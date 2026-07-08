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Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:50 08.07.2026

Украина атаковала американский танкер в Черном море

08.07.2026

7 июля возле терминала КТК танкер Yasa Polaris был атакован беспилотником. Компания Chevron заявляет, что экспорт нефти из Казахстана не пострадал. Украина пока не прокомментировала инцидент.

Танкер "Яса Поларис", принадлежащий компании Yasa Tanker и используемый для транспортировки нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подвергся атаке беспилотного летательного аппарата у берегов Черного моря России. Об этом в среду сообщила компания-оператор судна на фоне участившихся ударов Киева по российским энергетическим объектам.

По информации украинских военных, в последние дни они атаковали около десятка судов из российского "теневого флота", которые доставляли топливо в Крым. Однако официальных комментариев от украинских властей относительно инцидента с танкером компании Chevron не поступало.

7 июля судно, которое в тот момент не перевозило груз, подверглось нападению беспилотника у морского терминала КТК, когда находилось в открытом море. В заявлении компании Yasa Tanker говорится, что все члены экипажа находятся в безопасности, видимых повреждений корпуса не обнаружено, и на данный момент нет информации о загрязнении окружающей среды или других негативных последствиях. После инцидента судно покинуло указанный район.

Компания Chevron подтвердила, что ей известно о случившемся с судном, которое направлялось к терминалам КТК около российского черноморского порта Новороссийск. Экипаж судна находится в безопасности, а экспорт нефти из Казахстана не пострадал.

Нефтяная компания Tengizchevroil, которой управляет Chevron, является главным экспортером нефти марки CPC Blend. Эта нефть добывается на гигантском месторождении Тенгиз в Казахстане.

Танкер "Яса Поларис" был построен в 2022 году и способен перевозить около 160 000 метрических тонн нефти, как сообщает LSEG.

С начала войны в 2022 году Украина неоднократно атаковала нефтяной терминал КТК и суда, перевозящие нефть в районе Черного моря. В прошлом году в результате одной из атак был серьезно поврежден одноточечный причал на терминале КТК.

Компания КТК, на долю которой приходится около 80% казахстанского экспорта нефти, планирует в июле экспортировать около 1,6 миллиона баррелей в сутки нефти марки CPC Blend. Это меньше, чем 1,7 миллиона баррелей в сутки, запланированных на июнь. Сокращение объемов экспорта связано с повреждением российского газового объекта в результате атаки беспилотника, что привело к необходимости уменьшения добычи, сообщили два источника из торговых кругов.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - Profinance.ru
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