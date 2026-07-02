Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами

13:12 10.07.2026

10 июля в России отмечается #ДеньВоинскойСлавы - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.



Этот памятный день был установлен в честь судьбоносного триумфа русской армии, ставшего важнейшей вехой Северной войны и оказавшего огромное влияние на дальнейший ход истории.



Несмотря на то, что шведская армия считалась сильнейшей в Европе, Петр I и наши войска смогли развеять этот миф, разгромить "непобедимого" короля Карла XII. Российский монарх лично принимал участие в сражении, вел войска в атаку. Пробитая шведской пулей треуголка царя по сей день хранится в коллекции Государственного Эрмитажа.



