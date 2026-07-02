Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин

11:43 10.07.2026

Искушение "трубой" по-туркменски



Нефтегазовые богатства Туркмении оказались в центре международных интриг. Все больше внимания к ним проявляют Соединенные Штаты, действующие как самостоятельно, так и через своих "агентов": Турцию, ОАЭ, республики Закавказья. В Ашхабаде охотно участвуют в опасных играх, не задумываясь о последствиях.



Руководство Туркмении находится в ситуации, напоминающей басню И.А. Крылова "Лисица и виноград": "хоть видит око, да зуб неймет". Числясь в мировых лидерах по запасам природного газа, по добыче сырья республика не входит даже в первую десятку. Правда, в отличие от героини басни, власти страны вовсе не собираются смиряться с положением. Прошедшее 5 июня заседание правительства было посвящено наращиванию добычи углеводородов и расширению маршрутов поставок на мировой рынок. Вице-премьер Гуванч Агаджанов, курирующий топливный сектор, доложил о перевыполнении плана по добыче газа на 6,6, а нефти - на 7,6 процента. Присутствовавший на заседании президент Сердар Бердымухамедов поручил повысить эффективность геологоразведочных и буровых работ и внедрить современные технологии в деятельность топливно-энергетического комплекса.



Несмотря на все старания, единственным крупным покупателем туркменского газа остается Китай. Не так давно стороны подписали генеральное соглашение об основных принципах сотрудничества в газовой отрасли. С участием первого вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна был дан старт разработке четвертой фазы месторождения Галкыныш. Новые договоренности в топливной сфере могут быть приурочены к готовящемуся визиту в Ашхабад Председателя КНР Си Цзиньпина.



Впрочем, руководство республики явно не настроено ограничивать круг партнеров Пекином. В этом их желания совпадают с аппетитами крупных зарубежных игроков. Так, малайзийская корпорация "Петронас" совместно с компанией ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов уже разрабатывает месторождения на шельфе Каспийского моря. Недавно они подали заявку на участие в тендере на освоение очередного участка Галкыныша.



Надежды Ашхабада связаны и с поставками сырья в Южную Азию. Больше 15 лет назад власти страны подписали рамочное соглашение о строительстве газопровода ТАПИ с главами Афганистана, Пакистана и Индии. Смена власти в Кабуле, обострение афгано-пакистанского и пакистано-индийского конфликтов создали серьезные препятствия для реализации проекта, но признать провал в Туркмении отказываются. Там проложили свою часть трубопровода, а два года назад совместно с Кабулом объявили о начале строительства афганского участка.



В начале июня министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана сообщило, что в провинции Герат проложено 80 километров труб, построены подъездные пути и прочая инфраструктура. Учитывая, что общая длина афганского участка составляет 774 километра, работы могут растянуться на долгие годы. Повис в воздухе и вопрос участия Исламабада и Нью-Дели.



Отсутствие заметных успехов усиливает соблазн попытать счастья на других направлениях - например, западном. В конце мая министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов посетил Вашингтон и встретился с госсекретарем США Марко Рубио. По информации туркменского МИД, дипломаты обсудили перспективы развития сотрудничества по широкому спектру направлений. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. "Стороны подчеркнули значимость расширения взаимовыгодного партнерства, в том числе по вопросам энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, в частности, по транскаспийским маршрутам", - информирует внешнеполитическое ведомство.



Данная тема поднималась и во время визита в Ашхабад замгоссекретаря США Сары Роджерс 9 июня. Вашингтон, заявила гостья, поддерживает диверсификацию маршрутов транспортировки "голубого топлива". "Туркмения обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире, и мы желаем стране наилучшего с точки зрения разработки и экспорта этих ресурсов", - добавила дипломат на брифинге для прессы.



Параллельно укрепляются связи республики с европейскими столицами. "Национальный лидер туркменского народа", председатель народного совета Гурбангулы Бердымухамедов посетил Великобританию, где встретился с королем Карлом III. В официальных релизах утверждается, что главной темой переговоров были лошади и скачки, но, очевидно, стороны затрагивали и другие вопросы, тем более что интерес Лондона к Туркмении виден невооруженным глазом.



В первой половине мая в британской столице прошел двусторонний бизнес-форум с участием десятков компаний. Предприниматели обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере. Соглашение о партнерстве подписано с Somer Industrial Projects - компанией, предоставляющей инженерные услуги нефтедобывающим предприятиям и активно работающей на Ближнем Востоке. Напомним также, что британская корпорация BP уже добывает газ на Каспии в сотрудничестве с азербайджанской SOCAR и участвует в "южном газовом коридоре" - проекте транспортировки углеводородов из региона на Запад. К последнему присоединилась и ADNOC из ОАЭ.



Главным доверенным лицом западного капитала в регионе, как и прежде, выступает Анкара. Во время июньского визита в Туркмению вице-президента Турции Джевдета Йылмаза об экспорте энергоносителей в Европу говорилось подробно и много. Вывод туркменского газа на турецкий и европейские рынки гость назвал "стратегическим приоритетом двусторонних отношений", добавив, что кооперация в нефтегазовом секторе создаст мультипликативный эффект для экономик обоих государств. "В этом контексте стороны возлагают большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, - подчеркнул Йылмаз. - Данный масштабный проект призван содействовать росту товарооборота и совершенствованию логистики между Азией и Европой".



На этом фоне интерес к туркменскому газу проявила Армения. В случае повышения цен на российские энергоносители, заявили в Ереване, страна может обратиться к другим поставщикам. "В регионе есть альтернативы - Азербайджан, Туркменистан или Иран. Все возможные страны, которые продают газ и чья инфраструктура позволяет нам покупать газ у этих стран, мы, естественно, будем у них покупать", - заявил дословно председатель комиссии по регулированию государственных услуг Армении Месроп Месропян.



В Ашхабаде закрывают глаза на то, что капитализм - это не только экономика, но и политика. Циничная, отражающая интересы империалистических держав. Поэтому, стремясь к контрактам с западными компаниями, власти Туркмении должны быть готовы к вовлечению в антикитайские, антииранские и антироссийские авантюры.



Сергей Кожемякин