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Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат ТюлеевЭтнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
01:38 09.07.2026

Наш край в старых книгах

Автор: Мурат ТЮЛЕЕВ
09.07.2026

Жители казахской степи, как литературные герои различных книг, стали появляться во второй половине XIX века. В прозе начала следующего столетия все чаще фигурирует Кустанай.

По следам цивилизации

Больше всех книг о казахах, без сомнения, написал Николай Каразин. Он широко известен как художник-баталист, но не был лишен и литературного таланта. Степняки в романах Каразина – не просто экзотические персонажи, введенные с целью удивить российского читателя картинами кочевого быта или необычными традициями. Наряду с романами "На далеких окраинах" и "Погоня за наживой", издававшихся большими тиражами, писатель создал немало повестей и рассказов, героями которых становились наши земляки – "С севера на юг", "В камышах", "Двуногий волк", "Голые нравы", "Тигрица" и другие. Жители степи описаны в каразинской прозе с большой симпатией, как люди, не растерявшие природной доброты, смелости и уважения, а вот "охотники за удачей", прибывавшие в степь только ради обогащения, описываются порой открыто и честно, без всякого приукрашивания.

Сам Каразин призывал к сотрудничеству между местными и переселенцами, с восторгом описывал примеры совместного труда и взаимопомощи, приветствовал распространение оседлости среди казахов, освоение степняками хлебопашества и огородничества. По мнению писателя, все это существовало в степи еще в древности. Еще до начала археологических работ в Отраре и Туркестане он рассказывал о том, что неоднократно видел на юге Казахстана следы старых арычных систем. Каразин считал, что в регионе некогда существовала крупная цивилизация, и не ошибся.

Повыше города Кустаная

Большой вклад в популяризацию кустанайского края среди российских читателей внесли писатели-этнографы Порфирий Инфантьев и Константин Носилов. Примечательно, что оба автора являлись родственниками и даже совместно принимали участие в этнографических экспедициях. Свои произведения они адресовали, прежде всего, детям, для совместного семейного чтения. Казахи в этих книгах также описаны с большим вниманием и симпатией.

"Этнографические рассказы" Порфирия Инфантьева начинаются с прозы из жизни жителей нашего края, а также татар, башкир, калмыков, вогулов и самоедов. Открывает книгу повесть "Свирель маленького Кытлыбая".

"Ему шел всего шестой год, когда приютившая его женщина тоже отправилась на тот свет, – начинается повествование. – И стал с тех пор маленький Кытлыбай скитаться из кибитки в кибитку, переходя от одной семьи к другой. Ему нигде не отказывали ни в приюте, ни в куске хлеба, но усыновить его никто не выражал желания".

Пастух изготовил для мальчика свирель и научил играть. Этот инструмент и стал кормить сироту. Разучив русскую песню "Во саду ли, в огороде", Кытлыбай принялся промышлять в городе, а иногда в первых поездах, шедших через степь. В итоге мир оказался не без добрых людей, и мальчику удалось поступить в гимназию.

"На берегу реки Тобол, немного повыше города Кустаная, в одной из ложбин приютилась киргизская кочевка. Десятка два войлочных, куполообразных кибиток были разбросаны неподалеку друг от друга", – так начинается повесть "Детство Якуба", описывающая жизнь семьи богатого степняка Барлыбая. В этом произведении тоже прослеживается мысль о том, что образование и расширение торговых связей с Западом и Востоком – это несомненное благо.

Проза жизни

Рассказ Константина Носилова "Тимка-переселенец" повествует о Кустанае с другой точки зрения – с позиции первых переселенцев. Главный герой здесь – русский мальчик Тимка, который вместе с родителями в поисках лучшей доли переезжает в казахскую степь.

"Там, за Челябинском, есть город Кустанай, за ним лежала еще свободная, не занятая переселенцами черноземная земля, и Тимка с отцом направились туда, обещая писать бабушке своей с новых мест, если мечты о новом счастье не будут разбиты", – тон рассказа не такой радостно-обнадеживающий, как у Порфирия Инфантьева.

В первом письме Тимка-переселенец пишет бабуле, что поселились они в каком-то Сайгачском поселке, единственная лошадь Савраска померла, пахать пришлось на быке, а еще у мальчика родилась сестра. Местных жителей автор письма описывает как "страшнейших и ездящих на конях с длинными палками". А еще, мол, степняки курицу у переселенцев украли.

Если верить Носилову, то почта между Кустанаем и российской глубинкой работала отменно. В новых письмах Тимка сообщал Онисье Ивановне, что, хотя хлеба уродились хорошие, но на них напала кобылка, да еще баранта угнала из поселка некоторое количества скота. Заходил в Сайгачское караван, торговавший китайским товаром.

В итоге мальчик потерял родителей, попал в услужение в украинскую семью, затем сбежал оттуда и заблудился в степи. Спасли его казахи, отпоив кумысом и дав на дорогу "колобков вареных на сале". Из Кустаная Тимка по тракту добрался до Челябинска, а оттуда домой.

Произведения Каразина и Инфантьева с Носиловым разделяют почти сорок лет. Благодаря этим писателям, мы можем получить представление о том, какой была жизнь в наших краях и как она менялась с 1870 по 1910 год.

Источник - Костанайские Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783550280


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