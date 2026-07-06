 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.07.2026
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
01:33  Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
14:56  Центральная Азия: исторические мифы и политическая реальность
13:05  Чем опасен ИИ: Научная группа ООН представила свой первый доклад
12:51  Европа и Центральная Азия: 60 млн человек не могут позволить себе здоровое питание
02:49  Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля
Четверг, 02.07.2026
22:58  Кавказский базар Урсулы: Брюссель торгует воздухом
16:11  Дата-центры вместо нефти: спасет ли ИИ экономику Казахстана?
16:01  Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
12:02  Шесть ворот для трех коридоров: Узбекистан запускает логистический мегапроект на миллиарды долларов
11:19  В Киргизии пишут историю: комиссия обсудила 8–10 тома 16-томного издания "История кыргызов"
11:10  Совбез Туркменистана подвел итоги работы военных и правоохранителей за первое полугодие 2026
05:05  Взгляд: Как ИИ лишает смысла деструктивный языковой популизм
04:54  Многостулье на грани фола: Эрдоган к саммиту НАТО примеряет роль главного миротворца
03:12  Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи
02:26  Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку
01:42  НГ: Бишкек предлагает ШОС иммунитет от биоугроз
00:05  ВС РФ вышли широким фронтом к последней линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Среда, 01.07.2026
22:51  Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией
16:18  Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу
12:25  ФСК: Казахстан и Грузия подписали историческую декларацию о партнерстве
01:35  Кыргызстан. Максат Асаналиев назначен и.о. председателя ГКНБ, Малик Бектурганов - генпрокурором
00:05  ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Вторник, 30.06.2026
22:00  МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"
15:47  В поисках казахской Монголии
11:41  Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики
10:56  10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
03:07  Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
Понедельник, 29.06.2026
18:29  Визит Лукашенко в Пекин: Китай поддержит Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности
11:34  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра
04:55  Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
03:46  Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
01:28  Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
00:05  ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 28.06.2026
23:02  В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
21:16  НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
18:56  Завтра: Будущее мировых цен на нефть будет зависеть от Китая?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
17:47 07.07.2026

Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
Киргизия и Пакистан пытаются превратить политический диалог в практические проекты между Центральной и Южной Азией

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
06.07.2026

Президент Пакистана Асиф Али Зардари 6 июля прибыл в Киргизию с трехдневным официальным визитом. Переговоры в Чолпон-Ате, где запланированы встречи глав государств в узком и расширенном составе, проходят на фоне заметного оживления контактов между Бишкеком и Исламабадом. Для двух стран, не имеющих общей границы, но находящихся в зоне пересечения интересов Центральной и Южной Азии, нынешний диалог все больше приобретает практический смысл.



Пакистанские СМИ уже обратили внимание на символику визита: это первый визит президента Пакистана в Киргизию за последние два десятилетия. Последним пакистанским лидером, приезжавшим в Бишкек, был Первез Мушарраф в марте 2005 года. С тех пор регион изменился: Афганистан пережил смену власти, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) расширилась, транспортная повестка Центральной Азии стала более конкурентной, а вопрос безопасности снова оказался связан с экономикой напрямую.

Визит Зардари продолжает линию, заданную поездкой президента Садыра Жапарова в Пакистан в декабре 2025 года. Тогда в Исламабаде обсуждались торговля, логистика, энергетика, туризм, сельское хозяйство, правовое сотрудничество. Одним из наиболее важных документов стал меморандум об использовании пакистанских морских портов для регионального сообщения. Для Киргизии, не имеющей выхода к морю, это не формальность, а вопрос стратегической диверсификации. Бишкек давно ищет дополнительные маршруты к внешним рынкам, и пакистанское направление может стать частью южной логистической дуги.

Как сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, Исламабад рассматривает Центральную Азию как пространство расширения торговли, политического влияния и транспортной связанности. Пакистан заинтересован в том, чтобы стать одним из выходов региона к Аравийскому морю. В этом смысле Киргизия важна не только как отдельный рынок, но и как часть центральноазиатского коридора, через который Южная Азия пытается выстроить более устойчивые связи с евразийским пространством.

Однако перспективы не отменяют сложностей. Торгово-экономические связи между Киргизией и Пакистаном пока остаются заметно ниже политических заявлений. Сказываются расстояние, различия в деловой культуре и правовых системах, слабая логистика, ограниченное авиасообщение и недостаточная информированность бизнеса. Именно поэтому визиты высокого уровня важны не сами по себе, а как способ подтолкнуть практические механизмы: межправительственные комиссии, бизнес-форумы, банковские инструменты, прямые контакты между компаниями и регионами.

Особое место в повестке занимает проект CASA-1000, который изначально представлялся как один из главных символов энергетического соединения Центральной и Южной Азии. По замыслу, Киргизия и Таджикистан должны поставлять летнюю гидроэлектроэнергию через Афганистан в Пакистан. Но сегодня эта формула уже не выглядит столь бесспорной. В последние годы Киргизия сама сталкивается с дефицитом электроэнергии, причем напряжение в энергосистеме ощущается не только зимой. Растет внутреннее потребление, сохраняется зависимость от водности рек, сказывается изношенность сетей и генерирующих мощностей.

Поэтому CASA-1000 превращается из красивой инфраструктурной идеи в сложный вопрос энергетической стратегии. Для Бишкека принципиально важно, чтобы экспортные обязательства не подрывали внутреннюю энергобезопасность. Теоретический выход может заключаться в гибкой модели: поставки только при наличии реального сезонного профицита, жесткая увязка экспорта с уровнем воды в водохранилищах и внутренним спросом, модернизация ГЭС, снижение потерь в сетях и ускорение строительства новых мощностей, включая Камбар-Атинскую ГЭС-1.

Проблема осложняется и афганским фактором. После прихода к власти движения "Талибан" финансирование ряда проектов с участием Афганистана было заморожено. Реализация CASA-1000 возобновилась только после обращений стран-участниц и решений международных финансовых институтов. Но вопрос сроков, рисков безопасности и реальной коммерческой устойчивости проекта остается открытым. Если Киргизия и Таджикистан сами нуждаются в дополнительных киловаттах, то Пакистан рискует получить не столько гарантированный поток электроэнергии, сколько зависимый от множества условий политико-инфраструктурный проект.

Именно поэтому энергетика в отношениях Бишкека и Исламабада должна обсуждаться не как простая схема "поставщик-покупатель", считают эксперты, а как часть более широкой договоренности. Пакистану нужны устойчивые источники энергии. Киргизии нужны инвестиции, технологии и модернизация собственной системы. Устойчивым CASA-1000 станет только в том случае, если он будет укреплять энергосистемы стран-участниц, а не создавать для них новые уязвимости.

Не менее важна безопасность. Киргизия и Пакистан вместе участвуют в ШОС. Для Бишкека эта тема связана с устойчивостью Центральной Азии, борьбой с транснациональной преступностью, наркотрафиком и радикализацией. Для Исламабада она имеет еще более острое измерение: Пакистан десятилетиями живет рядом с афганским кризисом, который в последнее время перерос в полномасштабный военный конфликт. Судя по всему, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ШОС, который состоится в конце августа в Бишкеке.

В рамках ШОС действует Региональная антитеррористическая структура, координирующая взаимодействие компетентных органов стран-участниц. Для Киргизии и Пакистана эта площадка не сводится к работе только силовых ведомств. В киргизско-пакистанских отношениях она напрямую связана с образованием, миграцией, туризмом и гуманитарными контактами. В Киргизии обучаются граждане Пакистана, в основном по медицинским специальностям. Это создает основу для сотрудничества, но одновременно требует внимания государства: защиты иностранных студентов, адаптации, консульского сопровождения и предотвращения бытовых конфликтов, которые могут быстро получать политическую окраску.

Исламабад уже сделал шаг к облегчению контактов, включив Киргизию в категории Business Visa List и Visa Prior to Arrival. Если эти меры будут подкреплены прямым авиасообщением, понятными правилами для бизнеса и туристов, гуманитарная часть отношений может стать одним из самых устойчивых каналов сближения.

Таким образом, визит Зардари в Киргизию важен не только как дипломатическое событие. Он показывает, что Бишкек и Исламабад пытаются вывести отношения из режима вежливой периферии в более предметную плоскость. Для Киргизии Пакистан – это потенциальный выход к морским портам, крупный южноазиатский рынок, участник исламского мира и партнер в рамках ШОС. Для Пакистана Киргизия – часть Центральной Азии, региона, за влияние и маршруты в котором конкурируют сразу несколько крупных игроков.

Главный вопрос, по мнению Воробьева, в том, смогут ли стороны наполнить политическую активность конкретным содержанием. Если Бишкек и Исламабад сумеют совместить интересы безопасности, экономики и энергетической устойчивости, нынешний визит может стать не протокольным жестом, а началом более прагматичного партнерства между Центральной и Южной Азией.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783435620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №1337
- Олжас Бектенов принял участие в промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге
- Партия "Ауыл" утвердила предвыборную программу, список кандидатов в депутаты Курултая и новый состав Политического совета
- Рабочий график главы государства
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан" реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции - Олжас Бектенов
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручения Президента по развитию Казахского национального университета спорта
- Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации: уровни воды – в пределах нормы, организован круглосуточный мониторинг
- Эпоха Назарбаева
- Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  