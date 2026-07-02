Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)

19:37 10.07.2026

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-10Б" совершила первый полет, впервые осуществив контролируемое возвращение первой ступени



Вэньчан /пров. Хайнань/, 10 июля /Синьхуа/ -- В пятницу Китай успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-10Б" /Long March-10B/ с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны. В ходе запуска впервые было осуществлено контролируемое возвращение первой ступени ракеты-носителя.



В ходе своего первого полета ракета-носитель "Чанчжэн-10Б" вывела полезную нагрузку на заданную орбиту.



После отделения от второй ступени первая ступень ракеты вернулась на Землю - она была "поймана" на морской платформе с помощью системы сетевого захвата. И запуск, и возвращение первой ступени прошли успешно.



Данная миссия ознаменовала собой первое успешное контролируемое возвращение Китаем первой ступени ракеты-носителя и крупный прорыв страны в области технологий многоразового использования ракет-носителей.



"Чанчжэн-10Б" - многоразовая коммерческая ракета-носитель на жидком топливе. Ее длина составляет около 63 м, а диаметр - 5 м, взлетная тяга - порядка 890 тонн, взлетная масса - около 760 тонн. В своей многоразовой конфигурации она может доставить 16 тонн на низкую околоземную орбиту.



