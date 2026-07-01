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ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
00:05 10.07.2026

ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июля в разрезе СВО. Русские войска начали расчленять Добропольский оборонительный район прорывом к юго-восточным подступам к Доброполью. Президентская администрация Зеленского распорядилась о показательных арестах участников народных волнений во Львове. Украинские СМИ провели провальную медийную операцию по спасению репутации фирмы Fire Point, которая потеряла огромные объемы уже собранных и подготовленных к сборке ракет и БПЛА.



Принцип "стилета"

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ приступили к реализации операции по расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ, используя принцип "удара стилетом" – проникновение в глубь оборонительной зоны противника на узком участке. Сейчас силы 51-й гв. ОА ВС РФ подошли по посадкам вдоль трассы Т-05-15 к юго-восточным окраинам Доброполья. Вкупе с тем, что наши передовые штурмовые подразделения стоят и на северо-восточных подступах к городу, речь идет о признаках подготовки к проникновению в город сразу с двух сторон. Силы противника в городе состоят из подразделений 32-й и 44-й ОМБр, ранее понесших потери при попытках отбить село Новый Донбасс, расположенное к востоку от Доброполья. Таким образом, наше командование не без оснований полагает, что гарнизон неприятеля в его текущем состоянии не способен парировать дерзкие действия 51-й гв. ОА ВС РФ. Мало того, что гарнизон сам по себе недостаточен для такого относительно крупного города, как Доброполье, он еще и истощен. Лучшего набора "слагаемых" для активных действий трудно сыскать.

Нужно обратить внимание на то, что подразделения ВС РФ, идущие вдоль дороги Т-05-15, не просто создают предпосылки к проникновению в город с еще одной стороны. Обрисовывается потенциальное отсечение Доброполья от сельской агломерации к югу от него. Группа сел и фортификации вокруг них образуют южный оборонительный контур, прикрывающий подступы к Доброполью, а город, в свою очередь, играет роль накопителя и распределителя материально-технического обеспечения узлов всего оборонительного района. Разрыв связи между селами и городом сильно разладит всю оборону противника.

Стоит дополнить картину ситуации тем, что такие дерзкие маневры, как проникновение в глубь оборонительной зоны противника без локтевого контакта со смежными подразделениями, говорят о многом. Когда такая ситуация возможна, это автоматически свидетельствует о разреженности боевых порядков ВСУ. Грубо говоря, все наличные украинские силы сосредоточены на основных "ребрах жесткости" – это город Белицкое, Доброполье и группа позиций в сельской агломерации и на ее подступах. В этих обстоятельствах зазоров противнику не избежать – в один из них и устремились наши штурмовики, пошедшие по посадкам у трассы Т-05-15.

Помимо вышесказанного, поступила информация, что штурмовики ВС РФ, ранее занявшие дачный поселок у Анновской дамбы, начали расширять зону контроля на север и юг, в частности, они начали сближение с отвалами шлама шахты "Добропольская". Речь идет о подготовке к рывку в направлении самой шахты и ее террикона. Тем самым формируются условия, при которых можно проникать в Доброполье со всех западных подступов и вынуждать его гарнизон растягиваться. За счет этого устанавливается локтевой контакт с передовыми подразделениями ВС РФ на юго-восточных подступах к городу.

Озлобленность прорывается

Глава ОП Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировал на народные волнения во Львове вечером 8 июля, вызванные нападением сотрудника ТЦК на гражданского.

"Если вы срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же бить и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливую реакцию от правоохранительных органов на события во Львове", – написал Буданов в своем Telegram-канале.

Прежде всего стоит сказать, что слова украинского госчиновника являются наглой софистикой. "Людоловы" в армейской форме никого не защищают на Украине, кроме режима и его функционеров. Они реализуют генеральную концепцию выживания режима – продолжение боевых действий отловом людей и отправкой их в окопы. Если бы украинцы хотя бы на секунду увидели в ТЦК защитников, беспорядки "с полуоборота" не заводились бы всякий раз, когда похитители что-то "отчебучивают".

Отдельно стоит остановиться на том, что послужило стартом беспорядков. Один из военкомов со спины кулаком ударил мужчину. Такое поведение, естественно, разозлило людей, которые быстро собрались, окружили авто военкомов и решили "позадавать им вопросы". Но самое интересное – кто же бил гражданское лицо. Оказалось, что "рыцарь, бьющий со спины", – ни много ни мало тренер по единоборствам Роман Удут. То есть человек, владеющий боевыми искусствами, бьет гражданского со спины. Но на этом не все. Он лишь формально является военнослужащим, так как должностное расписание для ТЦК подразумевает включение в состав Сухопутных войск. ТЦК, хоть формально и не являются воинскими частями, подчиняются главному управлению персонала ГШ ВСУ. До ТЦК он не проходил службу ни в иной тыловой, ни тем более во фронтовой украинской части. То есть он просто вольнонаемный работник, который надел казенное обмундирование и получил формальный статус военнослужащего при приеме на работу. Причины найма подобных персонажей очевидны – ТЦК нужны "мордовороты", идеально подходящие для охоты на людей, которая подразумевает применение силы: жертва ведь активно сопротивляется.

Для понимания, кто такой Удут, стоит вспомнить застреленного в Одессе в марте 2025 года Демьяна Ганула (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он, точно так же формально числясь военнослужащим, занимался со своими подручными отловом людей и сдавал их в ТЦК за премию, если у несчастного не находилось средств откупиться от бандитов. Кстати, одесситы искренне удивились наличию памятного плаката с Ганулом. Такие плакаты вывешиваются в память о погибших при исполнении служебных обязанностей военных.

Возвращаясь к словам Буданова, стоит обратить внимание на конец его сообщения. Это не что иное, как приказ полиции немедленно и показательно разобраться с львовянами, "поднявшими руку на священную власть", которую представляет ТЦК. Режиму и его функционерам очевидно, что, если быстро и жестко не реагировать на любые проявления народной самоорганизации ради сопротивления угнетателям и убийцам, однажды это перерастет в нечто неконтролируемое, которое будет охотиться за полицией и госчиновниками. То есть Майдан в обратном направлении. Однако вечная реактивная политика без концептуального изменения дает максимум лишь отсрочку неизбежного.

"Улыбаемся, машем и делаем вид, что все хорошо"

Соучредитель фирмы-прокладки Fire Point, прикрывающей британские поставки комплектующих для ракет и БПЛА, Штилерман выступил в одном из украинских медиа.

"Как я сказал, выделяя одно, это испытание двигателя. Как только мы испытаем двигатель, мы начинаем летные испытания. Далее, если мы увидим, что ракета управляема и она делает то, что ей задает алгоритм, начинаем испытания на России. Осенью мы уже будем испытывать нашу ракету на России", – сказал он.

Стоит обратить внимание на выступление Штилермана с абсолютно таким же посылом месяц назад – 4 июня. Он тоже давал интервью и говорил, что у ракеты FP-9, а имеет в виду он именно ее, еще не испытан двигатель, и они продолжают работы. То есть из месяца в месяц Штилерман говорит одни и те же вещи, лишь прибавив в текущем интервью "нарративов" об ударах по Москве и т. д. Но зачем украинские СМИ выпускают афериста с его ограниченным и повторяющимся репертуаром? Это можно назвать антикризом, направленным на поддержание репутации фирмы Fire Point. По всем признакам, именно ее сборочные линии, накопленные и уже готовые изделия и комплектующие взрывались в Вишневом под Киевом всю ночь и день 6 июля после удара ВКС РФ. И это крайне странное интервью Штилермана, где он не сказал ничего нового в сравнении с интервью более чем месячной давности, выполняет простую задачу: имитировать то, что у Fire Point все хорошо, намеченный график испытаний не сорван и т. д.

Но есть маленькое но в словах Штилермана. Его высказывания несут максимально низкую степень долженствования со множеством условностей: "если мы увидим, то" и тому подобное. То есть он вроде бы сказал многое и по делу, а на самом деле ничего не обещал и не гарантировал, ограничившись размытыми условными сроками. Оно и понятно: когда на воздух взлетел весь арсенал, который Fire Point собирала, оснащала и складировала, остается только "юлить".

В качестве послесловия стоит указать на следующее. Обращает на себя внимание закрытая поза: сложенные ладони и наклоненная голова, взгляд в пол. Это говорит красноречивее любых слов, даже если бы вместо Штилермана спикером был сам Цицерон.

Вчера, 8 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на юге Харьковской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783631100


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