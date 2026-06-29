В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации

04:25 08.07.2026 Масштабное мероприятие на тему "Путь мира, толерантности и просвещения", организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Его цель - раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации.



ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Ташкенте стартовал I Международный форум исламской цивилизации "Путь мира, толерантности и просвещения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Масштабное мероприятие, организованное в столице, а также в Самарканде и Термезе, объединило 300 зарубежных гостей из более чем 50 государств. Это государственные и общественные деятели, министры, муфтии, авторитетные богословы, академики, исламоведы, ученые, исследователи, руководители музеев и библиотек, представители международных организаций и СМИ.



Среди почетных участников - Гендиректор ICESCO доктор Салим аль-Малик, Генсек Всемирной мусульманской лиги Мухаммад аль-Исса, принц Иордании Хасан бин Талал, председатель Духовного управления мусульман РФ и муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, гендиректор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Махмуд Эрол Кылыч, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и многие другие.



Цель форума - раскрыть подлинную сущность исламской цивилизации, продемонстрировать ее выдающийся вклад в развитие науки, культуры и духовности, содействовать широкому распространению в современном мире идей мира, толерантности и просвещения.



Это важный этап подготовки к специальным презентациям, посвященным исламской цивилизации и наследию великих предков, которые по инициативе президента Узбекистан в этом году планируют провести в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.



В рамках форума состоятся 11 пленарных заседаний, четыре международные научные конференции, выставки уникальных рукописей и исторических артефактов, ряд презентаций, книжные премьеры и медийные мероприятия.



Гости форума ознакомятся с музейной экспозицией Центра исламской цивилизации в Узбекистане, посетят Инновационный музей Имама аль-Бухари, а также совершат паломнические поездки к святыням Имама аль-Бухари, Имама Матуриди, Имама ат-Термизи, Султана Саодата и Махдума Аъзама.



По итогам примут Ташкентскую декларацию, утвердят Дорожную карту развития Центра исламской цивилизации в Узбекистане на 2027–2030 годы, а также подпишут меморандумы и соглашения о сотрудничестве между международными организациями, научно-исследовательскими центрами и учреждениями культуры.



Форум организован Центром исламской цивилизации в Узбекистане совместно с Комитетом по делам религий РУз, Международными научно-исследовательскими центрами имени Имама Матуриди, Имама аль-Бухари и Имама ат-Термизи, Управлением мусульман Узбекистана, Международной исламской академией Узбекистана и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).







Президент Узбекистана обратился к участникам I Международного форума исламской цивилизации



Обращение к участникам I Международного форума исламской цивилизации

https://president.uz/, 07.07.2026



Уважаемые участники форума!



Дорогие гости!



Искренне поздравляю вас с открытием Международного форума исламской цивилизации, который впервые проходит на древней гостеприимной земле Узбекистана.



Глубоко символично, что этот поистине исторический форум с участием видных ученых, представителей авторитетных международных организаций, разных культур и конфессий, государственных и общественных деятелей из более сорока стран мира, проходит в Центре исламской цивилизации в Узбекистане. Это крупное международное мероприятие является свидетельством растущего интереса и внимания мирового сообщества к исламской цивилизации, ее богатому духовному, научному и культурному наследию.



Сегодня мир переживает эпоху глубоких и стремительных трансформаций. Человечество добивается беспрецедентных достижений в науке и технологиях и в то же время сталкивается с серьезными вызовами и проблемами: обостряются конфликты, взаимное недоверие, широко распространяются деструктивные идеи, нетерпимость, экстремизм, проявления исламофобии. Усиливаются попытки столкновения культур, религий и цивилизаций, противопоставления обычаев и традиций разных народов.



В таких сложных условиях особое значение приобретают благородные идеалы, в том числе исламские ценности, издавна служившие прочной основой мирной и спокойной жизни, эволюционного развития человечества, его стремления к согласию и просвещению. Известно, что на протяжении веков эти ценности как мощный источник научного прогресса, культурного возрождения и духовного совершенства, вносили неоценимый вклад в развитие мировой мысли и стали неотъемлемой частью общечеловеческого наследия.



Концептуальная идея, выдвинутая Узбекистаном в 2017 году с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, "Просвещение против невежества" подтверждает простую и непреложную истину: в наше неспокойное и тревожное время только наука, образование, воспитание, культура и высокие нравственные ценности способны стать фундаментом мира, взаимопонимания, общественного согласия и устойчивого развития на Земле.



Наша священная религия ислам возвышает достоинство человека, вдохновляет его в поиске истины, стремлении к знаниям и просвещению, научных открытиях, созидательном труде, развитии образования, искусства и культуры.



В таком уникальном наследии, всеобщем достоянии человечества есть достойный вклад и нашего региона. Это обширное пространство признано одним из крупнейших в мире центров науки, просветительства и духовности. На нашей священной земле на протяжении столетий были высоко развиты математика, астрономия, геодезия, медицина, химия, история, философия, калям, хадисоведение и много других наук. Достойное место в сокровищнице мировой мысли занимает, в частности, бесценное наследие наших великих соотечественников, выдающихся мыслителей, таких как Мухаммад Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Бабур Мирзо, Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Матуриди, Бурхониддин Маргинони.



Колоссальные научно-культурные достижения в истории нашей страны, осуществленные в эпохи великого Возрождения – Первого и Второго Ренессанса – и по сей день вдохновляют человечество на новые свершения. Сегодня Новый Узбекистан вместе с мировым сообществом уверенно идет по пути построения фундамента для Третьего Ренессанса.



Эту новую эпоху Возрождения мы рассматриваем как новый этап развития, основанный на науке, инновациях, современном образовании, духовно-интеллектуальном росте общества, глубоком уважении нашего богатого исторического наследия и реализации созидательного потенциала каждого человека.



Поэтому одним из приоритетных направлений государственной политики определено возрождение, бережное сохранение, изучение и широкая популяризация в стране богатого и неповторимого наследия исламской цивилизации. Системные меры направлены в первую очередь на глубокое изучение исламского наследия, подготовку высококвалифицированных специалистов, поддержку фундаментальных научных исследований, развитие гуманитарного сотрудничества. В данном процессе осуществляется огромная работа по восстановлению и благоустройству священных мест поклонения и историко-культурных комплексов, связанных с жизнью и деятельностью великих представителей исламской цивилизации.



Мы, несомненно, рады, что построенный в Самаркандской области в совершенно новом облике мемориальный комплекс великого хадисоведа Имама Бухари получает признание как один из крупнейших духовных, научных и просветительских центров не только в стране, но и во всем мусульманском мире. Территория Узбекистана, где издревле пересекались великие цивилизации, культуры и религии, и сегодня становится благословенной землей, на которой в мире, доверии и согласии живут представители разных наций, народностей, конфессий. Традиции открытости и толерантности составляют основу нашей государственной политики, определяют суть и содержание устремлений страны к дальнейшему укреплению международного гуманитарного сотрудничества, диалога культур и цивилизаций.



Уважаемые участники форума!



Извечный призыв священного Корана "Иқра!" – "Читай!" служит путеводной звездой для всех людей мира с чистыми помыслами в их благородных устремлениях ради счастья нынешнего и будущих поколений. И по прошествии веков истинный смысл этого священного призыва не утратил своего значения.



Напротив, в нынешнее время небывалого стремительного развития технологий и преобразований он звучит еще громче, напоминая всему человечеству, что ключевая роль в процветании общества принадлежит науке и просвещению, духовному и интеллектуальному развитию.



Этот священный завет запечатлен на портале главных ворот Центра исламской цивилизации в Узбекистане, ясно определяя его высшую цель – великую миссию по бережному сохранению и глубокому изучению бесценного наследия исламской цивилизации, всестороннему укреплению дружбы и сотрудничества народов мира. Для нас этот центр является символом исторической памяти нашего народа, проявлением глубокого уважения к наследию великих предков и в то же время ярким отражением устремленности Нового Узбекистана в будущее.



Центр является открытым интеллектуальным пространством, объединяющим всех людей, ученых и исследователей, религиозных деятелей и специалистов со всего мира, посвятивших жизнь развитию науки, сохранению и передаче следующим поколениям общечеловеческих ценностей.



Примечательно, что за короткое время центр превратился в интеллектуальный мост, связующий прошлое с будущим, Восток с Западом, древние традиции с современными научными достижениями. Поэтому мы рассматриваем I Международный форум исламской цивилизации как новый этап глобального сотрудничества, который объединит интеллектуальный потенциал разных государств и международных организаций, научных центров, университетов, музеев, библиотек, исследовательских институтов, и выражаем надежду на принятие программы совместных действий в этом направлении.



Узбекистан всегда готов всесторонне поддерживать проекты и инициативы, реализуемые вместе с международными партнерами. В Центре исламской цивилизации созданы все условия для проведения фундаментальных научных исследований, организации международных форумов и конференций, подготовки совместных изданий, реализации образовательных программ, развития широкомасштабных гуманитарных связей с ведущими научными и культурными центрами мира.



Мы твердо убеждены, что наука и просвещение остаются величайшей объединяющей силой современности, ее созидательной основой, прочным фундаментом мира и устойчивого развития, и призываем всех вас к сотрудничеству во имя этой благородной цели.



Уважаемые друзья!



В рамках форума в исторических городах Самарканде и Термезе пройдут конференции, посвященные научному наследию наших великих предков, где вы сможете сами увидеть осуществляемую в стране работу по возрождению и сохранению духовно-просветительских ценностей, укреплению мира и толерантности, построению Нового Узбекистана. Убежден, что предстоящие открытые встречи и беседы с нашим трудолюбивым и гостеприимным народом вдохновят вас на новые научные изыскания, создание художественных произведений, культурно-гуманитарных проектов.



Еще раз искренне приветствую всех вас и желаю здоровья, новых достижений в вашей почетной деятельности, успехов – работе форума.



Шавкат Мирзиеев,

Президент Республики Узбекистан Источник - Sputnik

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