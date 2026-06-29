 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 7 июля
00:05 08.07.2026

ВС РФ вынудили ВСУ отказаться от намерений наступать в междуречье Мокрых Ял и Янчура – итоговая сводка Readovka за 7 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 июля в разрезе СВО. Русские войска сумели навязать украинскому командованию изменение планов касательно применения 7-го АК ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела оформившуюся картину потенциальной смены власти на Украине с целью продлить ее агонию как политического проекта.



"Рычаг" сработал

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии по всем признакам сумели выполнить сложнейшую задачу по срыву попытки наступления 7-го армейского корпуса ВСУ (корпуса быстрого реагирования). Признаки, указывающие на успех 29-й гв. ОА ГрВ "Восток" ВС РФ, стоит рассмотреть подробнее.

Штурмовым подразделениям 36-й гвардейской ОМСБр удалось установить контроль над селом Александровка, являющимся "аппендиксом" пгт Покровское. Это означает, что штурм данного поселка городского типа может начаться в любой момент. В этой связи части 7-го АК ВСУ, действующие в большой серой зоне к югу и востоку от Великомихайловки и готовившие почву для ввода в бой основных сил армейского корпуса, снизили свою активность. Таким образом, есть все основания полагать, что угроза пгт Покровское, которую "ножом к шее" обозначили бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии, выполнила свою главную задачу. Противник не проигнорировал угрозу райцентру Днепропетровской области, повременил с вводом в бой ядра 7-го АК и частично свернул активность уже задействованных сил этого оперативно-тактического соединения. Оно и понятно: штурм первого райцентра Днепропетровщины с реальной возможностью ВС РФ довольно быстро занять его не оставил неприятелю возможности действовать иначе. Политические последствия и медийные потери для украинского командования в свете утраты Константиновки и вала критики за организацию производства и хранения громадных объемов боеприпасов в Вишневом, примыкающем непосредственно к Киеву, в совокупности принудили его к осторожности. Еще одна ошибка в свете вышесказанного может привести к непредсказуемым отрицательным результатам, куда более глобальным, чем может показаться.

Кроме того, части 36-й гвардейской ОА ВС РФ находятся на пороге большого успеха в виде преодоления последней подготовленной полосы украинской обороны по реке Верхняя Терса. Если собрать воедино все аспекты, то намерения ВСУ наступать в междуречье рек Мокрые Ялы и Янчур выглядят как бред сумасшедшего ввиду того, что силы, определенные для операции, не имеющей ни единой гарантии на успех, крайне необходимы для решения более насущных задач. В связи с тем, что оперативная обстановка показывает сильные изменения в планах противника, остается вопрос: как впоследствии будет применен 7-й АК ВСУ. Но ответ на него станет ясен уже скоро.

Гадюка зашипела на старого аспида

Экс-глава ГУР Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, высказался касательно мнимой угрозы со стороны Белоруссии.

"В принципе я более спокойно относился бы к вопросу Беларуси. Иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно невыгодно. Я не понимаю, для чего в теории это могло бы ему быть нужно. По состоянию на сейчас, на момент разговора, угроз каких-то, я не говорю только о наступлении на земле, я не вижу", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

Стоит подчеркнуть, что это не дублирование позиции государственной погранслужбы страны, спикер которой недавно констатировал, что ведомство не выявило признаков подготовки ВС РБ к каким-либо агрессивным действиям. Важно обратить внимание на саму постановку вопроса, которую допустил Буданов. Он прямо сказал, что риторика, согласно которой Минск чего-то замышляет и прочее, – это путь, в конце которого союзное России государство активно вступает в дело – известно, на чьей стороне. ВСУ не могут себе позволить появление "северного фронта" – войск нет. Глава ОП на это указал в своей фразе о том, что не может понять, для чего нужно развитие ситуации в таком ключе. В переводе на человеческий язык это звучит так: "Я даже в теории не могу понять причин, почему Зеленский лезет в бутылку и бряцает оружием в отношении Минска, это же нас погубит".

Это крайне существенный выпад главы местной президентской администрации. Излишне говорить, что отношения между Зеленским и Будановым находятся в сильном напряжении, особенно учитывая прежние публикации инсайдеров, сообщавших, что лидер незалежной чуть ли не разрешил чиновникам ОП не являться на совещания к Буданову и игнорировать его распоряжения. В свою очередь, главе ОП крайне выгодно при всяком удобном случае выставлять Зеленского в неприглядном свете, конечно, опосредованно и осторожно в силу его неадекватного поведения, критически угрожающего положению страны. Буданов – опытный интриган и "аппаратчик", ему отлично известно, что Зеленский – это не навсегда и уже сейчас необходимо нарабатывать "стаж" в критике и посильном противодействии ему в риторике.

"Помощник Залужного" и ход операции "Транзит"

В свете того, что Буданов отчетливо занял позицию поддержки "будущего президента Украины" (речь идет о Залужном – прим. ред.), опосредованно раскритиковав Зеленского, он сделал для своего потенциального начальника еще кое-что. Стоит привести следующую цитату Буданова из интервью "РБК-Украина".

"Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", – сказал он про перспективное обострение политического конфликта с Польшей.

Может быть задан вопрос: а в чем помощь Буданова и почему Залужному? Очевидно, что жизнеспособность Украины как квазигосударства держится лишь на статусе "гладиатора", которому дают подачки на продолжение боевых действий. Но продолжать конфликт в условиях острейшего дефицита мобилизационного ресурса и при низкой мотивации оставшегося просто невозможно – можно лишь повторить опыт конца режима красных кхмеров в Камбодже.

Единственный вариант в таких условиях – предпринять 2 ключевых шага. Первый – "откат" системы в виде смены первого лица с решительно всем надоевшего Зеленского на кого-то более авторитетного в обществе, а главное, в армии. Эта персоналия очевидна. Недавно издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что между экс-главкомом ВСУ Залужным, ныне занимающим должность чрезвычайного и полномочного посла страны в Британии, и Зеленским состоялся разговор. В ходе него стало ясно, что Залужный намеревается участвовать в выборах президента и "под крыло" Зеленского идти не намерен. Это говорит о том, что Залужный видит реальные шансы на победу, и это обоснованно: как-никак, он уже более 2 лет находится вне внутриукраинской повестки, и его обошла стороной череда громких скандалов по "делу Миндича", в то время как вся команда Зеленского и он сам по уши погрязли в этой субстанции. Кроме того, вопрос о публикации оставшихся в запаснике НАБУ и САП (украинские антикоррупционные структуры под патронажем США) "пленок Миндича" так и повис в воздухе в ожидании момента. Речь идет о том, что гарантированно похоронит Зеленского и даже его возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах: "пленки Миндича" – приговор для него. Остальные кандидаты в виде Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и так дискредитированы до самого основания в рамках прежних медийных стычек. Грубо говоря, для Залужного поляна расчищена качественно и заблаговременно.

Вторым ключевым шагом можно назвать репатриацию огромной массы украинских мужчин призывного возраста, что решит вопрос о возможности продолжать боевые действия ради обеспечения пресловутой жизнеспособности политического проекта незалежной. Текущее нарастание конфронтации между Варшавой и Киевом на ниве "бандеровщины" и является частью плана. Буданов сказал о неких "эскалационных шагах" со стороны Польши. Едва ли Варшава собирается возвращать Львовское воеводство: это спровоцирует полный распад Украины и, соответственно, выброс всех планов западных заказчиков киевского режима на помойку. Речь может идти о том, чтобы создать конкретные предпосылки к форсированному выдворению украинцев на родину, причем не только в Польше. Если поляки перейдут на воинственную риторику, которая может показаться предвестником военного противостояния, то как раз и создадутся эти чрезвычайные условия, способствующие быстрому выдворению украинцев в обход всех норм международного законодательства и гуманитарного права. Работает логика: "Если нам завтра с ними воевать, то их граждане опасны, так как они все являются потенциальными агентами и диверсантами, что неоднократно доказано на практике". Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако как раз в кассу: тихий европейский уголок стал ареной криминальных разборок террористическими методами именно благодаря украинским спецслужбам. То, что одна из исполнительниц "заказа" на Ермолаева, Анастасия Березовская, обнаружена прикопанной под Киевом, в принципе исключает для спецслужб незалежной возможность изображать из себя "недотрог".

Буданов как глава ОП фактически обладая определенными полномочиями, никак не стопорит вопрос "вывешивания бандеровских знамен" и даже не пытается это делать, потворствуя росту напряжения во взаимоотношениях с соседом. Этим самым, критикуя Зеленского в одном, полностью игнорируя второе, он и осуществляет эту помощь Залужному, обеспечивая перспективный "загон голов" в его будущее войско.

Вчера, 6 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.

Источник - Readovka
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