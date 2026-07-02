ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля

00:05 11.07.2026

ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к демонтажу оборонительного контура, прикрывающего Дружковку с юго-востока и юго-запада. В Одесской области был избит украинский военный за то, что требовал от гражданских выключить песню на русском языке. Редакция Readovka рассмотрела причины потенциального снятия министра обороны Федорова и главы кабмина Украины Свириденко с должностей.



