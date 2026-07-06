НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты

17:47 07.07.2026

Бишкек и Исламабад сверяют маршруты

Киргизия и Пакистан пытаются превратить политический диалог в практические проекты между Центральной и Южной Азией



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

06.07.2026



Президент Пакистана Асиф Али Зардари 6 июля прибыл в Киргизию с трехдневным официальным визитом. Переговоры в Чолпон-Ате, где запланированы встречи глав государств в узком и расширенном составе, проходят на фоне заметного оживления контактов между Бишкеком и Исламабадом. Для двух стран, не имеющих общей границы, но находящихся в зоне пересечения интересов Центральной и Южной Азии, нынешний диалог все больше приобретает практический смысл.



