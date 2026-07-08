Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"

19:49 08.07.2026

Суд МФЦА отменил решение о взыскании $1,4 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"



Ранее в Министерстве юстиции РК заявляли, что Казахстан не имеет отношения к решению МФЦА о споре между "Газпромом" и "Нафтогазом"



Бекбосын Токтар

8 июля 2026



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Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) отменил ранее вынесенное решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против ПАО "Газпром" по иску НАК "Нафтогаз Украины" на сумму около $1,4 млрд.



Напомним, что 15 мая 2026 года судья Эндрю Спинк удовлетворил иск украинской компании о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, вынесенного Международной торговой палатой (ICC) в Швейцарии. Речь шла не о пересмотре газового спора по существу, а о юридическом механизме взыскания средств с российской компании на территории Казахстана.



Однако 7 июля 2026 года суд первой инстанции МФЦА под председательством судьи Лорда Фолкса пересмотрел дело и пришел к противоположному выводу. В итоговом решении, которое опубликовано на сайте суда, судья Фолкс прямо указал на отсутствие у МФЦА юрисдикции для признания и исполнения данного арбитражного решения ICC и отменил приказ судьи Спинка.



Ключевым вопросом стало толкование норм Конституционного закона о МФЦА - в частности, статей 13 и 14, определяющих пределы юрисдикции суда. Лорд Фолкс подчеркнул, что юрисдикция суда носит исключительный характер и строго ограничена перечнем категорий споров, прямо указанных в законе.



Суд установил, что:

- спор не подпадает под категории дел, отнесенных к компетенции МФЦА;

- положения о признании арбитражных решений распространяются преимущественно на решения арбитражного центра МФЦА, а не на любые международные арбитражи.



Отдельно отмечается, что при вынесении первоначального решения судья Спинк рассматривал дело без участия и предварительного уведомления "Газпрома", тогда как при пересмотре были заслушаны аргументы обеих сторон.



В результате суд пришел к выводу, что у него отсутствуют полномочия для исполнения решения ICC, вынесенного за пределами Казахстана и вне арбитражной системы МФЦА.



Корни конфликта



Долгосрочный спор между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" берет начало в контрактах на поставку и транзит газа, подписанных в 2009 году...