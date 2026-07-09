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Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
04:43 10.07.2026

Резервной валютой для Казахстана может стать китайский юань
Китайский юань имеет все шансы стать новой резервной валютой для Казахстана. Скорее всего, именно он со временем может заменить евро.

9 Июля 2026

Об этом свидетельствуют данные по внебиржевым операциям с валютой, опубликованные Национальным банком РК. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Пока объем операций с юанем остается сравнительно небольшим. За июнь на внебиржевом рынке Казахстана было куплено 45,8 млн юаней и продано 52,1 млн юаней. При этом продажу 6,3 млн юаней обеспечили банки-нерезиденты.

Активность на рынке купли-продажи юаня пока остается эпизодической. При этом она достаточно точно отражает активность Китая и китайских компаний в экономике Казахстана.

Так, в феврале 2026 года правительство Казахстана формировало портфель инвестиционных проектов по программе "Заказ на инвестиции", в том числе в отраслях, где традиционно высока активность китайских инвесторов (АПК, легкая промышленность, химическая промышленность). В этот период на рынке было продано 15,5 млн юаней.

В апреле 2026 года состоялось первое для Казахстана размещение панда-бондов "Самрук-Қазына" объемом в 3 млрд юаней на Astana International Exchange. Одновременно объем продаж юаня вырос до 90 млн юаней.

В мае были подписаны соглашения о финансировании строительства газотурбинной электростанции в Актау. В том же месяце через банки Казахстана было продано 24,2 млн юаней.

Самым интересным месяцем стал апрель. Тогда было продано рекордные 90 млн юаней. Вероятно, это отражает первое размещение панда-бондов "Самрук-Қазына" на 3 млрд юаней и ратификацию договора о реализации казахстанско-китайских проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая строительство ветропарков общей мощностью 1000 МВт с участием китайских компаний. Сам договор был ратифицирован еще в марте, однако первые платежи, вероятно, начались уже в апреле. Китайские партнеры обычно не затягивают с реализацией проектов.

В остальные месяцы объем продаж китайской валюты был значительно ниже - около 1 млн юаней в месяц.

Все это говорит о том, что спрос на юань внутри Казахстана пока остается сравнительно низким. Казахстанцы по-прежнему хранят значительные сбережения в евро, тогда как объем операций с юанем пока исчисляется лишь миллионами.

При этом хорошо заметно, как растет роль юаня во взаимной торговле Казахстана и Китая. Обе стороны постепенно переходят на расчеты в национальных валютах, а внутри страны формируется рынок юаневой ликвидности. По мере развития сотрудничества с Китаем доля юаня на финансовом рынке Казахстана, вероятно, будет увеличиваться.

С другими иностранными валютами также происходят интересные изменения.

Объемы торговли евро в Казахстане достаточно стабильны. Они держатся на уровне 3–3,5 млрд евро в месяц. При этом видно, что операции с евро в основном проводят казахстанские банки (красный график). Доля иностранных банков составляет 1–3 млн евро в месяц. Это менее одной десятой процента. Основные внешнеторговые расчеты Казахстан по-прежнему осуществляет в долларах США. Евро же преимущественно используется населением для сбережений и туристических поездок.

Доллар остается основной иностранной валютой для Казахстана. Ежемесячно на внебиржевом рынке покупается и продается по 30–35 млрд долларов. При этом через казахстанские банки проходит лишь около 10% всей долларовой ликвидности.

Казахстанские банки сами являются конечными покупателями валюты, поскольку обслуживают импортеров, население, компании, погашающие внешний долг, а также инвесторов.

Одновременно сокращаются объемы использования российского рубля. Если в январе на внебиржевом рынке Казахстана было продано 35 млрд рублей, то в июне - уже 15 млрд рублей. Вероятно, такое сокращение отражает снижение объемов торговли с Россией.

Однако график показывает, что основную часть рублей в Казахстан - около 68% - поставляют банки-нерезиденты, то есть главным образом российские банки. Взаимная торговля между двумя странами остается значительной, Россия по-прежнему является вторым по величине торговым партнером Казахстана. Поэтому говорить о том, что роль рубля в ближайшее время сойдет на нет, преждевременно.

Автор: Адил УРМАНОВ

Источник - Caravan.kz
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