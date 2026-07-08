Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае

04:01 09.07.2026

Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае



Даниил Девяткин

8 июля 2026



После роспуска двух палат парламента политические партии Казахстана заметно активизировались перед выборами в августе. Между тем на съездах звучат достаточно далекие от политики имена. Kursiv LifeStyle рассказывает, какие кандидатуры законотворцев вызывают недоумение соцсетей.



Самым заметным новым членом Народной партии Казахстана стала блогер-миллионник Акбота Аскарбекова, более известная как Аша Матай. Также в партийном списке с ней оказались актриса Венера Нигматулина, экс-депутат мажилиса Ирина Смирнова и другие видные деятели Казахстана.



На внеочередном съезде партии кандидатку в Курултай от НПК спросили, какие законы Аскарбекова читала. Не успев ответить на вроде бы базовый вопрос, телеведущая и актриса быстро удалилась со сцены.



