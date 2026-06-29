Казахстан получил участок в порту Ирана для строительства логистического терминала

02:27 08.07.2026

Участок в порту Шахид-Раджаи предоставят Казахстану сроком на 27 лет



АЛМАТЫ, 7 июл - Sputnik. Казахстан и Иран подписали соглашение о строительстве казахстанского транспортно-логистического терминала в порту города Бендер-Аббас, сообщили в пресс-службе Минторговли.



В Организации портов и морского судоходства Исламской Республики Иран состоялась торжественная церемония подписания BOT-соглашения (Build-Operate-Transfer – строительство, эксплуатация и передача) о передаче земельного участка в порту Шахид-Раджаи (г. Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала", - говорится в сообщении.



Участок в порту Шахид-Раджаи предоставят Казахстану сроком на 27 лет. Из них 2 года отведены на строительство терминала, последующие 25 лет на эксплуатацию объекта.



Создание казахстанского терминала в порту Ирана позволит укрепить потенциал транспортного коридора "Север – Юг", считают в ведомстве.



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Зеркальный доступ: Логистический обмен предусматривает, что Иран выделил землю в Шахид-Раджаи, а иранские компании взамен получат возможность работать через казахстанские порты Актау и Курык на Каспии.