|Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
16:01 08.07.2026
Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок
Данияр Ашимбаев
Итак, стратегический вопрос по сроку полномочий президента, наконец, решен.
Напомню историю вопроса. Токаев был избран на один 7-летний срок в ноябре 2022 год после второй конституционной реформы.
Позже возникла дилемма, связанная с тем, что нормы действующей конституции требовали проведения выборов в декабре 2028 года, т.е. почти на год раньше.
В новой конституции эти формулировки изменили, но в то же время возник новый вопрос - требует ли новая конституция пересмотра сроков в связи с перезагрузкой политических институтов. В самом тексте соответствующие нормы отсутствовали.
На брифинге для журналистов в день голосования Токаев заявил, что очередные выборы пройдут в 2029 г.
Однако, вопрос остался, и в связи с этим президент обратился в Конституционный суд, который сегодня указал, что принятие новой конституции не означает автоматического продления норм, указанных в старой конституции и принятых на ее основе решений.
Ак Орда изящно решила вопрос, который висел над повесткой последние годы, и одновременно дала четкий сигнал обращением в Конституционный суд внешним и внутренним игрокам о правилах игры, основанных на верховенстве права и национальных интересах страны.
Таким образом, единственный 7-летний срок подтверждается, но будет исчисляться с момента проведения выборов.
Конституция, впрочем, запрещает одновременное проведение президентских и парламентских выборов, что переносит тему первых на осень.
Понятно, что речь идет о праве, а не обязанности действующего главы государства идти на выборы, тем более что сам Токаев озвучивал дату 2029 г. Но президент тоже должен подчиняться закону, а решение органа Конституционного правосудия указывает на толкование норм самого главного закона.
История президентства неотделима от темы продолжительности и количества сроков их полномочий.
Разберем ситуацию за последние годы.
26 апреля 2015 г. Нурсултан Назарбаев был избран на президентских выборах на очередной 5-летний срок, т.е. до апреля 2020 г.
19 марта 2019 г. он объявил о своей отставке и 20 марта полномочия президента перешли к спикеру Сената Касым-Жомарта Токаева, который по конституции становился полноценным президентом на оставшийся срок - т.е. до апреля 2020 г.
9 апреля 2019 г. Токаев назначил досрочные выборы на 9 июня. В указанный день он был избран президентом на срок до июня 2024 года. Это считается его первым пятилетним сроком.
9 сентября 2022 г. прошла вторая за год конституционная реформа, по которой два 5-летних срока были заменены на один 7-летний, причем его исчисление должно было производиться с первых после конституционной реформы выборов.
21 сентября 2022 г. Токаев назначил досрочные выборы на 20 ноября 2022 г.
В указанный день он был избран президентом на первый семилетний срок, который истекал в ноябре 2029 г., но по факту очередные выборы должны были пройти в первое воскресенье декабря 2028 г.
В сентябре 2025 г. Токаев инициировал парламентскую реформу, которая в январе переросла в реформу конституции.
15 марта 2026 г. прошел референдум по новой конституции, в которой сохранили один 7-летний срок и убрали норму про первое воскресенье декабря. Указаний про порядок исчисления срока президента в отличие от сентября 2022 г. не предусмотрели.
7 июля 2026 г. Конституционный суд вынес решение о том, что за отсутствием оговорок в переходных положениях исчисление семилетнего срока должно начаться заново.
Таким образом, президент получает право вновь баллотироваться в ноябре 2029 г. и это будет не третьим сроком, а очередным первым сроком. Вместе с тем, нужно отметить, что конституция не предусматривает досрочных выборов, а очередные должны быть проведены не позднее 2 месяцев до окончания срока его полномочий. С точки зрения конституционного права Токаев может занимать пост президента до ноября 2036 г. - то есть еще 10 лет.
Проведение досрочных выборов может предусмотрено в случае (а) принятия соответствующих изменений на референдуме, (б) отставки президента, передачи полномочий вице-президенту и его избрания ушедшего президента на досрочных выборах, (в) решения Конституционного суда о праве президента досрочно прекратить свои полномочия, поскольку в момент своего избрания он таким правом обладал.
Однако, есть ли необходимость в досрочных выборах?
С политико-правовой точки зрения Токаев до ноября 2029 г. является вполне легитимным президентом, который получает возможность еще раз баллотироваться, что становится фактором, что называется, стратегической стабильности, которая давая президенту не три, а десять лет, исключает борьбу за трон и раскол правящей элиты.
При этом, как уже говорилось, речь идет о праве, но не обязанности баллотироваться на новый срок. Токаев вправе и не выдвигаться в сентябре 2029 г. Более того, он вправе досрочно сложить полномочия в любой день до этого срока - кстати, даже не дожидаясь назначения вице-президента. Конституция этого не запрещает.
С другой стороны, смысл конституционной реформы в плане введения поста вице-президента и наделения главы государства новыми полномочиями, наверное, предусматривает все же несколько иной сценарий.
В любом случае весь набор карт находится в руках президента, который все же устранил себя из статуса "хромой утки", как изначально и предполагалось.