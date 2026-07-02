Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде

02:27 10.07.2026

Лидер нации Эмомали Рахмон в Бободжон Гафуровском районе ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия ЗАО "Таджикский металлургический комбинат"



ДУШАНБЕ, 09.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 9 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки по городам и районам Согдийской области ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия ЗАО "Таджикский металлургический комбинат" в Бободжон Гафуровском районе.



Согласно плану строительства, работы по возведению данного предприятия осуществляются в два этапа.



Первый этап начался 1 апреля 2025 года. На этом этапе будет налажено производство железорудного концентрата и окатышей, а его завершение запланировано на сентябрь 2027 года.



Второй этап будет завершен в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа (Fe) 90 процентов, блюмов и арматуры.



Предприятие строится на территории железорудного месторождения Шохкадам.



