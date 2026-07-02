|Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
02:27 10.07.2026
Лидер нации Эмомали Рахмон в Бободжон Гафуровском районе ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия ЗАО "Таджикский металлургический комбинат"
ДУШАНБЕ, 09.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 9 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по городам и районам Согдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе.
Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа.
Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железорудного концентрата и окатышей, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года.
Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа (Fe) 90 процентов, блюмов и арматуры.
Предприятие строится на территории железорудного месторождения Шохкадам.
В рамках проведения дополнительных геологоразведочных работ австралийской компанией "WOOD" были проведены исследования на трех участках железорудного месторождения Шохкадам – Центральном, Восточном и Западном. По состоянию на сегодняшний день подтвержденные запасы месторождения составляют 59 миллионов тонн.
Согласно плану разработки и добычи полезных ископаемых, в первый год объем вскрышных работ составит до 12 миллионов тонн, из которых 2,5 миллиона тонн придется на добычу руды. Из этого объема будет произведено 1,1 миллиона тонн железорудного концентрата с содержанием железа 63–68 процентов. В дальнейшем 1,1 миллиона тонн железорудного концентрата будет подвергнуто дополнительной переработке для производства окатышей.
На втором этапе будет организована переработка окатышей, из которых будет производиться 850 тысяч тонн железных брикетов с содержанием железа (Fe) 90 процентов. На заключительном этапе железные брикеты (ГБЖ) с содержанием железа (Fe) 90 процентов будут подвергаться процессу плавки, в результате чего ежегодно будет выпускаться до 300 тысяч тонн блюмов и арматуры.
Инвестором и застройщиком предприятия является Таджикский металлургический комбинат, а в качестве генерального подрядчика привлечена компания NETC Китайской Народной Республики. Данная компания отвечает за организацию производства железорудного концентрата, окатышей, блюмов и арматуры.
Другим подрядчиком, участвующим в реализации проекта, является компания Electrotherm – одна из крупнейших компаний Индии, которая взяла на себя внедрение технологии производства железных брикетов с содержанием железа (Fe) 90 процентов. Компания осуществляет деятельность и сотрудничает более чем в 32 странах мира.
Компания "Lisen" Китайской Народной Республики совместно с Таджикским металлургическим комбинатом является одним из основных подрядчиков строительства указанного предприятия.
Австрийская компания "SPS" привлечена в качестве консультанта и отвечает за контроль качества строительных работ, качества оборудования, а также осуществляет технический надзор за строительством.
Кроме того, совместно с компанией NETC на территории месторождения запланировано строительство и ввод в эксплуатацию центра электроснабжения мощностью 90 МВт.
Предприятие будет построено и введено в эксплуатацию в полном соответствии с экологическими требованиями и нормативами, а применяемые на нем современные технологии не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду.
Следует отметить, что оборудование, техника, строительные машины и другие материалы, используемые при реализации проекта, полностью соответствуют мировым стандартам, а в производственном процессе будут применяться самые современные технологии.
Для обеспечения бесперебойной работы предприятия уже начато создание необходимой инфраструктуры. В частности, к настоящему времени проложена высоковольтная линия электропередачи напряжением 220 кВ протяженностью 14,3 км с электрической подстанцией, а также водопровод протяженностью 17,5 км с четырьмя насосными станциями. Одновременно начаты строительство и расширение основной автомобильной дороги к железорудному месторождению Шохкадам от поселка Сайхун протяженностью 20 километров, в настоящее время продолжаются горные работы по расширению дороги.
К настоящему времени построено административное здание предприятия, а также для создания благоприятных условий проживания и отдыха работников и строителей подготовлены общежитие, столовая и другие необходимые объекты инфраструктуры.
В настоящее время строительные работы на предприятии ведутся круглосуточно, в них задействовано более 1200 местных и иностранных специалистов.
После ввода в эксплуатацию первой очереди предприятия будет создано 900 постоянных рабочих мест, а после полного завершения строительства их число превысит 1500, при этом работникам будет обеспечена достойная заработная плата.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напомнил, что в 2025 году в Таджикистан из-за рубежа была импортирована арматура на сумму 600 миллионов долларов. Было отмечено, что теперь у нас имеется возможность наладить производство арматуры и другой железной продукции внутри страны. Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон поручил ввести в эксплуатацию первый этап предприятия до сентября 2027 года. Второй этап предприятия согласно плану должен быть введен в эксплуатацию до 2029 года. Глава государства поручил также ускорить строительство второй очереди предприятия, чтобы оно начало свою работу досрочно.