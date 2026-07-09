Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека

01:52 10.07.2026 "Если не выиграл, ты - ничтожество": Художник Амантур Юн о побеге в Петербург, жизни в подвале и рисовании кровью



9 июля 2026



"Культура" (АКИpress) - Амантур Юн - молодой художник из Бишкека, получивший известность благодаря своим масштабным работам и необычным материалам. В свой 21 год он уже успел пережить побег в Санкт-Петербург, работу поваром по 11 часов в сутки, жизнь в подвале художественной мастерской и продажу собственных волос ради билета в Бишкек.



Известность на родине он получил после резонанса на выставке, где представил картины, написанные собственной кровью.



Недавно Амантур вошел в число победителей международного конкурса "Картина мира". Его монументальное 5,5-метровое полотно "Жандардын Жыйнагы" по мотивам эпоса "Манас", из которого автор полностью убрал самого богатыря Манаса, вызвало интерес кураторов и экспонировалось в филиале Третьяковской галереи в Самаре.



В интервью АКИpress художник рассказал о своем пути, психологических травмах, технике работы с кровью, конфликте с художественным истеблишментом Бишкека и о том, почему современное кыргызское искусство отстало на 50 лет.







Успех в "Третьяковке" и новое прочтение "Манаса" без Манаса



- Амантур, начнем с вашей недавней победы. Вы вошли в число лауреатов международного конкурса "Картина мира", и ваша работа выставлялась в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Расскажите, как вы попали на этот проект и какие эмоции испытали?



- Я просто искал в интернете какие-нибудь художественные мероприятия, выставки или конкурсы, где можно поучаствовать. И случайно наткнулся на второй сезон "Картина мира". Меня привлекло то, что там не было жестких рамок: не имело значения, учился ли ты где-то академически или ты самоучка, сколько тебе лет и в каком стиле работаешь. Я решил собрать портфолио и отправить заявку.



Этот конкурс направлен на единение культур разных народов и стран. Насколько я понял, из Кыргызстана я оказался единственным участником. Когда узнал, что прошел в список победителей, испытал сильные эмоции. Это первый крупный международный проект, на который я так надеялся попасть.



- Почему вы выбрали именно тему эпоса "Манас"? И в чем заключается ваше переосмысление этого произведения? Насколько известно, ваша картина сильно отличается от классических иллюстраций.



- "Манас" - это главная, фундаментальная культурная тема Кыргызстана. К тому же самая подходящая культурно-содержащая тематика, связанная с Кыргызстаном. Но мне не хотелось делать просто банальную иллюстрацию по принципу "ладно, и так сойдет". Мой принцип в искусстве - делать максимальное количество деталей на предельно возможном формате с глубоко продуманной концепцией.



Я начал перечитывать стихотворную и поэтическую версию эпоса. Вдумался в сюжет: один великий герой на весь народ. Но если как-то формировать и показать все так, как я вижу - почему бы просто не сделать сюжет интереснее или даже вдуматься в какую-то полезную и своего рода философскую деталь и вовсе не убрать этого героя? Потому что если был бы он, я бы исключительно сделал уклон на него. На моей картине вообще нет Манаса. Там изображены только простые люди, второстепенные персонажи.



В поэтическом эпосе почти нет описания чувств - там описываются бои, кони, пыль, грязь. И я подумал: как люди отличали своих от чужих в такой мясорубке? И как мы в жизни это понимаем? Если оголить человека до физиологических деталей, все мы одинаково чувствуем радость, грусть, боль. Враги - точно такие же люди, просто кто-то однажды назвал их плохими. Я хотел показать сходство и различие людей через форму и цвет. У некоторых фигур формы схожи, но цвета разные, у других - наоборот. На саму картину ушло три месяца чистой работы, а на обдумывание концепции и структуры - около четырех с половиной месяцев.



- Как вашу работу приняли иностранные коллеги и кураторы в Самаре? Были ли отзывы, которые вам запомнились?



- Моя картина была самой большой на выставке - 5,5 метров в длину. Это не цельный холст, а модульная конструкция из нескольких частей. Все в первую очередь обращали внимание на масштаб. Прямой критики в свой адрес я не слышал. Хотя сам я прекрасно вижу свои ошибки, а их там очень много. Например, холст перетянули неудачно, пошли волны, потому что я сделал его слишком тонким. Но концепция людям понравилась. У большинства участников работы были просто о своей культуре, а у меня - с глубоким философским подтекстом о схожести людей разных культур.



- Вы также были заявлены для участия в выставке в Словении. Что это был за проект?



- Да, это был еще один молодежный международный конкурс, но, к сожалению, я не прошел. Отбор проходил еще раньше чем выставка "Картины мира" в Самаре. Но я уже бывал в Словении и Австрии, мне там очень понравилось. Словения - безумно красивая страна, природа там как в фильме "Хоббит".



"Художник, пишущий кровью". История скандала



- В Бишкеке многие знают вас как "художника, который пишет кровью". Как вы пришли к этой специфической технике? Не боитесь, что это станет вашим вечным ярлыком?



- На самом деле кровь - это просто инструмент. Главное - смысл. Впервые я попробовал нарисовать картину кровью ради эксперимента еще в 14 лет, когда оканчивал детскую художественную школу. Тогда у сверстников это вызвало шок и отвращение, но моя учительница меня похвалила, сказала, что это интересно.



Позже, когда я уже вернулся из Санкт-Петербурга в Бишкек, эта же учительница организовала выставку и пригласила меня поучаствовать. У меня оставалось много маленьких холстов от моего неудавшегося бизнеса по производству подрамников - их называют багетами, и я решил сделать серию работ. До последнего момента я скрывал от нее, что пишу эти картины собственной кровью. Хотел удивить.



Но на выставке случился безобразный инцидент. Во время оформления экспозиции мои картины швырнули на пол в коридоре. На эмоциях и от злости я написал в СМИ о том, что мои картины написаны кровью.



- И как отреагировала публика?



- Все внимание с выставки переключилось на меня, в мой адрес посыпалась масса осуждения. Но мне было хорошо от того, что меня обсуждают. Мне было плевать, оскорбляют меня или пытаются морально уничтожить, главное - резонанс. Но моя учительница начала от меня отворачиваться. Даже мой друг меня не поддержал.



Этот разрыв дал мне колоссальную мотивацию. Во мне включилась спортивная злость. Я решил использовать эту "черную славу", превратить ее в глубокую концепцию и работать много и качественно, чтобы они пожалели.



- Расскажите о технической стороне этого процесса. Как вы работаете с кровью и насколько это сложно?



- Кровь по своим свойствам похожа на жидкий акрил или очень жидкое масло, которое быстро застывает. Работать с ней непросто. Ее нужно сначала подготовить: отделить плазму, заморозить, а перед нанесением разморозить. Я накладываю кровь финишным слоем. Она дает красивую глянцевую пленку, защищающую краску, и отлично ложится на холст, если смешать ее с желатиновым уплотнителем.



- Насколько это затратно и не влияет ли это на ваше здоровье?



- Да, со своей кровью. Например, на последнюю картину, над которой я работал целый год, ушло около 700 мл крови. С ней работать тяжелее, потому что нужно ее специальным образом обработать.



Побег в Петербург в 16 лет: работа поваром, подвал и опера по ночам



- Откуда в вас это стремление к гигантским масштабам и желание побеждать любой ценой?



- Все идет из детства. Если начинать с начала, то моя мама умерла при родах, потом отец уехал жить и работать в Санкт-Петербург, создал там другую семью и оставил меня в Бишкеке. Меня воспитывала тетя. Учился в 27-й школе в центре города. Жил в семье тети, ее муж был корейцем и я взял его фамилию - Юн. Большей частью тетя как раз таки принуждала меня действовать максимально качественно и совершенно. Так у меня с детства сложилась установка: если ты делаешь что-то, это должно быть масштабным, концептуальным и совершенным. Ты обязан выиграть. Если ты не выиграл, значит, ты - ничтожество. С этим суровым правилом я и пошел по жизни.



- Вы сбежали в Санкт-Петербург в 16 лет. Как вы выживали в чужом городе в таком возрасте?



- Да, в 16 лет я буквально сбежал в Питер. У меня были детские иллюзии: казалось, что в Бишкеке искусство не развито, а вот в культурной столице России у меня сразу начнется классная жизнь. Но реальность оказалась суровее. Чтобы жить отдельно от отца и обеспечивать себя, я устроился работать поваром.



Работал на кухне по 11 часов в день. Зарабатывал неплохо, научился отлично готовить, но свободного времени почти не оставалось. Все заработанные деньги я откладывал на художественные материалы. Рисовал по ночам после тяжелых смен на кухне, спал всего по 5-6 часов в сутки. Этот сумасшедший режим сна держится у меня уже лет пять-шесть. Ментальный блок в голове просто не дает мне долго спать и твердит: "Надо работать".



- В Питере вы целый год прожили в подвале художественной мастерской. Как это произошло?



- В какой-то момент я решил уйти с поварской работы и полностью посвятить себя живописи, потому что иначе времени на творчество у меня почти не оставалось. Денег на аренду квартиры не было. Я написал трехметровую картину, на которую потратил год работы, но продать или выставить ее не смог. Переехал к отцу, привез картину к нему.



Тут мне звонят из мастерской и говорят, что готов мой новый огромный холст - 4 на 2 метра. Денег у меня ноль и живу я у отца. Я пришел к владельцу мастерской и предложил сделку: я буду работать у вас бесплатно как подсобник, а вы разрешите писать картину на этом холсте у вас в мастерской. Он согласился.



Владелец был невероятно умным человеком, хотя и со скверным характером. Мастерская находилась в подвале, и мне на тот момент уже было где-то 17, переходило к 18 годам. В общем, я работал в подвале, и как-то так получилось, что в моей задумке мне нужно было перейти туда жить. Я договорился с владельцем мастерской. Условия были спартанскими: мыться я ездил домой к отцу. Но для творчества это была идеальная среда. Площадь мастерской - 200 квадратных метров. Ночью я включал на полную громкость огромные динамики, слушал оперу, курил трубку с табаком и рисовал до утра. На эту четырехметровую картину я потратил более 1800 часов работы. Но выставить ее в питерских галереях так и не удалось - меня нигде не принимали. Лишь однажды, в 2023 году, я выставил свою самую первую работу на общей выставке "Молодость Петербурга" в Союзе художников, куда брали практически всех.



- Почему же вы в итоге вернулись в Кыргызстан?



- У хозяина мастерской начались серьезные психические проблемы, он попал в неврологическую клинику. Работа в мастерской встала, копились заказы, начались ссоры, и я решил уйти, забрав свои картины. Картины я оставил соседям по зданию, так как за год работы уже познакомился с ними. И пошел обратно к отцу.



Денег не было вообще. У меня тогда еще были длинные волосы, длиннее чем сейчас. В итоге я просто продал свои длинные волосы, и на эти деньги купил билет на самолет до Бишкека.



Возвращаться было забавно. Я улетал из Бишкека с мыслью, что покидаю "команду неудачников", а вернулся ни с чем. Началась глубокая апатия, я несколько месяцев не хотел подходить к холсту и даже забросил шахматы, в которые играю с пяти лет.



У меня здесь были друзья и любимая учительница и в какой-то момент я стал часто ходить к ней в гости в ее художественную школу, спрашивал, как дела, разговаривал, проводил время, тусовался. Она меня познакомила с другим мастером, который занимался примерно таким же холстом, деятельностью. Он делал рамы на картины, исключительно багет. Я пошел, познакомился с ним и подумал: почему бы не предложить ему заняться холстами? Но уже не на бесплатной основе, а как сотрудничество. Ему понравилась идея.



У нас вообще не производят холсты, я имею в виду малое производство, у нас исключительно фабричные холсты, и то даже не местные. И вот я подумал: бизнес классный, давайте попробуем. Нашли спонсора и сделали первую партию холстов. В общем, сидел я и думал: вот приехал из Петербурга, и бац - у меня есть малый бизнес, даже ИП открыл! Я такой: ух ты, прикольно. Работал, делал холсты, все получалось, первые заказы пошли, рекламу запускал и так далее. Но в итоге резко все обрывается. Потому что все привыкли именно к китайскому холсту, который продают рулонами или просто в магазинах. Хоть мы предлагали самую низкую цену и качественный материал, тем не менее никто не хотел. Может реклама слабая, может в целом неактуальность, художников мало было. В общем, бизнес этот продержался месяца три, а потом закрылся.



Конфликт с Союзом художников и провал на экзаменах в "художку"



- Вернувшись, вы пробовали поступить в Государственное художественное училище имени С. Чуйкова. Почему вас не приняли?



- Это было в августе прошлого года. Мне 20 лет, я приехал из Санкт-Петербурга, у меня за плечами огромный практический опыт, я отлично владею академическим рисунком. Прихожу поступать, а вокруг меня вчерашние школьники, которые толком кисть держать не умеют. Я чувствовал себя как породистая овчарка на детской площадке.



Экзамены длились три дня: рисунок, живопись, композиция. Пока другие ребята сидели над работами по 7 часов, я сдавал свои за 30-40 минут и уходил. На экзамене по композиции к моей работе придрался преподаватель. Задание было написать акварелью, а я использовал сангину (мягкий тлеющий мелок) для контуров. Сангина при контакте с водой размывается и дает тот же акварельный эффект. Я пытался объяснить преподавателю эту техническую особенность, но он не захотел слушать, мы сильно поругались.



В итоге мне выставили двойки и тройки. Это просто смешно. Мои работы оценили ниже, чем рисунки детей, которые вообще не умеют рисовать. Это наглядный показатель того, как устроена наша академическая система образования.



- Вы очень жестко критикуете Союз художников Кыргызстана. Как вы считаете, в каком сейчас состоянии художественная сфера в стране?



- Я как-то пошел на выставку от Союза художников Кыргызстана, посмотрел внутри выставки, какие картины приняли - там просто уровень ребенка. Наше искусство не развивается последние 50 лет. Вы видели на местных выставках хоть одну смелую концептуальную работу? Большие форматы? Нет. Все 50 лет наши художники рисуют только горы, лошадей и юрты.



Это пошло с советских времен и голодных 90-х, когда художникам нужно было выживать, и они писали то, что легко продать туристам. Но времена изменились, а они не хотят этого понимать. Художественный истеблишмент - это закрытая группа людей, которые называют себя художниками, но не хотят развивать культуру и общество. Они защищают свой мирок.



Молодое поколение художников просто копирует старших, продолжая бесконечно рисовать тех же лошадей. Это замкнутый круг. Я не знаю в Кыргызстане ни одного сверстника, чьи работы могли бы меня заинтересовать. Я считаю себя сильнее и лучше других местных авторов, потому что вкладываю в картины колоссальный труд, гигантские масштабы и глубокую философию.



"Чужое тепло" и планы на будущее



- Над чем вы работаете сейчас и где планируете выставляться?



- Сейчас я пишу серию из 10 монументальных трехметровых картин под общим названием "Дом". Эта серия - сублимация всего моего опыта, пережитого в Санкт-Петербурге: наивности, грусти, ярости, отчаяния, одиночества.



Центральная картина серии практически полностью синяя, и только в центре сквозь темноту пробивается теплый свет. Это образ из моего питерского периода: когда я стоял ночью на улице в лютый холод, смотрел на светящиеся окна чужих квартир и мечтал оказаться внутри и согреться.



Первую картину из этой серии, которую я назвал "Чужое тепло", я писал почти год, потому что мне нужно было сориентироваться. Но сейчас я уже могу спокойно делать одну картину за 2-3 месяца. Думаю, на всю серию уйдет около 2,5 лет.



- И где вы планируете выставлять эту серию? В Бишкеке может быть?



- В Бишкеке организовывать персональную выставку я не вижу смысла. Союз художников меня недолюбливает и блокирует. Пробиваться через их препоны я не хочу. Мне гораздо проще выставиться в Санкт-Петербурге, Москве или Словении, где у меня уже есть контакты с галеристами.



Блиц-опрос АКИpress:



- Ваш любимый художник?



- Мне сложно выделить кого-то одного.



- Тогда топ 3?



- Это, конечно же, Репин. Эшер (Мауриц Корнелис Эшер) и Питер Брейгель-старший. Мне нравятся абсолютно все работы старых художников эпохи Возрождения, Барокко - те же самые Караваджо, Да Винчи, Тициан...



- А есть кыргызские художники, чьи работы вас впечатлили?



- Мне нравится картина Сабырбека Акылбекова, на которой изображены мужчина и женщина, сидящие спиной друг к другу на синем фоне. Азим Торобеков и есть Давлетов К.А. "Волк".



- Любимый музей?



- Государственный Эрмитаж в Петербурге и Музей истории искусств в Вене.



- Последняя прочитанная книга?



- Сейчас я читаю приключенческий роман Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". А если брать книгу, которую я в последний раз прочел, то это роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984".



- Какая современная тенденция в искусстве вам кажется переоцененной?



- Никакая. Любое развитие в искусстве ценно само по себе, и тенденции не могут быть переоцененными.



- Если бы вы не стали художником, кем бы вы были?



- Скорее всего профессиональным шахматистом, ну или же писателем.



- Кем и где вы видите себя через 10 лет?



- Вижу себя всемирно известным художником, создающим масштабные полотна размером более 10 метров. Источник - АКИpress

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