Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"

13:18 08.07.2026

Президент Республики Узбекистан обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"

07.07.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 7 июля принял члена совета директоров и старшего управляющего директора компании "BlackRock" Адебайо Огунлеси.



Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, прежде всего в топливно-энергетической сфере. С удовлетворением отмечен прогресс по текущим проектам компании в Узбекистане.



Глава нашего государства обозначил приоритеты сотрудничества с "BlackRock". Это, в частности, расширение партнерства в сфере приватизации, повышение инвестиционной привлекательности страны, развитие финансового рынка, продвижение проектов в нефтехимии, совместные инвестиции в технологии искусственного интеллекта.



"BlackRock" ["Черная скала"] – крупная инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и фондами, а также оказании финансовых услуг. В 2026 году активы под управлением компании достигли 14 триллионов долларов США.



