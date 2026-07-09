|Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
13:32 09.07.2026
Politico: Эрдоган подарил участникам саммита НАТО в Турции именные пистолеты
9 июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевыми патронами после завершения саммита НАТО в Анкаре.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Подарки получили, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.
Служба безопасности Кошты изъяла оружие для проверки. По словам европейских чиновников, из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии ни он, ни фон дер Ляйен, скорее всего, не смогут хранить подарки лично.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен решили оставить полученные пистолеты в Турции. Их должны сделать непригодными для стрельбы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании в НАТО и допустил, что не приехал бы на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.
Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
Дипломатическая справка по операции "Ствол гостеприимства"
Суть инцидента: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил, что блокноты и ручки - это прошлый век. Оружейный подарок носил тотальный характер: Эрдоган вручил именные револьверы абсолютно каждому из лидеров всех 32 стран-членов НАТО, приехавших на саммит в Анкару, а также высшему руководству Европейского союза.
Содержимое "подарочного набора выживания"
- Огнестрельное оружие: Серийный револьвер турецкого производства Sarsilmaz SR 38 (патриотично и со вкусом).
- Гравировка: Именная. Чтобы на таможне никто случайно не перепутал ствол Урсулы фон дер Ляйен с револьвером Дональда Трампа.
- Боекомплект: Коробка боевых патронов. Ведь дарить оружие без патронов - это плохой тон и незавершенный дипломатический жест.
- Бонус: Личное письмо от Эрдогана, в котором он благородно отменил все экспортные ограничения на вывоз оружия из Турции.
Вариант "Европейский": Шок, трепет и бюрократия
Подарок вызвал у европейских лидеров легкий ступор, экзистенциальный кризис и панику среди их служб безопасности:
- "Где тут предохранитель?": Политики, годами выступающие за пацифизм, экологию и запрет пластиковых соломинок, внезапно оказались в аэропорту Анкары с заряженным огнестрелом в руках.
- Логистический кошмар: Личная охрана главы Евросовета Антониу Кошты бросилась изымать подарок шефа, судорожно соображая, как легально провезти боевой ствол в Брюссель и не сесть в тюрьму на первой же границе.
- "Разоружите меня полностью": Британский премьер Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен так испугались турецкой щедрости, что умоляли оставить их подарки в Турции, чтобы местные мастера залили стволы свинцом (деактивировали) от греха подальше.
- Декларация о доходах: По правилам ЕС, чиновникам нельзя принимать дорогие подарки. Теперь брюссельским юристам предстоит оценить, сколько стоит "символ дружбы" и не превышает ли он лимит на бесплатные сувениры.
Вариант "Американский": Главный ковбой на турецком ранчо
Пока Европа паниковала и сдавала оружие в утиль, президент США Дональд Трамп показал, как должен вести себя настоящий ценитель Второй поправки к Конституции:
- Приехал ради Эрдогана (и пистолета?): Трамп открыто признался журналистам, что глубоко разочарован в НАТО и вообще вряд ли бы полетел на этот саммит, если бы тот проходил не в Турции, у его друга Эрдогана. Аналитики шутят: Трамп просто заранее узнал, что там будут раздавать револьверы, а такое мероприятие он пропустить не мог.
- Абсолютный восторг: В отличие от коллег, Трамп пугаться патронов не стал и вообще вел себя так, будто Эрдоган - единственный, кто угадал с подарком на день рождения.
- Химия и единство: На итоговой пресс-конференции Трамп рассыпался в бурных похвалах Эрдогану, назвав его "великим человеком", и похвалил альянс за "невероятную любовь и потрясающее единение". Тот факт, что за пару часов до этого Трамп устроил скандал из-за Ирана и потребовал разорвать торговые отношения с Испанией, никого не смутил. Видимо, когда у каждого лидера в кармане лежит по заряженному Sarsilmaz, говорить о "единстве" НАТО становится намного проще.
Главный парадокс саммита
Владимир Зеленский присутствовал на саммите в качестве приглашенного гостя, поэтому именной револьвер ему не достался. В кулуарах тут же начали шутить: Эрдоган просто побоялся давать Зеленскому пистолет. В итоге получился чистый абсурд: тот, кто постоянно клянчит оружие, уехал с саммита с пустыми руками.
Так почему же ПОСЛЕ саммита? (Версии аналитиков)
- Техника безопасности: Эрдоган - опытный политик. Если бы он раздал заряженное оружие до начала заседаний, обсуждение оборонных бюджетов превратилось бы в классическую "мексиканскую дуэль" из вестернов, где Трамп, Макрон и Урсула держат друг друга на мушке.
- Маркетинговый ход: Прекрасная реклама турецкого ВПК. Отдавать подарки нужно в самый последний момент, чтобы гости улетали с яркими (и немного пугающими) воспоминаниями.
- Таможенный капкан: Оставить револьверы на сладкое - отличный способ проверить, чья служба безопасности быстрее сообразит, как провезти боевое оружие через европейскую границу.
Справка составлена по материалам дипломатических кулуаров саммита НАТО в Анкаре.