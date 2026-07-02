|ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
00:05 11.07.2026
ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся к демонтажу оборонительного контура, прикрывающего Дружковку с юго-востока и юго-запада. В Одесской области был избит украинский военный за то, что требовал от гражданских выключить песню на русском языке. Редакция Readovka рассмотрела причины потенциального снятия министра обороны Федорова и главы кабмина Украины Свириденко с должностей.
"Восьмерка в роли туза"
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели рывком из района населенных пунктов Долгая Балка и Роскошное обвалить оборону подразделений 93-й ОМБр ВСУ в селе Николайполье и занять его. Это крайне дурные новости для украинских гарнизонов как в селе Алексеево-Дружковка, так и в самом городе Дружковка.
Теперь у 8-й армии есть следующие варианты развития событий. Обратить свой взор на север и помочь 3-му армейскому корпусу ВС РФ ударом в направлении Алексеево-Дружковки с юга. Противник изо всех сил сдерживает наш 3-й АК, подступающий к этому населенному пункту с востока от Константиновки. Появление угрозы с юга для неприятеля в Алексеево-Дружковке станет крайне болезненным, растягивание и так измотанных сил не сулит ВСУ там ничего хорошего.
Вторым вариантом развития событий может быть продолжение движения 8-й гвардейской ОА в северо-западном направлении на поддержку уже 51-й гвардейской ОА. Сейчас 51-я армия на своем северном фланге преодолевает оборону ВСУ в сельской агломерации по обоим берегам реки Казенный Торец к юго-западу от Дружковки. Таким образом, 8-я армия в состоянии присоединиться к 51-й в деле развала украинской обороны, нанеся удар со стороны Николайполья в направлении сел Райское и Петровка.
Важно отдельно подчеркнуть, что в обоих случаях 8-я ОА в состоянии в двух предложенных выше вариантах развития событий сильно облегчить дело смежным с ней войскам в их секторах ответственности. И это обстоятельство делает положение противника крайне шатким. Куда направится 8-я гвардейская ОА ВС РФ, неизвестно. Может показаться, что изобилие протяженных сухих балок с густой растительностью так и приглашает ее идти "огреть прикладом" украинские части, стоящие против 51-й армии. Но вариант обвалить оборону ВСУ в Алексеево-Дружковке и непосредственно выйти к Дружковке с юга – тоже крайне манящая перспектива.
Не будет преувеличением сказать, что неприятель теперь уже на Дружковском направлении стоит в "полушпагате", вынужденно сосредотачиваясь преимущественно на Алексеево-Дружковке и на сельской агломерации к юго-западу от Дружковки. Пространство между "ногами" украинской группировки прикрывается 93-й ОМБр и отдельными подразделениями из тероборонщиков и сил НГУ. Грубо говоря, противник в актуальных оперативных условиях возложил оборону фронта протяженностью без малого 10 км на одну недоукомплектованную механизированную бригаду, которую поддерживают выделенные подразделения из смежных украинских частей. Этого крайне недостаточно.
В сухом остатке получается, что 8-я гвардейская ОА ныне является силой, определяющей ход событий практически на всем Дружковском направлении. Куда она устремится, не просто непонятно, это головоломка, едва ли решаемая даже для командования ВСУ, ведь варианты действий ВС РФ между собой практически равнозначны. Излишне говорить, что такое положение вещей крайне опасно для противника. Дальнейшее развитие картины боевых действий на указанном направлении обещает быть интересным и многообещающим для русских войск.
"Как же вы нас достали"
В городке Затока Одесской области произошел показательный случай. Местные жители избили арматурой военнослужащего ВСУ за то, что он потребовал от отдыхающих выключить музыку на русском языке.
Ситуация крайне занимательная и демонстрирует степень "сжатости пружины" агрессии внутри украинского общества. Просто вдуматься: подходит мужчина в гражданской одежде, лишь впоследствии выяснилось, что он из ВСУ, просит выключить динамик с песней и тут же получает по голове. Это можно было бы записать в хронику "отделения для буйных", но это обычный курортный пгт с обычными людьми. Им крайне надоел режим и его функционеры, но выступать против них открыто крайне опасно – репрессии наступят моментально, как показал итог народных волнений во Львове. Но если перед ними не режимный функционер, а просто обнаглевший "украинствующий активист", то местные быстро ему "популярно объяснят", на каком языке там принято общаться и какую музыку слушать.
Уже 4-й на посту, и снова смена на носу
В украинском медиапроекте "Суперпозиция" прошло обсуждение перспективных кадровых перестановок в местном кабмине.
"Федорова активно и свои же бьют – представители депутатской фракции правящего монобольшинства. У них есть внутренняя конкуренция, поэтому все проблемы, которые есть в контексте мобилизации, пытаются максимально повесить на него, чтобы обнулить его политический вес как будущего премьер-министра", – сказал нардеп Рады Колтунович.
Речь идет о том, что в скором времени с поста премьер-министра может уйти Юлия Свириденко, а на ее место пророчат нынешнего министра обороны Федорова. Уместно задать вопрос: такой рокировкой хотят в первую очередь избавиться от Федорова на посту или же от главы кабмина и министра обороны разом? Только первую – в утиль полностью, второго – убрать от военных дел и дать ему с его "хай-теком" попробовать реализовать свои подходы на другом поприще.
На этот вопрос ответить можно уже сейчас, но пока касательно Федорова. Незавидное положение украинского министра обороны оформилось из-за 2 факторов. Первый из них – это коррупционные схемы, в которых чиновника обвинил основатель украинского медиа "Труха" Максим Лавриненко. Он еще в июне сообщил, что он и его команда столкнулись с давлением, инициированным министерством обороны из-за журналистского расследования касательно коррупционных схем при закупке дронов, расцветших при Федорове. Вторым фактором можно назвать то, что концепция так называемого "мидлстрайка" (удары на среднюю дистанцию), которую ВСУ активно освещали и представляли как "коренной перелом" в противостоянии, по факту оказалась крайне далекой от тех результатов, которые преподносились общественности. Издание "Украинская правда" еще накануне опубликовало большую статью, в которой приведены свидетельства украинских военных с разных участков фронта, которым был задан вопрос а-ля "как вы ощущаете эффект от воздействия на логистику ВС РФ". Ответы варьировались от "не ощутили ничего вообще" до "мы ощутили только прилеты по нам". Таким образом, "звезда" Федорова быстро угасла, причем гораздо быстрее, чем у его предшественников, не считая Шмыгаля, который скорее был "техническим заполнителем" должности. Но, как и его предшественники, Федоров погорел на воровстве и естественной спутнице этого недуга – неэффективности.
Большой "набой"
Ряд отечественных источников сообщил о том, что по всей протяженности линии фронта за сутки были уничтожены 118 расчетов подразделений сил беспилотных систем ВСУ. Это значительное совместное достижение наших дроноводов, артиллеристов и летчиков. Именно на подразделениях СБС у противника лежит задача обеспечивать парирование прорывов и инфильтрации нашей пехоты в его оборонительную зону. В условиях общего некомплекта личным составом украинских частей выбивание СБСников становится приговором для возможностей неприятеля удерживать позиции.
Но нет пределов совершенству, интенсивность подавления этого на самом деле ключевого для противника рода войск будет только нарастать. Но уже достигнутый эффект выражается в том, что ВСУ не могут стабилизировать фронт ни на одном из направлений.
Вчера, 9 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Добропольском направлении.