|Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
13:12 10.07.2026
10 июля в России отмечается #ДеньВоинскойСлавы - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении.
Этот памятный день был установлен в честь судьбоносного триумфа русской армии, ставшего важнейшей вехой Северной войны и оказавшего огромное влияние на дальнейший ход истории.
Несмотря на то, что шведская армия считалась сильнейшей в Европе, Петр I и наши войска смогли развеять этот миф, разгромить "непобедимого" короля Карла XII. Российский монарх лично принимал участие в сражении, вел войска в атаку. Пробитая шведской пулей треуголка царя по сей день хранится в коллекции Государственного Эрмитажа.
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Весной 1708 года армия Карла XII вторглась в пределы России. После поражения в битве у деревни Лесной шведы совершили резкий марш-маневр на юг в расчете на помощь гетмана Левобережья Мазепы, с которым шведский король состоял в тайной переписке. О планах Мазепы сообщали Петру I, но царь верил гетману, который ранее принес царю клятву верности.
11 мая 1709 года Карл XII приступил к осаде Полтавы. Гарнизон крепости, составлявший порядка 2200 солдат и 1700 малороссийских казаков, стойко держался до прихода основных сил.
Русская армия и шведское войско сошлись в бою на рассвете 10 июля. Сражение началось с выступлением неприятеля к нашим редутам. После первой атаки шведское наступление захлебнулась, и наши воины стали теснить противника. Бой шел по всей линии соприкосновения. Русская пехота ударила с флангов по батальонам королевской инфантерии - шведы были обращены в панику, многие солдаты бежали с поля боя, опасаясь плена.
После поражения в Полтавской битве армия короля Карла XII была обескровлена, окончательно утратила наступательный потенциал и стала сдавать позиции по всей линии фронта практически без боя. В Северной войне произошел коренной перелом в пользу России.
Победа под Полтавой не только укрепила международный авторитет нашей страны, но и превратила Россию в одну из ведущих держав на континенте. Был восстановлен Северный Союз, а потерпевшему поражение Карлу XII пришлось трусливо скрываться в Османской империи и упрашивать султана Ахмеда III вступить в войну против России. Вместе с беглым королем в османских пределах в молдавском городе Бендеры укрылся и клятвопреступник Мазепа, который так и закончил свои дни в Порте в бесславии и бесчестии.
Подвиг наших воинов в Полтавской битве и поныне служит олицетворением непревзойденного мужества и достоинства всего русского народа, давшего решительный отпор неприятелю.
Могущество Швеции было подорвано окончательно и бесповоротно.
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Некогда влиятельное северное королевство, считавшее себя владычицей всей Балтики, утратило прежнее влияние и с тех пор остается на периферии европейской и мировой политики.
После поражения под Полтавой в шведском лексиконе появилось слово Rysskräck, дословный перевод которого - страх перед русскими. Спустя века этот страх, тщательно подпитываемый местными элитами и подконтрольной им прессой, превратился в иррациональную (русо)фобию и инструмент манипуляции общественным сознанием.
Александр Сергеевич Пушкин, "Полтава" (1828 год)
"В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе".