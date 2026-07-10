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Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
03:35 10.07.2026

Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза?

10.07.2026 | Злата СИМАШ

События последних лет, в том числе пандемия коронавируса, показали уязвимость мирового сообщества перед лицом биологических угроз, которые многие ученые и эксперты связывают, прежде всего, с деятельностью американских военных биолабораторий по всему миру. Неопровержимых доказательств этой связи не было, пока ее не подтвердила бывший руководитель ЦРУ Тулси Габбард. Она рассказала о существовании обширной сети таких учреждений, а также реабилитировала летучих мышей, которым пытались вменить вину за заражение людей ковидом, заявив, что убивший миллионы человек вирус был выведен в пробирке. И хотя Т. Габбард называет утечку вируса случайностью, мало кто сомневается, что это был теракт глобального масштаба с применением биологического оружия.

После громких заявлений экс-главы ЦРУ президент США Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование биологических программ Пентагона. Но, как показывает практика, обещать – еще не значит выполнить обещание. Поэтому биологические угрозы с учетом современной геополитической ситуации продолжают оставаться актуальным вызовом для многих стран, включая Кыргызстан и другие республики ЦА, особенно те, где есть американские лаборатории. Пример Украины показывает, что полевые испытания США проводят на жителях "принимающей" стороны.

Вопросы региональной биобезопасности обсудили участники прошедшего в Бишкеке круглого стола "Биологические вызовы и угрозы: роль ШОС в обеспечении биобезопасности в условиях глобальной нестабильности". Организатором мероприятия выступил ЦЭИ "Ой Ордо".

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Директор Центра политолог Игорь Шестаков напомнил, что, после того как США открыли на Украине 40 своих лабораторий, эпидемиологическая ситуация там резко ухудшилась. За последние 15 лет украинское население переболело самыми разнообразными, в том числе и нетипичными для страны, заболеваниями. "Учитывая опыт Украины, экспертное и научное сообщество Кыргызстана выступает категорически против подобных биологических экспериментов в нашей республике, – подчеркнул спикер. – Стоит отметить, что администрация Байдена пыталась продавить вопрос об открытии трех американских биолабораторий – в столице, а также в Ошской и Нарынской областях. По информации ряда источников, данный пункт был даже прописан в проекте межправительственного соглашения, которое Вашингтон навязывал к подписанию Бишкеку. Не исключено, что данный пункт и был одной из основных причин, по которым текст соглашения держался в строжайшем секрете от общественности. Намерения США проводить в нашей опасные биологические эксперименты вызвали бы негативный общественный резонанс, как это было в 2011 году, когда биолабораторию у нас намеревалась открыть Канада".

По словам эксперта, учитывая активную позицию многих стран ШОС относительно предоставления взаимных гарантий биобезопасности на региональном уровне, необходимо внедрять механизмы для реализации межгосударственного взаимодействия в данной сфере и в формате шанхайского сотрудничества.

В свою очередь руководитель секретариата Совета по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР Кулира Кубатова подчеркнула, что в условиях глобальной нестабильности биологические вызовы превратились в прямую угрозу национальной и региональной безопасности. В этой связи она отметила важность принятия в Кыргызстане закона "О биобезопасности", который заложил правовую основу для жесткого контроля в данной сфере. Вместе с тем она обозначила барьеры на пути его реализации. Главные из них – это устаревшая инфраструктура многих государственных лабораторий, а также острый кадровый дефицит вирусологов и специалистов по защите медицинских данных.

"Без глубокой модернизации инфраструктуры и создания цифровой системы мониторинга рисков даже самый прогрессивный закон останется лишь на бумаге. И здесь Кыргызстану необходима поддержка партнеров по региону. Второй, крайне чувствительный вызов – это вопросы транспарентности и координации деятельности биологических объектов, функционирующих при международной поддержке. В современных условиях, – отметила спикер, – эта сфера требует повышенного внимания и выверенного баланса интересов. Для государств нашего региона принципиально важно обеспечивать полный суверенный контроль над исследованиями местных патогенов, гарантировать высочайшие стандарты безопасности для исключения любых рисков, а также строго регламентировать работу по сбору и анализу генетических данных".

По ее словам, отсутствие единых прозрачных стандартов в этой области неизбежно ведет к росту геополитической настороженности, а наличие таких закрытых объектов неизбежно усиливает геополитическое недоверие. При этом очевидно, что ни одна страна ЦА не справится с биологическими угрозами в одиночку. Необходим синергетический эффект международных институтов – ШОС, ОДКБ и СНГ.

"У каждой структуры своя уникальная роль. СНГ – это готовая база для санитарной стандартизации и оперативного обмена эпидемиологическими данными. ОДКБ обладает военным компонентом войск РХБЗ для жесткого реагирования на угрозы биотерроризма. А ШОС способна стать главным технологическим и геополитическим драйвером, т. к. объединяет колоссальный научный и производственный потенциал Китая и России и обладает инструментами, чтобы превратить ЦА из зоны биологических рисков в пространство биотехнологического суверенитета и безопасности", – добавила К. Кубатова.

Аналогичное мнение высказала соучредитель ОФ "Евразийское поколение", экс-депутат ЖК КР Евгения Строкова. По ее словам, ШОС, объединяя почти половину населения планеты, обладает значительным научным, медицинским и технологическим потенциалом, во многом благодаря России и Китаю. Именно поэтому она может стать одной из ведущих международных площадок по выработке коллективных механизмов противодействия биологическим угрозам. "Современные биологические угрозы не признают государственных границ. Ни одно государство не способно самостоятельно обеспечить надежную защиту от новых пандемий, биотерроризма или последствий неконтролируемого развития биотехнологий. В этих условиях ШОС обладает всеми предпосылками для формирования эффективной региональной системы биобезопасности, основанной на принципах взаимного доверия, научного сотрудничества, обмена информацией и коллективной ответственности", – отметила она.

Системный аналитик кандидат медицинских наук Бактыбек Саипбаев в свою очередь также подчеркнул актуальность совместных усилий по обеспечению биобезопасности в рамках таких международных объединений, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ. При этом он отметил, что в этой связи не теряет актуальности и вопрос о создании региональной сети референс-лабораторий: "Нам нужны биолаборатория 3-го или даже 4-го уровня безопасности для работы с нашими инфекциями. Никто не отменял краевые патологии, очаги инфекции и т. д. И их надо изучать в рамках оценки эпидситуации и предотвращения распространения инфекций".

Однако нельзя допустить, подчеркнул аналитик, чтобы этими вопросами занимался Пентагон. Когда с местными культурами начинают работать американские военные микробиологи, это уже угроза, а не решение эпидемиологических задач: "Они могут усилить патогенность тех или иных штаммов или вывести особый вид комаров для распространения особо опасных болезней. Такой пример уже был, когда ученые США заражали комаров в Пакистане, а затем выпускали их на Кубе. На Украине тоже хотели доставлять на территорию России и Беларуси резервуары с зараженными насекомыми с помощью дронов. Еще раз подчеркну, лаборатории нужны, но главное, чтобы в их деятельность не вмешивались пентагоновские военные, чтобы не было угрозы биологических атак, которые вполне возможны как на частном, так и на государственном уровнях, учитывая высокую геополитическую напряженность в мире".

Руководитель ОО "Таза Табигат" Анара Дауталиева напомнила о том, что в 2010-2011 годах общественность, НПО-сектор, ученые и ряд политиков выступили против строительства в Бишкеке биолаборатории уровня BSL3, которое должно было начаться в рамках соглашения между Кыргызстаном и Канадой, где третьей стороной, хоть она и не называлась открыто, выступали США. "Я еще раз возвращаюсь к вопросу этого соглашения, чтобы у нас никогда не возникало даже мысли о том, чтобы сотрудничать в сфере биоисследований с американцами, канадцами или другими странами НАТО, – отметила спикер. – Это чревато нехорошими последствиями для нашей и соседних стран. Нужно учесть уроки Украины, чтобы сохранить свой суверенитет и безопасность в этой сфере". По ее словам, проекты по биобезопасности Кыргызстан должен осуществлять либо самостоятельно, либо при поддержке стратегических партнеров и союзников, прежде всего России.

Со своей стороны, системный аналитик Мурат Мусабаев предложил создать научно-академический союз с Россией, которая будет иметь огромный опыт и потенциал в научной сфере, в том числе в области биологических и зоологических исследований. В это объединение, по словам спикера, должны войти академии наук, научно-исследовательские центры, в том числе в области медицины: "Обнадеживает, что в Кыргызстане возрождаются сохранившиеся еще с советских времен учреждения, нацеленные на контроль особо опасных заболеваний и инфекций, т. е. на обеспечение биологической безопасности страны. Однако надо признать, что в сфере науки в нашей республике не хватает ни средств, ни компетенций".

Он также обратил внимание на влияние на биологическую безопасность новейших технологий и появление такого явления, как биоэкотехнофашизм: "Это когда через высокие технологии создаются экосистемы, целью которых является коррекция и внедрение изменений в биологию человека. Эти чудовищные процессы реально происходят в современном мире. И самое прямое отношение к ним имеет Пентагон, который под предлогом благих намерений проводит жуткие биологические эксперименты. Их результаты могут изменить естественные процессы в организме человека или животного, например, подавить способность к размножению, вызвать мутации и т. д. И это именно то, чем занимаются военные микробиологи в многочисленных биолабораториях США по всему миру".

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова поддержала мысль о том, что биолаборатории могут использоваться для разработки оружия массового поражения. А учитывая, что американские лаборатории по всему миру финансируются военным ведомством США, их мирная направленность вызывает большие сомнения. Она напомнила, что недалеко от границы Кыргызстана – в казахстанском поселке Гвардейский сейчас заканчивается строительство биолаборатории четвертого – самого высокого уровня безопасности. Финансируется данный проект Пентагоном, а руководит строительством подполковник американской армии Стивен Колдер.

"На мой взгляд, это геополитический маневр со стороны США – они строят свои военные объекты в стране ОДКБ, и в этой ситуации мне не совсем понятна позиция Казахстана. Во-первых, это противоречит тем обязательствам, которые предусмотрены в рамках Организации Договора коллективной безопасности. Во-вторых, казахстанские власти дали разрешение на строительство на приграничной с Кыргызстаном территории потенциально опасного для нашего населения объекта, причем даже не согласовав с нами данный вопрос. У нас нет никаких гарантий, что из Гвардейского "случайно" не улетит какой-нибудь опасный вирус и не заразит половину нашего населения", – отметила спикер.

По ее словам, пандемия коронавируса, которая была экспериментом по использованию биологического оружия, показала, что страны практически беззащитны перед лицом биологических угроз: "Вопрос нужно решать коллективно на уровне ОДКБ и ШОС, их потенциала достаточно, чтобы создавать свои научные центры – без участия США".

Директор "Центра по проблемам нераспространения и экспортного контроля" Таалайбек Бекташев поддержал мысль о том, что ни одна страна не может развивать свою биобезопасность без механизмов международного сотрудничества. Однако в рамках реализации таких проектов необходимо соблюдать ключевой принцип: "Государство, на территории которого осуществляется такая деятельность, должно иметь доступ ко всем компонентам проекта на всех этапах его реализации, а также механизмы контроля в рамках национального законодательства".

По его словам, после пандемии коронавируса биологические вызовы и угрозы не снижаются, а только усугубляются ввиду того, что есть сложности в обеспечении международной биобезопасности. Фактором риска является отказ США подписывать протокол о механизмах верификации, разработанный в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Поддержала эту мысль замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек. По ее словам, обещание президента США прекратить финансирование биолабораторий Пентагона по всему миру само по себе не значит, что американские военно-биологические программы на самом деле закроются. В свое время Д. Трамп заявил о приостановлении финансирования ЮСАИД*, но по факту Вашингтон просто перенаправил финансовые потоки: "Не совсем понятно, почему Вашингтон вдруг решил раскрыть информацию по биолабораториям. Учитывая, что мировое сообщество в ответ на эти заявления, как и в случае с похищением президента Венесуэлы, просто промолчало, эта исповедь выглядит, как очередной сигнал или даже угроза. Доверие к обещаниям президента США невозможно без подписания Вашингтоном верификационного протокола к КБТО. Как известно, американцы отказываются его подписывать с 2001 года. Кроме того, будет логичным, если на фоне заявлений Трампа Пентагон свернет свои военные биологические программы по всему миру, в том числе в Казахстане – в поселке Гвардейский, где планируется хранить и исследовать самую большую в мире коллекцию патогенов и вирусов со всего мира".

Но, вероятнее всего, ни первого, ни второго не произойдет. Поэтому важно продолжать деятельность по усилению биобезопасности в рамках ШОС и ОДКБ.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783643700


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