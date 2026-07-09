Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?

13:32 09.07.2026

Politico: Эрдоган подарил участникам саммита НАТО в Турции именные пистолеты



9 июля 2026



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским лидерам именные пистолеты с гравировкой и боевыми патронами после завершения саммита НАТО в Анкаре.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



Подарки получили, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.



Служба безопасности Кошты изъяла оружие для проверки. По словам европейских чиновников, из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии ни он, ни фон дер Ляйен, скорее всего, не смогут хранить подарки лично.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен решили оставить полученные пистолеты в Турции. Их должны сделать непригодными для стрельбы.



Ранее американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании в НАТО и допустил, что не приехал бы на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.



