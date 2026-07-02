Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая

01:12 10.07.2026

Всемирный банк в своем докладе подтверждает устойчивый характер экономического роста Китая



Пекин, 7 июля /Синьхуа/ -- Всемирный банк во вторник опубликовал в Пекине свой последний доклад по экономике Китая, заявив, что экономический рост Китая остается устойчивым, несмотря на дисбаланс спроса и предложения и глобальные перебои в поставках энергоносителей.



В докладе отмечается, что экономика Китая была поддержана сильными инвестициями в высокие технологии и экспортом в начале 2026 года. При этом отмечается, что политическая поддержка, инвестиции в высокие технологии и защита против глобальных перебоев в поставках энергоносителей частично компенсировали ослабление внутреннего спроса во втором квартале.



В нем говорится, что риски для перспектив в целом сбалансированы, при этом отмечая, что риски возобновления волатильности с точки зрения мировых поставок энергоносителей и цен на нефть сохраняются.



"Дальнейшее укрепление системы социальной защиты станет ключевой мерой для стимулирования потребления. Повышение уровня пособий, распространение их на работников гибкой занятости и предоставление доступа в зависимости от места жительства могут укрепить уверенность домохозяйств и сократить сбережения "на всякий случай", - сказала Татьяна Розито, директор подразделения Всемирного банка в Китае, Монголии и Корее.



Доклад показывает, что в Китае спрос как на "зеленые" технические навыки, так и на передаваемые компетенции, такие как системное мышление, адаптивное обучение и цифровые навыки, выходит за рамки узко определенных низкоуглеродных секторов. Эти навыки также требуют значительных надбавок к заработной плате.



По словам Элицы Милевой, ведущего экономиста Всемирного банка по Китаю, переход к низкоуглеродным выбросам создает новые рабочие места, добавив, что усиление профессиональной подготовки, внедрение сертификации "зеленых навыков" и совершенствование системы социального обеспечения могут сделать этот процесс трансформации более плавным и инклюзивным.