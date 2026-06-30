Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев

16:01 08.07.2026

Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок



Данияр Ашимбаев



Итак, стратегический вопрос по сроку полномочий президента, наконец, решен.



Напомню историю вопроса. Токаев был избран на один 7-летний срок в ноябре 2022 год после второй конституционной реформы.



Позже возникла дилемма, связанная с тем, что нормы действующей конституции требовали проведения выборов в декабре 2028 года, т.е. почти на год раньше.



В новой конституции эти формулировки изменили, но в то же время возник новый вопрос - требует ли новая конституция пересмотра сроков в связи с перезагрузкой политических институтов. В самом тексте соответствующие нормы отсутствовали.



На брифинге для журналистов в день голосования Токаев заявил, что очередные выборы пройдут в 2029 г.



Однако, вопрос остался, и в связи с этим президент обратился в Конституционный суд, который сегодня указал, что принятие новой конституции не означает автоматического продления норм, указанных в старой конституции и принятых на ее основе решений.



Ак Орда изящно решила вопрос, который висел над повесткой последние годы, и одновременно дала четкий сигнал обращением в Конституционный суд внешним и внутренним игрокам о правилах игры, основанных на верховенстве права и национальных интересах страны.



Таким образом, единственный 7-летний срок подтверждается, но будет исчисляться с момента проведения выборов.



Конституция, впрочем, запрещает одновременное проведение президентских и парламентских выборов, что переносит тему первых на осень.



Понятно, что речь идет о праве, а не обязанности действующего главы государства идти на выборы, тем более что сам Токаев озвучивал дату 2029 г. Но президент тоже должен подчиняться закону, а решение органа Конституционного правосудия указывает на толкование норм самого главного закона.



