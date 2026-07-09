Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему

14:33 09.07.2026

Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему



Доклад nCa

09/07/2026



Идея Шелкового пути всегда выходила далеко за рамки торговли. Исторически он представлял собой сеть, по которой через Евразию распространялись идеи, технологии, культуры и инновации. Сегодня формирующийся Цифровой Шелковый путь призван выполнять аналогичную функцию в XXI веке, создавая каналы для передачи данных, развития цифровых услуг, искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и экономик, основанных на знаниях.



Обсуждения, состоявшиеся на Всемирной конференции по цифровой экономике 2026 года в Пекине, свидетельствуют о том, что эта концепция уже вышла за рамки идеи и начала воплощаться на практике. Центральная Азия все более отчетливо становится одним из ключевых регионов, где разворачивается эта трансформация.



