ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля

00:05 10.07.2026

ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июля в разрезе СВО. Русские войска начали расчленять Добропольский оборонительный район прорывом к юго-восточным подступам к Доброполью. Президентская администрация Зеленского распорядилась о показательных арестах участников народных волнений во Львове. Украинские СМИ провели провальную медийную операцию по спасению репутации фирмы Fire Point, которая потеряла огромные объемы уже собранных и подготовленных к сборке ракет и БПЛА.



