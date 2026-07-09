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НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
22:56 09.07.2026

Минск и Ташкент переводят дружбу в цеха и контракты
Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.07.2026

На первый взгляд Узбекистан и Белоруссию трудно назвать естественными экономическими партнерами. Между ними тысячи километров, нет общей границы, разные логистические маршруты и разные региональные приоритеты. Но официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск 8–9 июля показал: в отношениях двух стран сегодня важнее не география, а совпадение практических интересов. Минску нужны устойчивые рынки и новые площадки для своей промышленности, Ташкенту – технологии, оборудование, сервис и партнеры для модернизации экономики.

Мирзиеев прибыл в белорусскую столицу вечером 8 июля, а переговоры фактически начались еще до официальной части – за ужином дома у президента Александра Лукашенко. В четверг во Дворце независимости белорусский лидер снова сделал акцент на личном доверии. Он сказал, что в Минске ждали президента Узбекистана "как друга белорусского народа", и подчеркнул близость подходов двух стран: "Мы за многополярность". Для Минска это не только дипломатическая формула, но и сигнал: Белоруссия ищет партнеров, с которыми можно строить долгие экономические связки вне привычных маршрутов.

Лукашенко напомнил, что Узбекистан уже входит в десятку основных зарубежных партнеров Белоруссии, а среди стран СНГ занимает третье место. Еще недавно стороны говорили о товарообороте в 1 млрд долл. как о высокой планке, теперь же обсуждают цель в 2 млрд долл. к 2030 году. Белорусский лидер обозначил и более широкую задачу: не ограничиваться совместными проектами внутри двух стран, а с помощью Узбекистана выходить на третьи рынки, прежде всего близкие Центральной Азии.

Ташкент, со своей стороны, привез в Минск не только политическую делегацию. Мирзиеев сообщил, что вместе с ним приехали представители 230 узбекских компаний. "Очень много перспективных проектов", – отметил президент Узбекистана. Эта цифра важна сама по себе: визит был построен не как протокольная встреча лидеров, а как большой деловой смотр, где регионы, министерства и бизнес должны были найти конкретные связки.

Центральным событием вокруг визита стал III Форум регионов Белоруссии и Узбекистана. Его повестка выглядела максимально прикладной: промышленная кооперация, сельское хозяйство и продовольствие, деревообработка и мебель, социально-гуманитарное взаимодействие. Участие представителей всех 14 регионов Узбекистана показывает, что речь идет уже не только о переговорах Ташкента и Минска. Формируется сеть прямых контактов между областями, предприятиями, инвесторами и малым бизнесом.

Белоруссия интересна Узбекистану прежде всего своей промышленной школой: машиностроением, сельхозтехникой, коммунальными машинами, фармацевтикой, пищевой промышленностью, деревообработкой, мебельным производством и инженерными компетенциями. Узбекистану, который активно индустриализируется, нужны не просто готовые товары, а технологии, производственные линии, сервис, обучение кадров и локализация. Поэтому акцент смещается от продажи продукции к совместному производству и обслуживанию на месте.

Министр иностранных дел Республики Беларусь (РБ) Максим Рыженков точно обозначил изменение логики отношений. По его словам, товарооборот растет "невероятными темпами", но еще важнее, что в основе сотрудничества оказывается не простая торговля, а промышленная кооперация и "производство совместного продукта". В этом и заключается главный сдвиг: Минск и Ташкент пытаются уйти от схемы купли-продажи к модели, где создаются добавленная стоимость, рабочие места и долгосрочная зависимость предприятий друг от друга.

Особое место в повестке занимает агропромышленный комплекс. По данным белорусской стороны, за первые четыре месяца 2026 года экспорт сельхозпродукции из Белоруссии в Узбекистан вырос почти на 50%, особенно заметно увеличились поставки мясной и молочной продукции. На форуме стороны договорились увеличить взаимный товарооборот сельхозпродукции и продовольствия до 1 млрд долл. к 2030 году. Для Минска это рынок с растущим спросом, для Узбекистана – доступ к технологиям переработки, хранения, логистики и сельхозмашиностроения.

Одним из ключевых проектов стало создание в Ташкентской области предприятия полного цикла по производству мяса птицы с использованием белорусских технологий. Выпускаемая продукция уже ориентируется не только на внутренний рынок, но и на страны СНГ. Заместитель министра сельского хозяйства РБ Александр Яковчиц отметил переход от общих обсуждений к конкретным проектам, а узбекская сторона заявила о готовности ускорить совместные инициативы.

Промышленная кооперация выходит и на региональный уровень. В Андижанской области планируют организовать производство новых видов сельскохозяйственной техники с использованием белорусских технологий. После переговоров главы Андижанской области Шухратбека Абдурахманова с одной из белорусских компаний стороны договорились о выпуске компактной техники для фермерских и садоводческих хозяйств, а также машин для посадки и уборки картофеля. Для узбекского сельского хозяйства это вопрос механизации, для Белоруссии – возможность закрепить свои технологии в быстрорастущем аграрном секторе.

Географическая удаленность, конечно, никуда не исчезает. Но в случае промышленной кооперации расстояние уже не выглядит непреодолимым барьером. Тракторы, оборудование, комплектующие, фармацевтика, мебель, стройматериалы и производственные линии не требуют такой скорости поставки, как скоропортящиеся товары. А локализация позволяет снижать издержки: не просто ввозить продукцию, а собирать, ремонтировать и частично производить ее ближе к потребителю.

Главы двух государств подписали более 20 документов. Главный из них – Декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Это рамка, которая должна придать политический вес уже подготовленным проектам. Подписана также дорожная карта по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026–2030 годы, сообщило агентство БЕЛТА. Документами обменялись вице-премьеры РБ и Узбекистана Юрий Шулейко и Жамшид Ходжаев по итогам переговоров глав государств.

Александр Лукашенко отметил, что в принятой дорожной карте определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. "Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции", – сказал он.

Эксперты рассматривают визит Мирзиеева в Минск как способ закрепить новую экономическую архитектуру отношений: форум выявляет проекты, правительства согласуют механизмы, лидеры дают политическую гарантию, а бизнес получает сигнал действовать быстрее.

Главный смысл нынешнего сближения прост: Белоруссия ищет рынки, совместные производства и новые маршруты для своей промышленности, Узбекистан ищет индустриальные решения и технологических партнеров. Если стороны смогут перевести теплую политическую риторику в работающие предприятия, сервисные центры, логистические схемы и экспортные контракты, белорусско-узбекское сотрудничество станет одним из заметных примеров прагматичной евразийской кооперации.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783626960


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