В Кыргызстане медиация признана высокоэффективным правовым инструментом

03:13 08.07.2026

В Кыргызстане создают экосистему мирного урегулирования споров



Бишкек, 07.07.26 /Кабар/. В Бишкеке подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития внесудебных способов разрешения споров и укрепления правового общества.



Как сообщают в пресс-службе Верховного суда, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков, председатель Палаты медиаторов Гульсина Кожоярова и директор Высшей школы правосудия Эркинбек Токтомамбетов.



В ходе встречи стороны обсудили стратегические направления модернизации отечественной системы правосудия, уделив особое внимание популяризации и повышению доступности примирительных процедур.



Зампредседателя Верховного суда Шералы Камчыбеков подчеркнул, что высший судебный орган последовательно поддерживает развитие альтернативных способов разрешения споров.



"Мы рассматриваем институт медиации не в качестве альтернативы судебной системе, а как высокоэффективный правовой инструмент. Он позволяет сторонам урегулировать конфликт на принципах взаимоуважения, сохранить партнерские отношения, минимизировав при этом временные затраты и финансовые издержки. В этой связи судебная система всегда открыта к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Камчыбеков.



Особый акцент в рамках встречи был сделан на совершенствовании нормативно-правовой базы страны.



Отмечается, что с 1 января 2027 года вступают в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс КР.



Председатель Палаты медиаторов Гульсина Кожоярова выразила готовность к масштабной практической работе по реализации новых законодательных норм, отметив важность взаимодействия судейского корпуса и профессиональных медиаторов.



В завершение мероприятия стороны выразили глубокую уверенность в том, что реализация соглашения позволит создать зрелую экосистему мирного урегулирования споров, что послужит залогом укрепления верховенства права, надежной защиты прав граждан и дальнейшего роста доверия общества к правосудию.