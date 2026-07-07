Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон

22:45 07.07.2026

07/07/2026, nCa



Заседание Таджикско-Туркменского делового совета состоялось 7 июля в Душанбе, сообщает Национальное Информационное Агентство Таджикистана "Ховар". Встреча послужила площадкой для презентации инвестиционных и экономических возможностей двух государств, а также для проведения деловых переговоров в формате B2B. Сопредседателями заседания выступили председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Фарходшох Рахмонали и председатель Торгово-промышленной палаты Республики Туркменистан Мерген Гурдов.



По информации Торгово-Промышленной Палаты Таджикистана, во встрече приняли участие более 35 уполномоченных представителей Туркменистана, в том числе представители государственных органов и широкого круга частного сектора, включая руководство и представителей 20 ведущих компаний и предприятий Туркменистана.



С таджикской стороны в заседании приняли участие представители министерств экономического развития и торговли, сельского хозяйства, промышленности, государственных комитетов по инвестициям и управлению государственным имуществом, развития туризма и таможенной службы, руководство торгово-промышленных палат Согдийской и Хатлонской областей, а также широкий круг частного сектора страны, включая членов палаты.



Несмотря на то, что в начале 2026 года взаимный товарооборот показал существенный рост - более чем в два раза, встреча констатировала, что экономический и индустриальный потенциал партнерства Ашхабада и Душанбе все еще далеко не исчерпан и требует глубокой диверсификации.



Товарооборот между Туркменистаном и Таджикистаном растет



Одним из ключевых пунктов повестки дня стало обсуждение перспектив развития торговых отношений.



"Динамика взаимной торговли подтверждает высокий интерес деловых кругов Таджикистана и Туркменистана к развитию сотрудничества. По итогам 2025 года объем внешнеторгового оборота между странами увеличился на 17 %. За январь–апрель 2026 года товарооборот вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявил Фарходшох Рахмонали.



Основу таджикского экспорта составляют алюминиевые профили, а из Туркменистана традиционно импортируются качественные нефтепродукты, пластмассы и строительные материалы.



Однако, возможности двусторонней торговли еще предстоит раскрыть. Как подчеркнул Рахмонали, несмотря на положительную динамику, Туркменистан пока занимает 20-е место во внешнеторговом обороте Таджикистана с удельным весом 0,4 %, что не в полной мере соответствует реальному потенциалу индустриальных возможностей двух стран.



"В этой связи перед нами стоит четкая задача - содействовать дальнейшей диверсификации торговли и увеличению объемов взаимного товарооборота", - отметил спикер.



Инвестиционные возможности Таджикистана



Значимая часть программы была посвящена представлению инвестиционных возможностей в Таджикистане.



"Таджикистан обладает значительными природными богатствами, гидроэнергетическим потенциалом, возможностями для развития сельского хозяйства, минерально-сырьевой базой и уникальными туристическими объектами. Для инвесторов это означает широкий спектр возможностей в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, логистике и сфере услуг", - сказал заместитель директора ГУП "Таджинвест" Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Давлат Хабибов.



Отмечено, что основными источниками инвестиций являются Китай, Россия, Великобритания, Иран, Кипр, США, Турция, Франция, Казахстан и Швейцария.



Таджикистан предлагает инвестиционные возможности в ключевых направлениях, к которым относятся "зеленая" энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм, сельское хозяйство, IT и цифровизация, банковский и финансовый сектор, транспорт, здравоохранение, текстильная промышленность, строительство и недвижимость.



Подчеркнуто, что практическая поддержка инвесторов осуществляется через механизм "единого окна". Он направлен на упрощение и координацию инвестиционного процесса.



Инвесторы могут получать поддержку по административным, правовым, налоговым и таможенным вопросам, а также по вопросам защиты инвестиций и взаимодействия с государственными органами.



СЭЗ как инструмент поддержки инвесторов



Свободные экономические зоны выступают одним из инструментов поддержки иностранных инвесторов в Таджикистане.



Общая площадь свободных экономических зон Таджикистана составляет более 1700 гектаров. При этом свыше 40 % территории уже освоено: создана необходимая инфраструктура, функционируют предприятия и производственные объекты.



"На сегодняшний день в СЭЗ создано более 2000 рабочих мест, привлечено инвестиций на сумму 2,6 миллиарда сомони, что по текущему курсу составляет около 27 миллионов долларов США. Зарегистрировано 120 субъектов, из которых более 40 уже начали полноценную производственную и хозяйственную деятельность", – рассказал начальник Управления СЭЗ Главного управления инвестиционной политики и регионального развития Министерства экономического развития и торговли Таджикистана Джовид Хусейнзода.



По его словам, субъекты свободных экономических зон освобождаются от всех видов налогов, за исключением подоходного и социального налогов.