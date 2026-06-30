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Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
00:05 09.07.2026

Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол – итоговая сводка Readovka за 8 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 июля в разрезе СВО. Русские войска сумели преодолеть одну из полос подготовленной обороны ВСУ к востоку от пгт Боровая. Редакция Readovka доказала, что ВС РФ 6 июля в городе Вишневое Киевской области уничтожили склад не зенитных, а крылатых и баллистических ракет британского происхождения. На Украине обозначились признаки постепенного "превращения" дезертиров в вооруженные бандитские группы, вышедшие на преступную дорогу ради пропитания.



Общий отход с левого берега Оскола

Части 1-й гвардейской танковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий ВС РФ сумели добиться успехов на Боровском участке боев в Харьковской области. Общими усилиями им удалось продавить центральный сектор оборонительной системы Боровской группировки ВСУ. В частности, штурмовые подразделения 1-й гвардейской ТА смогли овладеть населенными пунктами Чернещина и Дружелюбовка. 20-я гвардейская ОА заняла населенный пункт Новый Мир.

Важно понимать, что центральный сектор оборонительной системы противника у пгт Боровая всегда был одним из самых статичных участков фронта. ВСУ если что-то и сдавали, то с максимально упорным сопротивлением. Но период второй половины июня и начала июля показал, что неприятель готов оставлять целые участки, качественно подготовленные к обороне. Но в распоряжении неприятеля чуть западнее вышеуказанных населенных пунктов, занятых русскими войсками, есть развитая сеть земляных укреплений. Сам факт того, что ВСУ что-то оставляют при формальных возможностях оборонять, наводит на ряд теорий о сущности происходящего. Стоит рассмотреть их подробнее. Силы 1-й гвардейской ТА давят в направлении села Шийковка, критически угрожая всему центральному сектору Боровской группировки. В этой связи для повышения плотности оборонительных порядков у указанного населенного пункта противник мог видеть смысл в том, чтобы сдать часть фортификаций по принципу "жертвуй малым ради спасения большего".

Альтернативная версия гласит, что оставление неприятелем части укреплений является признаком того, что Боровская группировка ВСУ приступила к отходу с восточного берега Оскольского водохранилища. В пользу этой теории говорят следующие факторы. Севернее, в районе пгт Ковшаровка и поселка Купянск-Узловой, украинские войска массово уходят за Оскол. В актуальных условиях командованию противника не остается ничего, кроме как уводить за реку "чемоданы без ручки" – группировки на левом берегу Оскола. Уводить для того, чтобы эти силы перебросить на другие, остро нуждающиеся в них участки. А таких у ВСУ много. Простаивание войск на плацдармах на восточном берегу Оскола в прежних условиях выполняло прежде всего политическую роль в рамках "концепции Зеленского" – не сдавать ничего без острейшей оперативной необходимости. Тогда неприятель откровенно наплевательски относился к сопутствующим этой концепции потерям, политические мотивы для Киева намного ценнее жизни своих солдат. Сейчас упираться в подобную манеру вести боевые действия уже не просто глупо, а откровенно опасно, украинское командование осознало это.

Дополнительным подтверждением этой версии служит активизация подразделений 3-й ОШБр ВСУ против северного фланга 20-й гвардейской ОА. Противник снова атакует в направлении села Редкодуб, само село и его окрестности уже в который раз становятся ареной встречных пехотных боев. Как и прежде, неприятель ставит задачу перетянуть силы 20-й армии на северный фланг в интересах снижения давления на треугольник сел Рубцы – Крымки – Коровий Яр. Через этот район проходит сухопутный коридор, по которому в зону развертывания Боровской группировки ВСУ заходят и выходят личный состав и грузы. Таким образом, противник крайне заинтересован в сохранении этого маршрута, благодаря которому он в состоянии быстро выводить силы с Боровского участка. Личный состав можно переправить и по воде: это рискованно, но возможно, как показывает практика. Но вот технику и тяжелое вооружение можно эвакуировать только по сухопутному маршруту. Неприятелю очевидно, что, как только 20-я армия вместе с 25-й доделает дело в Красном Лимане, ее внимание будет сосредоточено на Боровском и Святогорском секторах боев. Угроза перерезания сухопутного сообщения Боровской группировки встанет остро. Пока же Краснолиманская группировка находится в процессе отхода за Северский Донец, у Боровской группировки ВСУ есть окно возможностей для вывода из района всего самого ценного и боеспособного.

"Ой, а это не наше"

Генеральный штаб ВСУ заявил, что вооруженные силы страны не имеют никакого отношения к складу ракетного вооружения в городе Вишневое под Киевом, который взрывался весь день 6 июля после удара ВС РФ. В украинском генералитете сослались на то, что хранить подобное имущество в городской черте категорически запрещено. Генштаб ВСУ возложил вину на владельца складских площадей.

"Распоряжение главнокомандующего ВСУ, которым запрещено размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей, остается в силе",– гласит выдержка из сообщения высшего органа военного управления противника.

Интересно, а откуда у гражданского юрлица – владельца складской зоны в Вишневом неподалеку от завода "Визар" (производитель ЗУР и комплектующих для ракет) – может взяться ответственность за то, что там хранили арендаторы, причем явно непростые. Глупую софистику украинского ГШ следует отставить в сторону и рассмотреть вопрос немного с иного ракурса.

Нардеп Рады Анна Скороход сообщила, что склады в городе Вишневое использовались для хранения зенитных управляемых ракет, которые принадлежали как МОУ, так и "Укроборонпрому". Данная организация является объединением военно-промышленных предприятий, работающих в настоящее время исключительно в интересах ВСУ. Таким образом, сведения нардепа Скороход в пух и прах разбили все отговорки местного министерства обороны или генерального штаба еще до того, как они были озвучены. Но почему местный ГШ пошел на откровенную глупость – отрицать очевидное даже без заявлений нардепа?

Стоит допустить, что неприятельский генеральный штаб если и врал, то не совсем. Из фокуса внимания была упущена крайне важная деталь. Складской кластер в Вишневом еще летом 2025 года попадал в поле зрения отечественного OSINT-сообщества как потенциальная база хранения ракет "Фламинго", которые Украине поставляют британские поставщики в разобранном виде через подставную фирму FirePoint, как и другие изделия с индексом FP.

Таким образом, есть все основания полагать, что объект арендовался этой фирмой, которая опосредованно связана с министерством обороны незалежной, являясь на все 100% частной лавочкой. В этой связи заявление украинского генштаба не лишено здравого смысла. Но встает закономерный вопрос: зачем нардепу Скороход надо было сваливать вину именно на военных? Ответ может заключаться в следующем. Учитывая то, что FirePoint – это частная контора с совсем иным типом ответственности, скандал такого масштаба на Украине может сильно повредить организации как в юридическом, так и в деловом смысле. Ведь получается, что фирма потеряла если не все, то значительную часть ракет, и, соответственно, не может отчитаться по влитым в нее деньгам в виде поставленных ВСУ изделий. Таким образом, заявление нардепа Скороход в этих обстоятельствах выглядит как медийная антикризисная операция по спасению частной лавочки от банкротства. Без ракет плохо, без финансирования совсем плохо, а еще и с обвинениями в нарушении порядка хранения боеприпасов и режима секретности с такими последствиями – "це кінець".

Штрих к портрету

О характере такого контингента, как украинские дезертиры, сказано много. Но одна крайне важная вещь была упущена. Местные источники помогли дополнить общую картину.

Нацполиция незалежной сообщила, что в Киеве был задержан дезертир из ВСУ, который, угрожая гранатой, ограбил работницу кафе: он сорвал с уха золотую сережку. Украинские военные, самовольно оставившие свои части, если у них нет родственников или же они малоимущие, находятся в крайне затруднительном положении. Они не способны устроиться на работу, так как документы находятся в отделах комплектования той или иной ВЧ. Кроме того, такие люди просто так не могут выходить на улицу без риска быть задержанными полицией или ТЦК в качестве потенциальных "палочек" для статистики мобилизации. Грубо говоря, если нет работы – нет денег, нет денег – нет еды. Единственная возможность как-то решить эту проблему в столь непростых условиях – это грабеж.

Мировая история полна сюжетов, когда наемное войско, оставшееся без жалования, или же дезертиры вставали на преступный путь, чтобы прокормиться. Более того, такие люди сбивались в большие и малые банды, которые орудовали на торговых маршрутах и были в состоянии эффективно противодействовать попыткам феодалов очистить свои земли от них. Украина повторяет классический сценарий "темных веков", когда массовое дезертирство и безденежье толкают бывших солдат на путь от одиночных грабителей до организованных вооруженных бандформирований. Сейчас мы увидели сигнал первого этапа этого процесса – грабителя-одиночки. Дальше будет больше, дальше будет только "круче".

Вчера, 7 июля, главным событием дня стал срыв 29-й армией ВС РФ наступательных планов ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783544700


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