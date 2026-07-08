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Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
04:01 09.07.2026

Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае

Даниил Девяткин
8 июля 2026

После роспуска двух палат парламента политические партии Казахстана заметно активизировались перед выборами в августе. Между тем на съездах звучат достаточно далекие от политики имена. Kursiv LifeStyle рассказывает, какие кандидатуры законотворцев вызывают недоумение соцсетей.

Самым заметным новым членом Народной партии Казахстана стала блогер-миллионник Акбота Аскарбекова, более известная как Аша Матай. Также в партийном списке с ней оказались актриса Венера Нигматулина, экс-депутат мажилиса Ирина Смирнова и другие видные деятели Казахстана.

На внеочередном съезде партии кандидатку в Курултай от НПК спросили, какие законы Аскарбекова читала. Не успев ответить на вроде бы базовый вопрос, телеведущая и актриса быстро удалилась со сцены.



Курьезная ситуация быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи начали обсуждать не только сам вопрос, но и готовность представителей шоу-бизнеса участвовать в политической жизни страны.

Другой новый политический деятель - сооснователь "Ирины Кайратовны" Азамат Марклен, который вступил в партию Respublica. Продюсер группы выступил с речью перед членами партии, и заявил, что активно поддерживает креативную индустрию страны. К слову, блогер Бейбит Алибеков занимает там должность сопредседателя.



Зачем партиям Казахстана блогеры и музыканты

Возможно, руководство партий пытается набрать политические очки за счет медийных представителей. Правда, судя по реакции соцсетей, ожидаемого эффекта это не принесло. Пользователи задаются вопросом, за какие заслуги знаменитостей выдвигают на политические должности.

Некоторые называют происходящее "клоунадой" и шутят, что казахстанская политика все больше напоминает шоу.

Напомним, выборы в однопалатный Курултай пройдут 23 августа 2026 года по всей стране.



Ранее Kursiv LifeStyle писал о другом занятном случае с НПК. Председателю партии Нурсултану Шоканову пришлось оправдываться за пробелы сына в знаниях по истории Казахстана.

Источник - Kursiv
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