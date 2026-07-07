 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.07.2026
22:45  Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
01:33  Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
14:56  Центральная Азия: исторические мифы и политическая реальность
13:05  Чем опасен ИИ: Научная группа ООН представила свой первый доклад
12:51  Европа и Центральная Азия: 60 млн человек не могут позволить себе здоровое питание
02:49  Гонконг вернулся в родную гавань: Сянган отмечает 29 лет в составе КНР
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ по реке Польная к северо-востоку от Харькова - итоговая сводка Readovka за 2 июля
Четверг, 02.07.2026
22:58  Кавказский базар Урсулы: Брюссель торгует воздухом
16:11  Дата-центры вместо нефти: спасет ли ИИ экономику Казахстана?
16:01  Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета
12:02  Шесть ворот для трех коридоров: Узбекистан запускает логистический мегапроект на миллиарды долларов
11:19  В Киргизии пишут историю: комиссия обсудила 8–10 тома 16-томного издания "История кыргызов"
11:10  Совбез Туркменистана подвел итоги работы военных и правоохранителей за первое полугодие 2026
05:05  Взгляд: Как ИИ лишает смысла деструктивный языковой популизм
04:54  Многостулье на грани фола: Эрдоган к саммиту НАТО примеряет роль главного миротворца
03:12  Узбекистан удвоился за 40 лет: первые итоги переписи
02:26  Исторический прецедент: вузы в РФ отказываются от дипломов юристов, признав ИИ полноценным конкурентом человеку
01:42  НГ: Бишкек предлагает ШОС иммунитет от биоугроз
00:05  ВС РФ вышли широким фронтом к последней линии обороны ВСУ к северо-востоку от Орехова – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Среда, 01.07.2026
22:51  Узбекистан. Начальник Службы безопасности дорожного движения назначен первым замкомандующего Нацгвардией
16:18  Рейтинг UBS: Россия стремительно богатеет, пока Европа сосет лапу
12:25  ФСК: Казахстан и Грузия подписали историческую декларацию о партнерстве
01:35  Кыргызстан. Максат Асаналиев назначен и.о. председателя ГКНБ, Малик Бектурганов - генпрокурором
00:05  ВС РФ обвалили оборону ВСУ юго-восточнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Вторник, 30.06.2026
22:00  МИД России и Белоруссии опубликовали доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах"
15:47  В поисках казахской Монголии
11:41  Шагающая мясорубка пропаганды. Александр Роджерс об эффективности информационной политики
10:56  10 самых важных дат истории Нукуса, - П.В.Густерин
03:07  Мировая панорама искусственного интеллекта: рейтинг стран, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ готовятся к штурму первого райцентра Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 29 июня
Понедельник, 29.06.2026
18:29  Визит Лукашенко в Пекин: Китай поддержит Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности
11:34  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли бывшего британского премьера Блэра
04:55  Казахстан остается надежным звеном в системе большого евразийского партнерства, - Дмитрий Верховцев
03:46  Cпорт-Экспресс о сборной Узбекистана на ЧМ-26: большой прорыв, их узнал весь мир
01:28  Армия Казахстана перейдет в режим высшей боеготовности
00:05  ВС РФ прорывают линию обороны ВСУ к северо-востоку от Харькова – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 28.06.2026
23:02  В.Путин: спасать киевский режим в планы России не входит
21:16  НГ: Узбекистан становится главным входом США в Центральную Азию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   Туркменистан   | 
Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
22:45 07.07.2026

07/07/2026, nCa

Заседание Таджикско-Туркменского делового совета состоялось 7 июля в Душанбе, сообщает Национальное Информационное Агентство Таджикистана "Ховар". Встреча послужила площадкой для презентации инвестиционных и экономических возможностей двух государств, а также для проведения деловых переговоров в формате B2B. Сопредседателями заседания выступили председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Фарходшох Рахмонали и председатель Торгово-промышленной палаты Республики Туркменистан Мерген Гурдов.

По информации Торгово-Промышленной Палаты Таджикистана, во встрече приняли участие более 35 уполномоченных представителей Туркменистана, в том числе представители государственных органов и широкого круга частного сектора, включая руководство и представителей 20 ведущих компаний и предприятий Туркменистана.

С таджикской стороны в заседании приняли участие представители министерств экономического развития и торговли, сельского хозяйства, промышленности, государственных комитетов по инвестициям и управлению государственным имуществом, развития туризма и таможенной службы, руководство торгово-промышленных палат Согдийской и Хатлонской областей, а также широкий круг частного сектора страны, включая членов палаты.

Несмотря на то, что в начале 2026 года взаимный товарооборот показал существенный рост - более чем в два раза, встреча констатировала, что экономический и индустриальный потенциал партнерства Ашхабада и Душанбе все еще далеко не исчерпан и требует глубокой диверсификации.

Товарооборот между Туркменистаном и Таджикистаном растет

Одним из ключевых пунктов повестки дня стало обсуждение перспектив развития торговых отношений.

"Динамика взаимной торговли подтверждает высокий интерес деловых кругов Таджикистана и Туркменистана к развитию сотрудничества. По итогам 2025 года объем внешнеторгового оборота между странами увеличился на 17 %. За январь–апрель 2026 года товарооборот вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявил Фарходшох Рахмонали.

Основу таджикского экспорта составляют алюминиевые профили, а из Туркменистана традиционно импортируются качественные нефтепродукты, пластмассы и строительные материалы.

Однако, возможности двусторонней торговли еще предстоит раскрыть. Как подчеркнул Рахмонали, несмотря на положительную динамику, Туркменистан пока занимает 20-е место во внешнеторговом обороте Таджикистана с удельным весом 0,4 %, что не в полной мере соответствует реальному потенциалу индустриальных возможностей двух стран.

"В этой связи перед нами стоит четкая задача - содействовать дальнейшей диверсификации торговли и увеличению объемов взаимного товарооборота", - отметил спикер.

Инвестиционные возможности Таджикистана

Значимая часть программы была посвящена представлению инвестиционных возможностей в Таджикистане.

"Таджикистан обладает значительными природными богатствами, гидроэнергетическим потенциалом, возможностями для развития сельского хозяйства, минерально-сырьевой базой и уникальными туристическими объектами. Для инвесторов это означает широкий спектр возможностей в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, логистике и сфере услуг", - сказал заместитель директора ГУП "Таджинвест" Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Давлат Хабибов.

Отмечено, что основными источниками инвестиций являются Китай, Россия, Великобритания, Иран, Кипр, США, Турция, Франция, Казахстан и Швейцария.

Таджикистан предлагает инвестиционные возможности в ключевых направлениях, к которым относятся "зеленая" энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм, сельское хозяйство, IT и цифровизация, банковский и финансовый сектор, транспорт, здравоохранение, текстильная промышленность, строительство и недвижимость.

Подчеркнуто, что практическая поддержка инвесторов осуществляется через механизм "единого окна". Он направлен на упрощение и координацию инвестиционного процесса.

Инвесторы могут получать поддержку по административным, правовым, налоговым и таможенным вопросам, а также по вопросам защиты инвестиций и взаимодействия с государственными органами.

СЭЗ как инструмент поддержки инвесторов

Свободные экономические зоны выступают одним из инструментов поддержки иностранных инвесторов в Таджикистане.

Общая площадь свободных экономических зон Таджикистана составляет более 1700 гектаров. При этом свыше 40 % территории уже освоено: создана необходимая инфраструктура, функционируют предприятия и производственные объекты.

"На сегодняшний день в СЭЗ создано более 2000 рабочих мест, привлечено инвестиций на сумму 2,6 миллиарда сомони, что по текущему курсу составляет около 27 миллионов долларов США. Зарегистрировано 120 субъектов, из которых более 40 уже начали полноценную производственную и хозяйственную деятельность", – рассказал начальник Управления СЭЗ Главного управления инвестиционной политики и регионального развития Министерства экономического развития и торговли Таджикистана Джовид Хусейнзода.

По его словам, субъекты свободных экономических зон освобождаются от всех видов налогов, за исключением подоходного и социального налогов.

Источник - nCa
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783453500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года №1337
- Олжас Бектенов принял участие в промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге
- Партия "Ауыл" утвердила предвыборную программу, список кандидатов в депутаты Курултая и новый состав Политического совета
- Рабочий график главы государства
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан" реализуется как ключевой принцип, заложенный в Конституции - Олжас Бектенов
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручения Президента по развитию Казахского национального университета спорта
- Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации: уровни воды – в пределах нормы, организован круглосуточный мониторинг
- Эпоха Назарбаева
- Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке ГСМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  