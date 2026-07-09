|Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
10:49 09.07.2026
Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу?
Президент Турции объявил о присоединении к механизму по финансированию закупок американских вооружений для Украины
09.07.2026 | Юрий МАВАШЕВ
36-й саммит блока НАТО в Анкаре едва ли стал прорывным для американо-турецких отношений. Скорее, он дал возможность всем участникам процесса показать себя собравшимся, подчеркнуть свои позиции, сделать хорошую мину при плохой игре. Во всяком случае, к такому выводу можно прийти при анализе основных событий мероприятия.
Общемировая практика и традиция – улыбаться друг другу, делая акцент на малозначимых вещах. Об этом еще раз напомнили многочисленные заявления президента США Трампа по итогам саммита. Рассыпаясь в комплиментах, он назвал своего турецкого коллегу Эрдогана отличным лидером, своим давним другом и очень сильной личностью.
При этом особое восхищение у американского лидера вызвал анкарский аэропорт Эсенбога. Хозяин Белого дома отдельно подчеркнул, что турки построили великолепный новый терминал специально под его визит, ради него. И горячо поблагодарил хозяина Ак-Сарая "за то, что он делает для Турции". В принципе, все эти славословия ни к чему не обязывают, и уж точно не обязывают к таким серьезным вещам, как выполнение некоторых известных обязательств Вашингтона перед Анкарой.
Трамп на итоговой пресс-конференции заявил, что пока не принял окончательного решения о возвращении Турции в программу по производству многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35. "У нас прекрасные отношения с Турцией. В этом вопросе я еще не принял окончательного решения", – заявил президент США, хотя турецкая сторона демонстративно давит на американских визави, всячески добиваясь желаемого.
Далеко не случайно, что по итогам саммита НАТО в Анкаре Эрдоган сделал заявление относительно поставок американских истребителей пятого поколения F-35. По его словам, Дональд Трамп сейчас демонстрирует "положительный подход" к Турции в этом вопросе. Эрдоган подчеркнул, что Анкара ждет выполнения обязательств: "Когда передача F-35 Турции состоится, весь мир скажет: "Америка сдержала свое слово"".
Очень может быть, что в Анкаре уже готовы и к неприятным для Москвы разменам. Так, президент Турции впервые публично заявил о поддержке инициативы PURL – механизма НАТО, через который финансируются закупки американских вооружений для Украины. Соответствующее заявление он сделал, комментируя итоги саммита альянса: "Мы разделяем видение господина Трампа относительно мира в войне на Украине и выражаем поддержку инициативе, направленной на удовлетворение приоритетных потребностей Украины". Между тем следует напомнить, что в недавнем прошлом Анкара публично не заявляла о поддержке PURL, а Турция не фигурировала среди стран, объявивших о финансировании поставок вооружения Киеву через этот механизм.
Турецкий лидер предсказуемо напомнил, что его страна сохраняет контакты как с Киевом, так и с Москвой. По его словам, Турция продолжает использовать каналы связи с Россией, чтобы стимулировать ее к мирному урегулированию, одновременно поддерживая Украину. При таком раскладе публичная поддержка PURL, выдержанная в риторике других западных лидеров, – не более чем реверанс по поводу готовности закупать американское вооружение. Дело в том, что от российских ЗРК С-400 "Триумф" Турция так и не отказалась, а это, как известно, было главным юридическим и политическим препятствием для полноценного возвращения Анкары в программу F-35. Согласно имеющейся информации, в настоящее время идут переговоры о передаче российских систем Южной Корее.
Выступая на открытии саммита НАТО, Эрдоган заявил, что попытки изолировать союзников, не входящих в Евросоюз, от оборонных проектов ведут к "искусственному расколу" на континенте и к пустой трате ресурсов – намек более чем прозрачен. Глава государства напомнил, что Турция обладает крупнейшей сухопутной армией в Европе и входит в топ-10 мировых производителей оружия. Уже выделено 24 миллиарда долларов на проект национальной ПВО "Стальной купол" (Çelik Kubbe), в то время как военные расходы планируется довести до 5 % к 2030 году. Это на пять лет раньше целевых сроков альянса.
Таким образом, Эрдоган пытается впечатлить Трампа своей сверхлояльностью, увязывая растущую военную мощь Турции с требованием полностью снять все внутренние оборонные ограничения и скрытые эмбарго, прямо утверждая, что построить автономную безопасность Европы без турецкого ВПК невозможно и слишком накладно. И может сложиться впечатление, что усилия Эрдогана в убеждении Трампа дают некоторые плоды, пусть пока и на риторическом уровне. Например, Трамп публично прокомментировал недавние высказывания израильского премьера Биньямина Нетаньяху в адрес Турции и Эрдогана: "Мне нравится президент Эрдоган. Он выкатил красную дорожку. Он великолепен. Но Бибби вчера говорил грубые вещи о Турции и Эрдогане". Едва ли Трамп "открыл Америку", указав, что между Эрдоганом и Нетаньяху существует взаимная неприязнь. Со слов американского лидера, именно он отговорил Эрдогана от вступления в войну на стороне, противоположной Израилю (надо полагать, на стороне Ирана).
Более того, Трамп признал, что Турция – это "сильная" военная держава, обладающая потенциалом в миллионы солдат. Правда, и тут хозяин Белого дома не мог не напомнить, что "у них много нашей лучшей техники".
Если же отойти от словесной патоки, не следует забывать, что Турция находится во взрывоопасном регионе, а спичку к горючим материалам подносят именно США и Трамп лично. К сожалению для Анкары, саммит НАТО никак не помогает (да и не помог бы) решить эту проблему. Симптоматично, что в дни проведения саммита возобновилась военная эскалация в Ормузском проливе.
В ночь на 7 июля американские военные начали серию мощных ударов по Исламской Республике Иран, поддерживающей активные политико-дипломатические и торгово-экономические связи с Турцией. Центральное командование ВС США утверждало, что удары наносились в ответ на действия Ирана против пытавшихся пройти через Ормуз коммерческих судов. Якобы иранцы обстреляли ракетами три коммерческих танкера под флагами разных стран, в результате получивших серьезные повреждения.
Как мы и предполагали, многострадальный американо-иранский меморандум оказался де-факто дезавуирован, а угроза полной морской блокады встала во весь рост. Президент США на саммите НАТО в Анкаре объявил о готовности вернуть блокаду Ирана. Хотя он прекрасно знает позицию Эрдогана относительно агрессии "коалиции Эпштейна", известной как операция "Эпическая ярость". Трамп также распорядился атаковать все объекты на иранском острове Харк, исключая трубопроводы, ведущие к морским экспортным терминалам.
Хозяин саммита в Анкаре постарался смикшировать свое неудовольствие в связи с очередной нежелательной эскалацией: "Мы, конечно, осознаем сложности переговорного процесса. Здесь важно сохранить стремление к поиску решения. Несмотря на все взлеты и падения, я верю, что в конечном итоге здравый смысл возобладает. Ожидание всего мира заключается в том, чтобы миру был дан шанс". При этом опытный политик не может не понимать, своими действиями слона в посудной лавке Белый дом как никто другой подрывают авторитет Турции в исламском мире. Пытаясь выступать в роли наследника "Блистательной порты" и делая ставку на имперское наследие, одновременно турки вынуждены нехотя мириться с экспансией новоявленных "крестоносцев".
Одновременно турецкие стратеги активно используют наработанные контакты с США, чтобы подороже продать свои услуги европейским союзникам по НАТО. Так, обозреватель Yeni Safak Яхья Бостан заявил в эфире на прошлой неделе, что недавние дебаты между Турцией и Европой о месте Анкары в европейской архитектуре безопасности после вероятного ухода США подтвердили верность Анкары "евроатлантизму". Бостан заявил, что вместо создания нового механизма сотрудничества в сфере безопасности европейские страны увеличат свои расходы и расширят участие в деятельности НАТО совместно с Турцией.
Есть весомые основания полагать, что европейские союзники Анкары по НАТО всерьез надеются, что та поможет Европе начать масштабное возрождение оборонной промышленности Старого Света и предоставит силы своей немаленькой армии, второй по величине после американской в альянсе. В любом случае сохранение внешне конструктивного настроя в диалоге с Белым домом изрядно способствует укреплению роли Турции в глазах европейских партнеров, и в этом смысле свою задачу рукопожатия Трампа и Эрдогана, похоже, выполнили.