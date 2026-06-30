В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков

14:54 08.07.2026

Для борьбы с телефонным мошенничество в Таджикистане теперь действует система "Антифрод"



ДУШАНБЕ, 08.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. С учетом роста случаев мошенничества с использованием сетей мобильной связи, в том числе подмены номеров при международных входящих вызовах (spoofing), в Службе связи при участии отечественных специалистов ОАО "Таджиктелеком" создана и введена в эксплуатацию специальная система противодействия мошенничеству - "Антифрод". Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Начальник Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан Исфандиери Саъдулло.



В настоящее время к данной системе подключены все операторы мобильной связи Республики Таджикистан, а проверка международных входящих вызовов осуществляется в автоматическом режиме.



"В период с 1 мая по 1 июля 2026 года система "Антифрод" проверила 436 909 международных входящих вызовов, из которых 73 831 вызову было разрешено подключение, а 363 078 вызовов, или 83,1%, были отклонены как потенциально мошеннические либо содержащие признаки подмены номера", - проинформировал Исфандиери Саъдулло.



Внедрение данной системы является одной из важных практических мер Службы связи, направленных на защиту пользователей сетей связи, снижение рисков кибермошенничества, предотвращение случаев spoofing и укрепление доверия граждан к услугам мобильной связи.



