольной справедливости.



Звонок, который изменил правила: что произошло с дисквалификацией Балогуна



История развивалась стремительно. Удаление Балогуна не вызывало сомнений: эпизод с фолом на Тарике Мухаремовиче был настолько очевидным, что оспаривать его всерьез никто не собирался. По регламенту это автоматически означало дисквалификацию, как минимум, на один матч - правило, которое до этого неукоснительно применялось всегда и ко всем.



Но затем в дело вмешались силы, далекие от зеленого газона. В ФИФА поступил звонок из Белого дома: Дональд Трамп лично попросил президента международной футбольной ассоциации Джанни Инфантино пересмотреть решение. И просьба была услышана - дисквалификацию Балогуна приостановили, словно красная карточка - не строгий пункт регламента, а условность, которую можно отменить по звонку.



"Это несправедливо": наивность или удобный предлог?



Сам Трамп позже не стал скрывать своего участия в этом решении и даже объяснил мотивы с обезоруживающей простотой: "Я не знал, что красная карточка означает дисквалификацию. Это несправедливо - наказывать игрока за игру, которая еще не была сыграна".



Эти слова прозвучали как удар по самому смыслу спорта, где правила едины для всех, а наказание следует за поступок, а не за статус или покровителей. В социальных сетях моментально родился ироничный термин "Trump card" ("козырь Трампа"), а мемы с фотожабами "Трамп отменяет судью" разлетелись по сети, высмеивая ситуацию, в которой политическая воля оказалась весомее футбольных законов.



УЕФА против: "целостность игры под угрозой"



Реакция футбольного сообщества была жесткой и почти единодушной. УЕФА не стал подбирать дипломатичных формулировок и прямо заявил, что решение ФИФА "перешло все границы".



В официальном заявлении европейской ассоциации подчеркивалось: автоматическая дисквалификация после красной карточки не допускает исключений, тем более в разгар турнира, где другие игроки честно отбывали свои наказания.



"Когда непреложность правил не обеспечивается их соблюдением, под угрозой оказывается целостность игры", - резюмировали в УЕФА, фактически выразив недоверие к действиям ФИФА.



Протест Бельгии и формальный отказ: когда пострадавшая сторона не может спорить



Не остался в стороне и тренерский цех. Так, крайне негативно высказались немецкие специалисты - Томас Тухель и Юрген Клопп. Не скрывал своего сарказм и Руди Гарсия - наставник сборной Бельгии.



"Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля - День дурака!", - иронично заявил он.



Бельгийцы подали протест, что вполне объяснимо. Но Апелляционный комитет ФИФА его отклонил, сославшись на формальные основания: Королевская бельгийская футбольная ассоциация якобы не является стороной процесса и не имеет права обжаловать решение.



Этот отказ лишь добавил масла в огонь: получилось, что пострадавшая сторона - соперник сборной США - даже не может отстоять принцип fair play (честной игры), о котором все последние годы из всех утюгов твердили нам чиновники ФИФА, в том числе сам Инфантино.



Реакция Почеттино: попытка выдать черное за белое



Особую горечь ситуации придала реакция возглавляющего американскую сборную британского специалиста Маурисио Почеттино. Вместо того чтобы дистанцироваться от политического вмешательства или хотя бы сдержанно поблагодарить за возвращение лидера атаки, тренер пошел дальше.



В частности, он попытался убедить всех, что красной карточки как будто и не было вовсе, а единственные пострадавшие - это якобы сама сборная США.



Такой поворот разочаровал даже тех, кто привык видеть в тренерах прагматиков: говорить "белое" про очевидное "черное" оказалось слишком даже для жесткого мира большого футбола.



Прецедент, который может убить футбол: что стоит на кону



Теперь этот скандал обсуждают не как курьез, а как опасный прецедент. Если сегодня по звонку можно отменить красную карточку, то что помешает завтра по тому же сценарию "продвинуть" команду дальше по сетке или даже, как иронизируют в футбольных кругах, отменить результат матча Бельгия - США и "короновать" американскую сборную на золото чемпионата мира не на поле, а по распоряжению все того же Трампа.



И дело тут даже не в Балогуне - он, и правда, важный игрок для своей сборной. Дело в том, что футбол всегда ценили именно за равенство перед правилами: на поле нет президентов и лоббистов, есть только мяч, игроки и судья. И когда данная грань стирается, спорт теряет свою главную ценность - честную борьбу.



Прокомментировать скандальную ситуацию "Свободная Пресса" попросила прославленного советского футболиста, бронзового призера чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии, бывшего первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по физкультуре и туризму (1992−1994 гг.), заслуженного мастера спорт СССР Анзора Кавазашвили.



- Трамп старается показать, что он не только в мировой политике и финансах лидер, но и во всех остальных сферах деятельности человечества. Нефть нужна Америке - он ее всеми правдами и неправдами добывает, нарушая международное право, при этом чихая и плюя на всех. Гегемонию США надо распространить посредством санкций - он против всех их вводит… Трамп не стесняется никого и ничего - он самым наглым образом пользуется приоритетом, который Америка сама себе присвоила.



Если вы помните, Трамп недавно своим единоличным решением фактически запретил мужчинам участвовать в женских спортивных турнирах, подписав указ, не разрешающий мужикам соревноваться с женщинами. Скажу честно, я после этого немного даже влюбился в него как в политика, решив, ну слава Богу, наконец-то мужик в политике появился.



"СП": Сейчас ваше мнению о нем изменилось?



- Чем больше я за ним наблюдаю, тем отчетливее понимаю, что этот человек подмял под себя вообще все, а сейчас еще и ФИФА во главе с так называемым президентом Инфантино, который кстати, как и Трамп, умеет зарабатывать огромные деньги.



Но на сегодня господин Инфантино этим своим решением об отмене дисквалификации американцу просто похоронил все футбольные правила, которые четко прописаны в уставе ФИФА.



Это же безумие, когда Трамп дает распоряжение главном футбольному чиновнику в мире, и тот его моментально исполняет в нарушение всех законов игры.



Есть же специальная комиссия, которая действительно может рассмотреть на своем заседании красную карточку, но обсудить они могут вопрос о количестве матчей, на которые дисквалифицировали того или иного игрока. Но взять просто так и вообще отменить красную карточку никто не может - ни эта комиссия, ни Инфантино, ни тем более Трамп.



"СП": Как это решение скажется на репутации Инфантино?



- Это не только удар по его репутации. Уверен, это также будет иметь для него серьезные последствия как для президента ФИФА, причем уже на ближайшем заседании Конгресса этой организации, где пройдут выборы главы международной футбольной федерации. Думаю, что Инфантино своим скандальным решением по Балогуну поставил крест на дальнейшей работе на этом посту.



"СП": Почему, на ваш взгляд, Инфантино принял столь непопулярное решение?



- Я не стану говорить, что президента ФИФА Инфантино купил президент США Трамп - нет, этого не было. Трампу не надо его покупать, Трамп просто прикажет и тот бесплатно и безропотно сделает, все что надо.



"СП": Какие последствия для футбольного мира несет отмена карточки Балогуну?



- Точно ничего хорошего не будет. Но хочу сказать о другом. Это уже третье серьезное нарушение со стороны ФИФА. Первое - когда все российские команды отстранили от всех соревнований. Второе нарушение, это когда Израиль и США нападают на Иран, тот же Израиль уничтожает сектор Газа и Ливан…



Но ни израильские команды, ни американские не отстраняют - они спокойно играют во всех турнирах, а США и вовсе принимает чемпиона мира. И вот третье нарушение, вызвавшее настоящий скандал.



"СП": Анзор Амберкович, на ваш взгляд, это последний скандал на ЧМ-2026 или нам ждать, что-то еще?



- Думаю, если бы дальше по сетке плей-офф проходили американцы, то можно было бы ждать еще скандалов, связанных как раз с ними. Да и сейчас пока непонятно, как на вылет США с чемпионата мира отреагирует Трамп - вдруг снова позвонит Инфантино. Так что наблюдаем.



Источник - СвободнаяПресса

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