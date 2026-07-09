Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев

10:49 09.07.2026

Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу?

Президент Турции объявил о присоединении к механизму по финансированию закупок американских вооружений для Украины



09.07.2026 | Юрий МАВАШЕВ



36-й саммит блока НАТО в Анкаре едва ли стал прорывным для американо-турецких отношений. Скорее, он дал возможность всем участникам процесса показать себя собравшимся, подчеркнуть свои позиции, сделать хорошую мину при плохой игре. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти при анализе основных событий мероприятия.



Общемировая практика и традиция – улыбаться друг другу, делая акцент на малозначимых вещах. Об этом еще раз напомнили многочисленные заявления президента США Трампа по итогам саммита. Рассыпаясь в комплиментах, он назвал своего турецкого коллегу Эрдогана отличным лидером, своим давним другом и очень сильной личностью.



При этом особое восхищение у американского лидера вызвал анкарский аэропорт Эсенбога. Хозяин Белого дома отдельно подчеркнул, что турки построили великолепный новый терминал специально под его визит, ради него. И горячо поблагодарил хозяина Ак-Сарая "за то, что он делает для Турции". В принципе, все эти славословия ни к чему не обязывают, и уж точно не обязывают к таким серьезным вещам, как выполнение некоторых известных обязательств Вашингтона перед Анкарой.



Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что пока не принял окончательного решения о возвращении Турции в программу по производству многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35. "У нас прекрасные отношения с Турцией. В этом вопросе я еще не принял окончательного решения", – заявил президент США, хотя турецкая сторона демонстративно давит на американских визави, всячески добиваясь желаемого.



