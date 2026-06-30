Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"

15:04 08.07.2026

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ -- Китай со всей строгостью закона накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", если они осмелятся осуществлять действия, которые расколют нацию или подорвут национальную сплоченность, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.



Чэнь Биньхуа сделал такое заявление на пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ о безосновательных нападках властей Тайваня на недавно принятый Закон КНР о содействии национальной сплоченности и прогрессу.



Закон прямо предусматривает применение правовых мер для борьбы с незаконными действиями в сфере национальных отношений, сказал Чэнь Биньхуа, добавив, что он основан на национальных условиях Китая, соответствует правовым принципам и международной практике.



По его словам, этот закон представляет собой справедливый и необходимый шаг для защиты национального суверенитета, единства и территориальной целостности.



Отметив, что администрация Демократической прогрессивной партии Тайваня /ДПП/ неоднократно подвергали закон необоснованным нападкам и клевете, Чэнь Биньхуа сказал, что их цель состоит в том, чтобы сфабриковать оправдания своему предательству по отношению к нации и попыткам расколоть страну, подорвать отношения между двумя берегами Тайваньского пролива и ограничить обмены через пролив.



Чэнь Биньхуа сказал, что, к каким бы уловкам ни прибегала администрация ДПП, они не могут изменить тот факт, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, и не могут остановить историческую тенденцию осуществления полного воссоединения Родины.